Panamá

Tiroteo frustró el robo de un camión blindado en una zona financiera de Panamá

Las grabaciones muestran parte de la operación, mientras siguen sin conocerse identidades ni posibles vínculos criminales

Cámaras de seguridad captaron a tres hombres encapuchados acercándose al camión blindado mientras los custodios realizaban el traslado del dinero. Captura de video
Cámaras de seguridad captaron a tres hombres encapuchados acercándose al camión blindado mientras los custodios realizaban el traslado del dinero. Captura de video
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Un grupo de delincuentes intentó robar un camión blindado la noche del lunes 7 de septiembre mientras retiraba dinero de un cajero automático en una sucursal bancaria de Marbella, en la ciudad de Panamá.

La reacción de los custodios frustró el asalto y provocó un intercambio de disparos en esta concurrida zona comercial y financiera.

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El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:40 de la noche en Calle 53 Este, cuando el personal de la empresa transportadora trasladaba bolsas con dinero entre el cajero automático y el vehículo blindado. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que comienza el ataque armado contra los custodios.

En una de las grabaciones se observa a tres hombres con los rostros cubiertos por pasamontañas acercándose al lugar donde se realizaba la operación. Sin embargo, los informes preliminares conocidos posteriormente señalan que al menos cuatro personas habrían participado en el intento de robo, incluyendo a quienes permanecían en los vehículos de apoyo.

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El vehículo utilizado inicialmente por los sospechosos terminó volcado frente a la sucursal bancaria durante la fuga. Tomada de Trafico C Panamá
El vehículo utilizado inicialmente por los sospechosos terminó volcado frente a la sucursal bancaria durante la fuga. Tomada de Trafico C Panamá

Los atacantes llevaban armas de fuego y buscaron sorprender a los agentes encargados de proteger el dinero, pero el personal de seguridad respondió al ataque. El enfrentamiento generó múltiples detonaciones y obligó a los delincuentes a abandonar rápidamente el lugar, sin que lograran apoderarse de los valores transportados.

Uno de los colaboradores de la empresa transportadora resultó herido durante el intercambio de disparos. La entidad bancaria informó que el trabajador fue atendido y se encontraba estable y fuera de peligro. Al momento del ataque no había clientes ni empleados del banco dentro de la sucursal, debido a que había concluido el horario de atención.

Tras fracasar el asalto, los sospechosos escaparon en el automóvil utilizado para llegar al establecimiento, pero el conductor perdió el control y el vehículo terminó volcado frente a la sucursal bancaria y un comercio cercano. El accidente convirtió la vía en una segunda escena vinculada con la investigación del caso.

Pese al vuelco, los ocupantes consiguieron salir del automóvil y continuaron la fuga en otro vehículo tipo sedán, identificado preliminarmente como un taxi. Las primeras versiones indican que ese segundo automóvil aparentemente formaba parte del dispositivo de vigilancia y escape preparado por el grupo para apoyar la ejecución del atraco.

Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
La Policía Nacional y el Ministerio Público recopilaron evidencias y revisan las grabaciones para identificar a los responsables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La existencia de un vehículo adicional, junto con la participación de varias personas y el uso de armas, apunta a una acción organizada con funciones distribuidas entre los involucrados.

No obstante, las autoridades todavía no han informado si los responsables estudiaron previamente los movimientos del blindado o conocían el horario de retiro del dinero.

La Policía Nacional acordonó el área después del tiroteo, mientras funcionarios del Ministerio Público comenzaron la recopilación de evidencias y la revisión de las cámaras de seguridad. Calle 53 Este permaneció cerrada durante las primeras horas del martes 8 de septiembre, pero posteriormente fue reabierta al tránsito vehicular.

Los investigadores deberán analizar las imágenes disponibles, el automóvil abandonado y otros indicios recuperados para establecer la identidad y participación de cada sospechoso.

También deberán determinar la procedencia de las armas, la propiedad de los vehículos utilizados y si los atacantes mantienen vínculos con alguna estructura criminal organizada.

La puerta trasera de un camión blindado se abre de repente y bolsas con dinero caen a la calle. (Montaje Infobae / Canva)
El personal del camión blindado retiraba dinero de un cajero automático de la sucursal bancaria cuando ocurrió el intento de asalto. (Montaje Infobae / Canva)

Hasta el momento, la Policía Nacional y el Ministerio Público no han comunicado la aprehensión de ninguna persona relacionada con el ataque. Tampoco se ha precisado la cantidad de dinero que era transportada.

El Banco General confirmó que el camión se encontraba retirando dinero de un cajero automático de su sucursal de Marbella cuando comenzó el asalto. La entidad atribuyó el fracaso del robo a la reacción de la empresa de seguridad y decidió mantener cerrada temporalmente la oficina durante el martes.

La institución indicó que sus clientes podían utilizar otras 75 sucursales y los canales digitales mientras se desarrollaban las diligencias. Aunque la operación bancaria no dejó usuarios expuestos directamente al enfrentamiento, los disparos provocaron alarma entre residentes, conductores y trabajadores que permanecían en los alrededores de esta zona de la capital.

El caso recuerda el riesgo que enfrentan los trabajadores encargados del transporte de valores, cuyas operaciones se realizan en espacios abiertos y durante movimientos rutinarios de efectivo.

Tras el intento de robo, usuarios en redes sociales pidieron al Gobierno reforzar la seguridad en las calles, ante la percepción de un aumento de estos delitos durante las últimas semanas. Tomada de la PL
Tras el intento de robo, usuarios en redes sociales pidieron al Gobierno reforzar la seguridad en las calles, ante la percepción de un aumento de estos delitos durante las últimas semanas. Tomada de la PL

La coordinación utilizada por los atacantes también revela que estos delitos pueden incluir vigilancia previa, vehículos de respaldo y rutas alternativas, aunque esas circunstancias todavía deben comprobarse en esta investigación.

El automóvil volcado y las grabaciones constituyen ahora piezas centrales para reconstruir la secuencia. Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables del fallido asalto, mientras intentan establecer cómo lograron escapar después del accidente y si recibieron ayuda adicional.

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