Cómo un gruñido áspero permitió identificar una nueva especie de pato en el sur de Chile

El pato vapor de Chiloé habita de forma exclusiva las regiones de Chiloé y Aysén y su distribución se extiende hasta la península de Taitao (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los canales fríos y protegidos del sur de Chile, los ornitólogos Bernabé López-Lanús y Mariano Costa identificaron una nueva especie de pato vapor, Tachyeres ketru, mediante el análisis comparado de sus vocalizaciones, registros de campo y archivos de audio de las variedades conocidas del género.

El ave, denominada pato vapor de Chiloé, habita de forma exclusiva las regiones chilenas de Chiloé y Aysén. Su distribución se extiende desde cerca de los 40 grados de latitud sur, entre Valdivia y el extremo norte de Chiloé, hasta la península de Taitao.

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La investigación, publicada en la revista Audiornis y difundida por Sci.News, distingue a esta población del pato vapor magallánico (Tachyeres pteneres), un grupo con el que comparte rasgos físicos y parte de su comportamiento.

La bioacústica aclara la clasificación

La investigación publicada en Audiornis distinguió a Tachyeres ketru del pato vapor magallánico, Tachyeres pteneres, pese a sus similitudes físicas y de comportamiento (Gentileza, estudio Una nueva especie de pato vapor (Anatidae: Tachyeres) de la región de Chiloé, Chile, finalmente confirmada como un taxón distinto de Tachyeres pteneres, publicado en Audiornis)

El género Tachyeres reúne a un grupo reducido de aves de la familia Anatidae que solo vive en América del Sur. Muchas de sus especies no vuelan y se desplazan sobre el agua al golpearla con las alas, que usan como remos.

Estos animales también se caracterizan por defender su territorio frente a otras aves. Sin embargo, su clasificación ha presentado dificultades, ya que una misma población puede incluir ejemplares capaces de volar y otros que no lo hacen.

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“La historia natural de Tachyeres viene acompañada de una larga descripción de certezas y errores intercalados a lo largo del tiempo”, afirmaron López-Lanús y Costa.

El género Tachyeres reúne aves de América del Sur que en muchos casos no vuelan y se desplazan sobre el agua con las alas como remos (Gentileza, estudio Una nueva especie de pato vapor (Anatidae: Tachyeres) de la región de Chiloé, Chile, finalmente confirmada como un taxón distinto de Tachyeres pteneres, publicado en Audiornis)

Esa variabilidad redujo la utilidad de algunos rasgos empleados para separar los distintos tipos. Por ello, los investigadores recurrieron a la bioacústica, una disciplina que estudia los sonidos producidos por los seres vivos y sus características.

Los científicos comprobaron que los sonidos rápidos empleados en exhibiciones territoriales eran semejantes en distintas especies del grupo. La diferencia relevante apareció en otra señal: un gruñido áspero utilizado para mantener el contacto entre los individuos.

“Esta llamada se emite normalmente de forma aislada, o antes de la vocalización de la proclamación territorial”, explicaron los autores. También indicaron que el sonido constituye una forma de vocalización comparable en cada taxón, es decir, en cada grupo biológico que se clasifica de manera diferenciada.

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La bioacústica permitió detectar en Tachyeres ketru un patrón propio en la llamada de contacto, distinto del registrado en el pato vapor magallánico (Gentileza, estudio Una nueva especie de pato vapor (Anatidae: Tachyeres) de la región de Chiloé, Chile, finalmente confirmada como un taxón distinto de Tachyeres pteneres, publicado en Audiornis)

En los machos Tachyeres ketru, esa llamada presenta un perfil de frecuencia con forma de cúpula. En cambio, el patrón del pato vapor magallánico se asemeja a un triángulo escaleno, cuyos 3 lados tienen medidas distintas.

En 2025, una investigación publicada en Marine Ornithology analizó el estado de conservación de Tachyeres pteneres, especie de la que ahora se diferencia al pato vapor de Chiloé. La separación entre ambos taxones permite revisar con mayor detalle la distribución de estas aves y la información disponible sobre sus poblaciones.

Un refugio entre algas

El pato vapor de Chiloé ocupa bahías y canales interiores con macroalgas, donde encuentra refugio y alimento entre bosques submarinos de Macrocystis pyrifera (Gentileza, estudio Una nueva especie de pato vapor (Anatidae: Tachyeres) de la región de Chiloé, Chile, finalmente confirmada como un taxón distinto de Tachyeres pteneres, publicado en Audiornis)

La nueva ave ocupa bahías y canales interiores resguardados, donde abundan las macroalgas. Su área se diferencia de la de T. pteneres, vinculada a costas más expuestas al oleaje y situadas más al sur.

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Los adultos que se reproducen en estos sectores compiten por zonas que ofrecen mejores condiciones para alimentarse. Los investigadores señalaron que esos lugares incluyen el dosel de los bosques submarinos de Macrocystis pyrifera, una macroalga parda conocida como algas pardas.

Los machos de Tachyeres ketru emiten una llamada con perfil de frecuencia en forma de cúpula, mientras que en Tachyeres pteneres el patrón se asemeja a un triángulo escaleno (Gentileza, estudio Una nueva especie de pato vapor (Anatidae: Tachyeres) de la región de Chiloé, Chile, finalmente confirmada como un taxón distinto de Tachyeres pteneres, publicado en Audiornis)

“Este hábitat se caracteriza por densos refugios con una gran diversidad de pequeños invertebrados (anfípodos, gasterópodos, poliquetos, peces juveniles)”, sostuvieron los especialistas.

Los ejemplares acceden a esos recursos al sumergirse, una conducta habitual dentro del género. Las áreas con algas ofrecen, por tanto, refugio y alimento en el ambiente costero en el que se distribuye la especie recién reconocida.

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“Casos como el descubrimiento de T. ketru nos permiten concluir que la bioacústica es una herramienta esencial para comprender la taxonomía de especies crípticas, incluso con un tamaño de muestra limitado”, afirmaron López-Lanús y Costa. Las variedades crípticas son aquellas que pueden parecer muy similares entre sí, pese a pertenecer a grupos distintos.