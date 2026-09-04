La presión económica de Estados Unidos sobre Irán alcanza su punto más severo desde el inicio de la guerra

Varias personas circulan en coche cerca de una valla publicitaria con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en un edificio de Teherán, Irán. 2 de septiembre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Guardar

Cada vez resulta más difícil resistir la campaña estadounidense destinada a asfixiar la economía de Irán mediante el bloqueo de sus exportaciones de petróleo y la lucha contra la elusión de las sanciones, según dijeron a Reuters tres fuentes iraníes de alto nivel.

En las últimas semanas, Washington ha intentado intensificar la presión económica sobre Teherán, en un intento por obtener concesiones en cualquier futura negociación que, tras seis meses de conflicto, aún no se han logrado.

PUBLICIDAD

Aunque los gobernantes clericales de Irán lograron eludir las sanciones durante décadas, las últimas medidas de Estados Unidos los han dejado en una posición mucho más delicada, con pocos canales restantes para obtener divisas o comprar mercancías, según las fuentes.

En particular, el intento de impedir que Irán acceda a las redes de financiación internacional de otros países —que lleva mucho tiempo utilizando para mantener en funcionamiento su economía— supone una amenaza real y urgente, agregaron.

Cualquier indicio de que la campaña económica pueda romper el estancamiento que dura ya meses en el conflicto probablemente animará a los responsables estadounidenses, aunque Irán también ha advertido de que podría responder a la presión con una escalada militar, lo que elevaría la apuesta en un momento clave.

PUBLICIDAD

Reservas de combustible y moneda

FOTO DE ARCHIVO: La gente pasa junto a un cartel en una oficina de cambio de divisas mientras el valor del rial iraní cae, en Teherán, Irán, 20 de diciembre de 2025 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

La guerra ha vuelto a estallar en combates abiertos esta semana, con ataques estadounidenses a lo largo de la costa iraní del Golfo que han provocado ataques de represalia iraníes contra bases estadounidenses en Estados árabes.

Ninguna de las partes ha dado señales aún de estar dispuesta a hacer las concesiones exigidas por la otra, lo que mantiene la guerra en un costoso punto muerto, aunque uno que podría estar cambiando.

Si bien está llegando más energía a los mercados internacionales a través del estrecho de Ormuz, a pesar de los esfuerzos iraníes por seguir obstaculizando la vía marítima, el bloqueo estadounidense de las exportaciones de petróleo iraní ha cortado por completo la principal fuente de ingresos de Teherán.

PUBLICIDAD

Para agravar aún más los problemas de Irán, la economía ya se encontraba sumida en una profunda crisis antes del conflicto, con una moneda en caída libre y una inflación galopante, mientras que los meses de bombardeos han generado una factura astronómica para reconstruir la industria y las infraestructuras dañadas.

Mientras tanto, la propia crisis financiera del país está mermando los esfuerzos de Teherán por eludir el régimen de sanciones, dejando menos liquidez para pagar las elevadas primas necesarias para sortear las sanciones de forma ilícita, según indicaron las fuentes.

Irán dispone de reservas de gasolina para otros dos meses, mientras la limitada capacidad de refinado agrava la presión económica.

El rial ha caído a mínimos históricos en los últimos días y una fuente de alto rango afirmó que Irán solo dispone de reservas de gasolina para otros dos meses, que debe importar a pesar de la producción nacional de petróleo debido a la limitada capacidad de refinado.

PUBLICIDAD

Los gobernantes iraníes son muy conscientes de los riesgos potenciales de un colapso económico y de la posibilidad de que esto reavive las protestas masivas a nivel nacional que sofocaron en enero con un saldo de miles de manifestantes muertos.

“Están bajo una presión económica muy, muy severa. Están perdiendo el control del estrecho. Realmente se trata de si deciden negociar y creo que tendrán que hacerlo”, afirmó Ali Ansari, profesor de historia moderna en la Universidad de St Andrews, en Escocia.

La guerra también está entrando en una nueva fase, en la que cada bando intenta influir en la política del otro.

Irán espera que la amenaza de la inflación disuada al Gobierno de Estados Unidos antes de las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, mientras que Washington pretende empujar a los iraníes a la revuelta, según afirmó un alto cargo iraní.

PUBLICIDAD

Bloqueo y sanciones

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan junto a una valla publicitaria contra EEUU en una calle de Teherán, Irán, el 3 de agosto de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

Las últimas medidas estadounidenses han ampliado las sanciones secundarias dirigidas a los países que mantienen relaciones comerciales con Irán, en un intento por impedir que este país liquide las transacciones en dólares necesarias tanto para la venta de petróleo como para financiar importaciones cruciales de bienes y materias primas.

Esa iniciativa está haciendo que las redes actuales de elusión de sanciones de Irán —empresas pantalla, petroleros no registrados y contrabando— resulten demasiado costosas de utilizar, según afirmaron las tres fuentes de alto rango.

Las cargas de crudo iraní han caído este mes a unos 260.000 barriles al día, desde los aproximadamente 1,7 millones del año anterior, según datos de la empresa de análisis de materias primas Kpler, y solo un goteo sigue saliendo de las terminales para su distribución en camión, tren o embarcaciones más pequeñas a través del mar Caspio.

PUBLICIDAD

Teherán afirma que aún tiene decenas de millones de barriles almacenados en petroleros fuera de la zona de bloqueo que puede vender, pero las nuevas sanciones hacen que los intermediarios se estén retirando o exijan más dinero, según ha declarado uno de los responsables.

El comercio total ha caído entre un 25% y un 35%, y las importaciones se han visto más afectadas que las exportaciones, según ha declarado el presidente Masoud Pezeshkian, uno de los varios altos cargos que han advertido en las últimas semanas sobre el rápido deterioro de la situación de Irán.

FOTO DE ARCHIVO: La gente pasa junto a una valla publicitaria en la que aparecen el difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, y el difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 6 de junio de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Mientras tanto, la presión de Estados Unidos y los propios ataques de Irán han interrumpido una de las principales vías del comercio iraní: los Emiratos Árabes Unidos, que anunciaron el 19 de agosto que se suspendían hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Teherán.

PUBLICIDAD

“Si esos canales permanecen cerrados, un proveedor quiere dinero en efectivo, la transacción se canaliza a través de otro país y el envío llega más tarde y es más caro”, explicó un comerciante iraní de Teherán que se dedica a la importación de mercancías.

La moneda se ha desplomado, pasando de alrededor de un millón de riales por dólar hace un año a más de 2,2 millones de riales en la actualidad.

El impacto interno es muy doloroso. Las cifras oficiales sitúan la inflación media de los últimos 12 meses en el 69,9%, y los precios de los alimentos, las bebidas y el tabaco están subiendo a un ritmo casi el doble.

PUBLICIDAD

El desempleo oficial subió al 9,1% en primavera, mientras que el número de personas con empleo se redujo en unas 450.000 respecto al año anterior, en un contexto de caída generalizada de la participación en la población activa.

Incluso para quienes aún conservan su empleo, el salario medio mensual, de unos 125 dólares al mes, dista mucho de cubrir las necesidades básicas de gasto de los hogares, que ascienden a unos 450 dólares al mes según los datos oficiales.

“Cada día somos más pobres”, afirmó Mahnaz, una empleada del sector privado de 34 años de Teherán que pidió que no se revelara su apellido.

(Con información de Reuters)