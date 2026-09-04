Mundo

Netanyahu aseguró que la caída del régimen iraní “está al alcance”

El primer ministro israelí insiste en que Irán es "más débil que nunca" en plena escalada bélica en el Golfo, a siete semanas de unas elecciones en las que las encuestas lo sitúan en desventaja

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Jerusalén, el 15 de junio de 2026 REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Jerusalén, el 15 de junio de 2026 REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo
Guardar

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu afirmó este jueves que el régimen de la República Islámica de Irán está más cerca que nunca de derrumbarse, en un discurso pronunciado ante mandos militares israelíes en el que vinculó la debilidad de Teherán con la nueva ofensiva estadounidense lanzada esta semana contra su territorio.

“Este régimen está tambaleándose ahora mismo. Es más débil que nunca. Está luchando por su supervivencia”, declaró Netanyahu.

PUBLICIDAD

El jefe del Gobierno israelí fue más allá al señalar el objetivo último de su estrategia frente a Teherán. “Estoy convencido de que podemos eliminar esta amenaza de una vez por todas, es decir, derrocar a este régimen. Esa es la tarea central que aún tenemos por delante, pero está cerca. No es imposible. Está al alcance”, sostuvo.

Las palabras de Netanyahu llegan tras meses de un conflicto que transformó por completo el mapa de poder en Irán. El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva conjunta contra instalaciones militares y nucleares iraníes que terminó con la vida del entonces líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei, tras casi 37 años en el cargo, y su hijo, Mojtaba Khamenei, fue designado nuevo líder supremo por la Asamblea de Expertos el 9 de marzo, en una sucesión marcada por la falta de transparencia habitual del sistema clerical iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, decretó un alto el fuego en abril, aunque ambas partes lo consideraron desde entonces incompleto e inestable.

PUBLICIDAD

Esa fragilidad se hizo evidente esta semana. Estados Unidos atacó el domingo y el martes objetivos iraníes, los primeros bombardeos de este tipo en más de un mes, con el argumento de impedir que Teherán colocara minas navales en el estrecho de Ormuz. Según reconoció el propio Ejército estadounidense, la ofensiva causó al menos 18 muertos en Irán. Teherán respondió con lo que denominó una “operación decisiva de represalia”, con ataques de misiles y drones contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y la región autónoma iraquí del Kurdistán, sin que ninguno de los proyectiles alcanzara territorio israelí.

Varias personas circulan en coche cerca de una valla publicitaria con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en un edificio de Teherán, Irán. 2 de septiembre de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Varias personas circulan en coche cerca de una valla publicitaria con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en un edificio de Teherán, Irán. 2 de septiembre de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Netanyahu subrayó precisamente esa ausencia de ataques directos contra Israel como una prueba de la disuasión militar de su país. “Si no nos atacan, no es casualidad. Atacan a todos, pero no a nosotros. Conocen nuestro poder, la fuerza de nuestras armas, y nuestra determinación”, afirmó.

El presidente Trump, por su parte, advirtió a Teherán de que cualquier nueva represalia recibiría una respuesta “mucho más dura y contundente”, mientras Washington prometió intensificar la presión económica sobre la República Islámica con nuevas sanciones aún sin detallar.

Las declaraciones del primer ministro israelí se producen en un momento de máxima exposición política. Israel celebrará elecciones legislativas el 27 de octubre, en las que se pondrá a prueba la continuidad de Netanyahu al frente del Gobierno tras casi cuatro años completos de legislatura, un hito inédito desde 1988. Varias encuestas recientes sitúan a su coalición lejos de la mayoría de 61 escaños en la Knesset y muestran un ajustado empate entre el Likud y Yashar, el partido liderado por el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahu en estos comicios.

La oposición ha responsabilizado a Netanyahu de no haber logrado objetivos claros frente a Irán pese a meses de guerra, y buena parte de la opinión pública israelí se mostró crítica con el alto el fuego de abril, al considerar que el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán resultó desfavorable para los intereses de Israel. La gestión del conflicto con Irán se perfila así como uno de los ejes centrales de la campaña electoral, junto a la guerra en Gaza y la disputa sobre las exenciones del servicio militar para la comunidad ultraortodoxa.

