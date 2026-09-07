Guatemala propone elevar el presupuesto del Ministerio de Salud en 2027

El Ejecutivo de Guatemala propuso asignar Q18.615,5 millones al Ministerio de Salud en 2027 dentro de un presupuesto nacional de Q192.045,1 millones. (MSPAS)

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El Ejecutivo de Guatemala propuso asignar Q18.615,5 millones (USD 2.417 millones) al Ministerio de Salud para 2027 dentro de un presupuesto nacional de Q192.045,1 millones (USD 25.168,9 millones), una partida que ubica a la cartera sanitaria entre las mayores del proyecto y que, si el Congreso la aprueba, ampliaría la base de recursos para hospitales, prevención, atención de enfermedades, niñez y acceso a medicamentos.

La iniciativa ingresó al Congreso de la República el 2 de septiembre como la propuesta 6841 y todavía puede ser modificada durante el trámite legislativo. El plan general supone un aumento de Q23.255,3 millones (USD 3,050.99 millones) frente al gasto tomado por el Ejecutivo como referencia para 2026.

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La asignación para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social equivale a cerca del 9,7% del presupuesto nacional planteado para 2027. Dentro de las mayores partidas también aparece el Ministerio de Educación, con Q27.898 millones (USD 3.66 millones), junto con recursos dirigidos a seguridad, infraestructura y desarrollo social.

Como referencia, el presupuesto aprobado inicialmente para Salud en 2026 fue de Q16.537,7 millones (USD 2.170 millones). La propuesta para 2027 es, por lo tanto, Q2.077,8 millones (USD 272.31 millones) mayor que ese monto inicial, aunque esa comparación no refleja las ampliaciones presupuestarias que el Congreso autorizó después durante 2026.

La propuesta separa el gasto directo en salud de otras partidas sociales

De acuerdo con la información oficial publicada por Diario de Centro América, los recursos previstos para salud en 2027 están vinculados con atención integral del cáncer, medicina preventiva, atención a la niñez e infraestructura hospitalaria. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de inversión social que también abarca educación, protección social y otros servicios públicos.

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El proyecto de Guatemala separa el gasto directo del MSPAS de otras partidas sociales, incluidas transferencias condicionadas por Q1.720,3 millones vinculadas con salud y educación. (DCA)

Según el Ministerio de Finanzas Públicas, más del 46% de la propuesta presupuestaria está asociado con acciones de bienestar e inversión social. Ese porcentaje no corresponde al gasto directo del sistema sanitario, sino al conjunto de sectores y programas incluidos en esa categoría.

Esa diferencia es central para leer el proyecto: el presupuesto institucional del MSPAS es de Q18.615,5 millones (USD 2.439,63 millones), mientras que otras partidas relacionadas con salud o protección social se contabilizan por separado. Entre ellas figuran Q1.720,3 millones (USD 225,46 millones) para transferencias condicionadas vinculadas con salud y educación.

El proyecto también incorpora un aporte estatal de Q2.800 millones (USD 366.96 millones) al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ese monto no integra el presupuesto del MSPAS, porque responde a otra obligación y a una estructura presupuestaria distinta.

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La separación entre ambos componentes permite medir con más precisión cuánto dinero corresponde a prestación directa de servicios, infraestructura, medicamentos, personal y prevención, y cuánto a mecanismos complementarios de política social. El diseño del presupuesto combina así gasto sanitario directo con financiamiento que puede incidir sobre la atención y los determinantes de salud.

El Congreso debe definir si mantiene o modifica las cifras propuestas

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos dijo al medio Diario de Centro América el 7 de septiembre que el proyecto constituye, desde la perspectiva del Ejecutivo, la mayor propuesta presupuestaria destinada hasta ahora a áreas como salud, educación y protección social. Entre los componentes sanitarios mencionados por el Gobierno figura la continuidad del fortalecimiento de la red de farmacias PROAM (Programa de Accesibilidad de Medicamentos).

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El Gobierno de Guatemala vinculó los recursos de Salud 2027 con hospitales, prevención, atención del cáncer, niñez, infraestructura hospitalaria y acceso a medicamentos a través de las farmacias PROAM. (MSPAS)

Menkos sostuvo que esa red se convirtió en la segunda estructura de farmacias más grande del país y señaló que el presupuesto de 2027 busca consolidarla. El acceso a medicamentos aparece así como uno de los servicios concretos que el Ejecutivo pretende reforzar con la mayor inversión social.

La infraestructura sanitaria también integra las prioridades planteadas para el próximo ejercicio fiscal. El Gobierno reporta como antecedente la construcción acumulada de 74 centros de salud durante la actual administración, aunque esa cifra no implica que esos establecimientos formen parte de las nuevas inversiones previstas para 2027.

El Congreso de Guatemala definirá si aprueba o modifica las cifras del presupuesto 2027, incluida la asignación al Ministerio de Salud y el aporte al IGSS. (Congreso de Guatemala)

El proyecto se encuentra ahora en el Congreso, donde debe pasar por el conocimiento del Pleno y por el análisis de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. El presidente de esa comisión, Julio Héctor Estrada, informó que el Legislativo prepara audiencias con ministerios, secretarías y otras instituciones que recibirían recursos públicos.

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El presupuesto también incorpora un aporte estatal de Q2.800 millones al IGSS, una asignación que no forma parte del presupuesto del Ministerio de Salud. (IGSS)

De acuerdo con el marco constitucional guatemalteco, el Congreso puede aprobar, modificar o improbar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Por eso, tanto la partida del MSPAS como el aporte al IGSS y las demás asignaciones sociales siguen siendo montos proyectados cuyo valor final dependerá de la decisión legislativa antes del inicio del próximo ejercicio fiscal.