Agentes antinarcóticos de Guatemala erradicaron 63,756 matas de marihuana en Petén valoradas en USD 4.18 millones

Las imágenes muestran un operativo nocturno de erradicación de cultivos de marihuana. Miembros de fuerzas de seguridad se desplazan por un campo con plantas altas, iluminando el terreno con linternas. Varios individuos cortan las plantas con herramientas. Un participante lleva un rifle. Este material documenta una operación antidrogas.

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Agentes de la SGAIA, unidad antinarcótica de la PNC, erradicaron 63,756 matas de marihuana en un área montañosa cercana a Las Cruces, en Petén, en un operativo informado este jueves 3 de septiembre que las autoridades vinculan con su estrategia para frenar la producción de drogas desde el origen.

El cultivo tenía un avalúo de Q31,878.000 (unos USD 4.18 millones) y fue destruido por completo tras ser localizado durante patrullajes contra el narcotráfico.

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La Policía Nacional Civil indicó que el sembradío fue detectado en una zona de difícil acceso, una característica frecuente en los terrenos utilizados para plantaciones ilícitas en Petén. Una vez ubicado el campo, los agentes aplicaron los protocolos institucionales para su destrucción total.

La institución no informó si hubo capturas por este caso ni si ya fueron identificados los presuntos responsables del cultivo. Tampoco precisó si en los alrededores se encontraron otras estructuras asociadas a la siembra o al procesamiento de droga.

El hallazgo se produjo después de otros operativos recientes en Petén y Alta Verapaz, donde las fuerzas de seguridad destruyeron cerca de 100,000 arbustos de hoja de coca en un lapso de 24 horas. Esa secuencia de intervenciones refuerza la concentración de acciones de erradicación en esos dos departamentos.

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Foto de archivo: Autoridades guatemaltecas lograron la erradicación de más de 47 mil matas de marihuana valoradas en Q23.8 millones.

Petén y Alta Verapaz concentran los operativos más recientes

La erradicación en Petén se suma a una serie de procedimientos que, en las últimas semanas, ubicaron a ese departamento y a Alta Verapaz como los principales focos de detección de cultivos ilícitos en Guatemala. A la zona de La Caoba, en el municipio de San Luis, ahora se agregó el municipio de Las Cruces como otro punto intervenido por las autoridades.

Días antes, unidades del Ejército de Guatemala y de la PNC ejecutaron operativos simultáneos en ambos departamentos y destruyeron plantaciones de coca en tres terrenos localizados en San Luis. En esa intervención fueron erradicados 70.000 arbustos en fase de crecimiento, con un valor estimado de Q1,750,000.

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Ese mismo despliegue incluyó otro hallazgo pendiente de verificación técnica: una instalación presuntamente vinculada al procesamiento ilícito de drogas. Las autoridades dejaron esa inspección a cargo de peritos especializados.

En paralelo, en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz, fueron localizados dos campos adicionales con 25,400 arbustos de coca. El valor calculado para esas plantaciones fue de 635,000 quetzales, equivalentes a 83,333 dólares.

Cuatro agentes de la unidad antinarcóticos vigilan una plantación de cannabis durante un operativo realizado en un área rural por la noche. (PNC de Guatemala)

Una semana antes de esos operativos, agentes de la SGAIA ya habían erradicado otros 3,300 arbustos de hoja de coca en áreas montañosas cercanas al caserío La Caoba, también en San Luis, Petén. En ese caso, el avalúo reportado fue de 82,500 quetzales.

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La estrategia oficial apunta a cortar la producción antes del traslado

El Ministerio de Gobernación ha sostenido en reportes previos que la coordinación entre esa cartera, el Ejército y la PNC busca debilitar a las estructuras dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. La lógica de esos operativos es detectar de forma temprana sembradíos y laboratorios clandestinos antes de que la producción avance dentro de la cadena de tráfico.

Esa explicación oficial también vincula la presencia de cultivos de hoja de coca en Guatemala con un desplazamiento de actividades ilícitas hacia Centroamérica. Según las autoridades de seguridad, se trata de un fenómeno que organismos regionales observan con atención.

El operativo en Las Cruces responde a esa misma línea de acción: patrullajes de reconocimiento en zonas montañosas, identificación de plantaciones y destrucción inmediata del cultivo localizado. En este caso, la intervención se centró en marihuana, mientras que los procedimientos previos habían estado dirigidos a cultivos de coca.

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La PNC informó que mantendrá los recorridos en áreas de difícil acceso de distintos departamentos para ubicar nuevas plantaciones y estructuras ligadas al procesamiento de drogas. La institución también pidió a la población presentar denuncias a través del 110 de la PNC, el 1577 de la Línea Antinarcótica y el 1561 de Crime Stoppers.