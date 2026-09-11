Costa Rica

Costa Rica capturó a panameño prófugo desde hace seis años y señalado por vínculos con estructuras del Tren de Aragua

El extranjero era requerido por las autoridades de Panamá y, según información oficial, estaría relacionado con varias bandas criminales que operan entre ambos países.

Las autoridades vinculan al detenido con Los Pepes, Los Cañones, Los Cárcamos y Los Galácticos, estructuras con presencia en Costa Rica y Panamá. Crédito: MSP
Las autoridades vinculan al detenido con Los Pepes, Los Cañones, Los Cárcamos y Los Galácticos, estructuras con presencia en Costa Rica y Panamá. Crédito: MSP
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Las autoridades de Costa Rica capturaron a un ciudadano panameño que permanecía prófugo desde hacía seis años y que es señalado por sus presuntos vínculos con varias organizaciones criminales que operarían bajo la influencia del Tren de Aragua.

La detención fue producto de una operación coordinada entre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Fuerza Pública y la Unidad Especial de Intervención (UEI).

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El hombre era buscado por las autoridades de Panamá y habría permanecido fuera del alcance de la justicia durante aproximadamente seis años, hasta ser ubicado en territorio costarricense.

Tras concretarse la captura, el sospechoso fue entregado a las autoridades panameñas, que continuarán con los procedimientos correspondientes en su contra.

Las autoridades costarricenses no divulgaron la identidad del detenido ni detallaron los delitos específicos por los que era requerido en Panamá.

Sin embargo, lo describieron como un “peligroso objetivo” relacionado con estructuras criminales que tienen presencia en ambos lados de la frontera.

Cuatro bandas bajo investigación

Según la información suministrada por las autoridades, el detenido estaría vinculado con las agrupaciones conocidas como Los Pepes, Los Cañones, Los Cárcamos y Los Galácticos.

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Estas organizaciones tendrían operaciones en Costa Rica y Panamá y, de acuerdo con la versión oficial, formarían parte de estructuras que “obedecen a la organización criminal del Tren de Aragua”.

La vinculación atribuida al detenido y a esas agrupaciones corresponde, por ahora, a los señalamientos de las autoridades y deberá ser determinada conforme avancen los procesos judiciales correspondientes.

El operativo vuelve a colocar bajo atención la posible presencia y conexiones de organizaciones criminales transnacionales en Centroamérica, particularmente aquellas relacionadas con el Tren de Aragua, estructura surgida en Venezuela cuya expansión ha provocado operaciones policiales en numerosos países del continente.

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional coordinó el operativo que permitió ubicar al ciudadano panameño buscado desde hacía seis años. Crédito: MSP
La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional coordinó el operativo que permitió ubicar al ciudadano panameño buscado desde hacía seis años. Crédito: MSP

“Costa Rica no será refugio”

Luego de anunciar la captura, las autoridades costarricenses enviaron un mensaje dirigido a organizaciones delictivas que intenten utilizar el país para esconder a personas requeridas por otros Estados.

“Costa Rica no será refugio para estructuras criminales transnacionales”, señaló Pablo Martínez Bertozzi, director de la DIS.

El caso también refleja la cooperación entre cuerpos especializados de seguridad costarricenses.

La DIS tiene funciones de inteligencia relacionadas con la seguridad nacional, mientras que la UEI constituye una unidad especializada que participa en intervenciones consideradas de alto riesgo. La Fuerza Pública, por su parte, tiene entre sus atribuciones colaborar en la captura de personas prófugas de la justicia y cooperar con organismos internacionales dentro del marco legal vigente.

Artículos decomisados durante la detención del panameño. Crédito: MSP
Artículos decomisados durante la detención del panameño. Crédito: MSP

El Tren de Aragua y su expansión regional

El Tren de Aragua ha sido señalado por autoridades de distintos países por mantener redes vinculadas con delitos como narcotráfico, tráfico de armas, extorsiones y otras actividades del crimen organizado.

Durante las últimas semanas, autoridades sudamericanas también han reportado operaciones contra presuntos cabecillas de la organización. En Colombia, por ejemplo, la Policía Nacional informó a inicios de septiembre sobre la captura de dos señalados miembros de alto nivel, uno de ellos investigado como articulador de rutas de cocaína y material bélico.

En el caso costarricense, sin embargo, las autoridades no han precisado todavía qué posición habría ocupado el ciudadano panameño dentro de las estructuras mencionadas ni cuál sería exactamente su conexión con el Tren de Aragua.

El hecho de que el detenido aparezca relacionado con cuatro bandas diferentes será uno de los elementos que deberán aclararse dentro de las investigaciones desarrolladas por las autoridades panameñas.

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