Ninguna de las partes ha anunciado hasta ahora una fecha para retomar negociaciones directas, y tanto el régimen iraní como la Casa Blanca mantienen abierta la posibilidad de nuevos ataques en los próximos días.

Temas Relacionados

Benjamín NetanyahuIránConflicto Israel-IránElecciones legislativas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El FMI contempla abrir una oficina en Caracas a medida que se profundiza su colaboración con Venezuela

El organismo con sede en Washington busca abrir una oficina fija en el país tras reanudar el diálogo institucional con las autoridades locales

El FMI contempla abrir una oficina en Caracas a medida que se profundiza su colaboración con Venezuela

El misterio de un tiburón pala: cómo su cabeza cambia de forma a medida que envejece, según un estudio

Especialistas de la Universidad de Miami descartaron dos posibles explicaciones para un fenómeno poco común en el mundo animal y ahora buscan respuestas en otra dirección. De qué se trata

El misterio de un tiburón pala: cómo su cabeza cambia de forma a medida que envejece, según un estudio

Zelensky anuncia una próxima reunión en Kiev con los negociadores de Estados Unidos

El presidente ucraniano afirmó que la cita en la capital podría concretarse en los próximos días, en un intento por reactivar las conversaciones que Washington impulsa con Rusia después de semanas de menor avance

Zelensky anuncia una próxima reunión en Kiev con los negociadores de Estados Unidos

El precio del petróleo cierra sin rumbo único en una sesión marcada por la tensión entre Irán y Estados Unidos

La referencia europea bajó a 95,52 dólares por barril y la estadounidense subió a 91,30, tras una jornada volátil en la que el mercado siguió el riesgo asociado al estrecho de Ormuz

El precio del petróleo cierra sin rumbo único en una sesión marcada por la tensión entre Irán y Estados Unidos

Hozoviotissa, el monasterio ortodoxo que está incrustado en una roca frente al Egeo

El recinto, al que se accede por una escalera empinada en una isla del archipiélago griego, sigue habitado por monjes y recibe peregrinos y viajeros

Hozoviotissa, el monasterio ortodoxo que está incrustado en una roca frente al Egeo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Miedo en la escuela del tiroteo en Santa Fe: alumnos se asustaron por una explosión, se tiraron por una ventana y hay heridos

Miedo en la escuela del tiroteo en Santa Fe: alumnos se asustaron por una explosión, se tiraron por una ventana y hay heridos

Alito Moreno regatea el poder de Movimiento Ciudadano y Laura Ballesteros pone en duda la credibilidad del priista

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre? Lluvia provoca retraso en toda la Red

San Victorino está en alerta por caída de hasta un 50% en ventas antes de diciembre: 23.800 empleos estarían en riesgo en la capital

Congreso: Proponen el ingreso de bebidas y alimentos propios en conciertos y eventos masivos

DEPORTES

Neymar se lesionó ante Palmeiras y publicó una fuerte carta contra el encargado del campo de juego del Santos: “El peor césped”

Neymar se lesionó ante Palmeiras y publicó una fuerte carta contra el encargado del campo de juego del Santos: “El peor césped”

Toni Kroos apuntó contra el Bayer Leverkusen por marginar a Andrich: “Me parece muy raro”

El mensaje de un histórico del Atlético Madrid para Julián Álvarez: “El perdón no es con palabras, es con goles”

Boca logró un permiso clave en el predio de Casa Amarilla y dio otro paso en busca de la ampliación de La Bombonera

Condenado a cadena perpetua, William Schlenker, barra de River, se recibió de periodista: “Estudié para que el encierro no me queme la cabeza”

ENTRETENIMIENTO

Los Simpson tuvieron su propia versión con live-action en un capítulo escrito por Ricky Gervais y casi nadie se acuerda

Los Simpson tuvieron su propia versión con live-action en un capítulo escrito por Ricky Gervais y casi nadie se acuerda

La caída de Antonella Barba tras American Idol: ahora enfrenta una acusación por presunto hurto en una tienda departamental

Maisie Williams, sobre la pijamada organizada por Sandra Bullock por Practical Magic 2: “Nos metimos en su jacuzzi y nos comimos toda la comida”

Premios Juventud 2026 EN VIVO: primeros ganadores de la noche

De una guitarra de Ben Stiller a Christian Bale escondiendo hamburguesas: las anécdotas más extremas de Steve Zahn