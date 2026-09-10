Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo firma en Quetzaltenango la agenda territorial 18 con el pueblo maya k’iche’

El acuerdo, suscrito en San Francisco La Unión con el Consejo Maya K’iche’, ordena compromisos en salud, educación, infraestructura, economía comunitaria y medio ambiente para ejecutarlos antes de que termine el mandato presidencial

Bernardo Arévalo posa junto a personas con indumentaria indígena ante una pancarta de bienvenida en Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reúne con representantes de comunidades indígenas en San Francisco El Alto. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)
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El presidente Bernardo Arévalo firmó este miércoles en Quetzaltenango la agenda territorial número 18 con autoridades del pueblo maya k’iche’, un acuerdo de trabajo conjunto que busca ordenar compromisos del Gobierno en salud, educación, economía comunitaria, infraestructura y medio ambiente antes de que concluya su mandato en un año y cinco meses.

La firma se realizó en el municipio de San Francisco La Unión con el Consejo Maya K’iche’ de Quetzaltenango, integrado por delegados de Zunil, Cabricán, San Carlos Sija, San Francisco La Unión, El Palmar, Cantel y Olintepeque. Durante el acto se indicó que el departamento tiene una población proyectada de más de 949.371 habitantes para 2025, de los cuales el 53% son mujeres y el 45% pertenece a los pueblos maya k’iche’ y mam.

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El acto había sido programado para el mes anterior, pero se pospuso por motivos de salud del mandatario. La subsecretaria privada y de Asuntos y Relaciones Políticas de la Presidencia, Mónica Mazariegos, había justificado entonces la ausencia por vía virtual y este miércoles agradeció la paciencia de las autoridades indígenas.

Bernardo Arévalo posa junto a personas con indumentaria indígena ante una pancarta de bienvenida en Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reúne con representantes de comunidades indígenas en San Francisco El Alto. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

El acuerdo fija compromisos en salud, educación, producción y caminos

El documento, leído durante el acto por Enrique Baltazar Pastor Gómez, autoridad del Consejo Maya K’iche’, quedó estructurado en cinco ejes de trabajo: economía comunitaria, infraestructura, salud integral, educación y medio ambiente.

En salud, la agenda incluye dotación de medicinas para puestos y centros de salud del departamento y para el Hospital Regional de Occidente, incorporación de personal médico bilingüe e instalación de laboratorios clínicos en Quetzaltenango, Zunil, Cantel, Cabricán, San Carlos Sija, El Palmar, San Francisco La Unión, Almolonga y Olintepeque. También prevé habilitar el servicio de salud en Olintepeque bajo la normativa de categorización y redes integradas, además de atender el puesto de salud de Xecaracoj.

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En educación, el acuerdo plantea garantizar acceso a enseñanza bilingüe e intercultural en todos los niveles, elaborar un currículo local en idioma k’iche’, remozar establecimientos públicos y dotar de equipo tecnológico a centros educativos de nivel medio.

El eje de economía comunitaria contempla fortalecer capacidades técnicas para la producción de bioinsumos y abonos orgánicos, tecnificar cultivos de hortalizas y frutales, y realizar ferias agrícolas. En infraestructura, se prevé coordinar con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial para priorizar tramos en el plan de mantenimiento de la red vial.

El apartado ambiental incorpora acciones de reforestación y restauración forestal, junto con el establecimiento de sistemas de riego eficientes. Ese conjunto de medidas es la base del entendimiento suscrito entre el Ejecutivo y las autoridades indígenas del departamento.

Bernardo Arévalo posa junto a personas con indumentaria indígena ante una pancarta de bienvenida en Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reúne con representantes de comunidades indígenas en San Francisco El Alto. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

Arévalo prometió que el documento tendrá seguimiento institucional

Durante su intervención, Arévalo dijo que la firma “es ya el producto de un diálogo” y al mismo tiempo “la continuación del diálogo” para ejecutar los compromisos asumidos. Añadió que el acuerdo no resolverá de inmediato “quinientos años de discriminación y racismo”, pero sostuvo que sí establece una base de colaboración institucional para corregir esa historia.

El mandatario aseguró que “este gobierno no va a agarrar este documento y lo va a meter en un cajón”. También afirmó que cada institución involucrada conoce el mandato de responder a las necesidades identificadas por las comunidades.

Arévalo anunció que el proceso para instalar los laboratorios clínicos comenzará de inmediato. “No le quepa duda, eso viene”, declaró.

El presidente también destacó el papel de la gobernadora departamental Viviana Ramírez en el seguimiento de los compromisos, al recordar que antes de asumir el cargo coordinó la agenda territorial firmada con el pueblo mam de Quetzaltenango. Señaló además que su gobierno terminará en un año y cinco meses, por lo que consideró necesario dejar comunidades organizadas que puedan continuar el trabajo con la próxima administración.

Las agendas territoriales se construyen con diálogo mensual entre el Ejecutivo y autoridades indígenas

Mazariegos explicó que estas agendas se elaboran a partir de reuniones mensuales entre representantes indígenas y el Ejecutivo en la capital, donde se discuten problemas históricos y necesidades de cada territorio. A partir de ese intercambio, añadió, se redactan documentos que luego se validan con los ministerios correspondientes antes de la firma presidencial.

La funcionaria precisó que después de cada suscripción se instala una mesa de trabajo territorial con la gobernación departamental para dar seguimiento a los compromisos. Indicó que ese mecanismo ya funciona con la agenda del pueblo mam de Quetzaltenango.

Mazariegos mencionó que antes de esta firma se habían suscrito agendas similares con los pueblos ixil, chortí, xinca y tujal de Zacapulas, además del pueblo garífuna de Livingston y comunidades de Chichicastenango, Uspantán, Santa Lucía Utatlán, Santiago Sacatepéquez, los 48 cantones de Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán y Sololá.

La gobernadora Ramírez sostuvo durante el acto que es la primera vez que el Ejecutivo se acerca directamente a los territorios para escuchar a las comunidades. Informó además que, en paralelo a la firma, se suscribió un convenio con la municipalidad para iniciar un proyecto en el cantón Paxán, dentro de un paquete de 11 proyectos financiados con fondos del Consejo de Desarrollo.

La alcaldesa indígena del Consejo Maya K’iche’, María Oralia Cinto, planteó la necesidad de atender el impacto del costo de vida en la canasta básica y en los salarios de las familias del departamento.

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