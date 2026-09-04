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“Es algo del pasado”: la prensa británica cuestionó el reclamo de Milei sobre la soberanía argentina de las Malvinas

El primer medio en pronunciarse fue Sky News y afirmó que “Trump y el petróleo hacen que la declaración de este presidente argentino tenga un impacto diferente”

La portada de Sky News (Captura de pantalla)
La portada de Sky News (Captura de pantalla)
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El presidente Javier Milei anunció este jueves nuevas medidas para reivindicar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas durante una cadena nacional, en un contexto marcado por las declaraciones de Donald Trump sobre el respaldo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa.

Tras el discurso del mandatario argentino, los medios británicos comenzaron a reaccionar al discurso. El primero en pronunciarse fue Sky News, a través de su corresponsal Mark Stone, quien analizó las palabras de Milei bajo el título: “Trump y el petróleo hacen que la declaración de este presidente argentino tenga un impacto diferente”.

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Stone calificó de “contundente” la declaración de Milei sobre las Malvinas, aunque sostuvo que “no aportó nada nuevo”. “Que cualquier líder argentino afirme que las Malvinas le pertenecen es algo del pasado”, afirmó el periodista. “Es una postura que se remonta a muchos años atrás”, agregó Stone al referirse al reclamo argentino sobre el archipiélago.

El corresponsal de Sky News también cuestionó las referencias de Milei a la ocupación británica de las islas en el siglo XIX. “Cabe recordar que Argentina nunca ha tenido soberanía sobre las Malvinas. La reclamación británica es anterior a la creación de la Argentina”, sostuvo.

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Sin embargo, el análisis del periodista también puso el foco en el escenario actual y, en particular, en las recientes declaraciones del presidente Donald Trump y en la relación entre el Gobierno de Milei y la Casa Blanca.

Milei pronunció su discurso horas después de que Trump pusiera en duda la continuidad del respaldo estadounidense al Reino Unido en la cuestión Malvinas.

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