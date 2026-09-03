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Más de 400 metros de profundidad, 2 trampas y un hallazgo que sorprende a la ciencia: así atraparon un pez desconocido en Nueva Zelanda

La forma del cuerpo, el tamaño de la cabeza y otros detalles físicos llevaron a plantear dos hipótesis posibles: una adaptación extrema al entorno o el registro de un organismo nunca antes catalogado

Varios peces plateados nadan en agua oscura entre ramas y raíces sumergidas bajo un haz de luz superior.
El estudio en los lagos de Aotearoa exploró cuerpos de agua dulce de más de 400 metros, muy por debajo del límite de 90 metros registrado hasta ahora en embalses neozelandeses (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En las profundidades de los lagos Manapōuri y Te Anau, en Nueva Zelanda, un equipo encabezado por Roe Stuart halló peces mediante trampas cebadas con Marmite, en una búsqueda que además abrió la posibilidad de que exista una nueva especie de pez en esos ambientes.

La información fue difundida en Phys.org, a partir de un texto de Kathryn van Beek para la Universidad de Otago, describe una expedición centrada en 2 cuerpos de agua dulce que superan los 400 metros de profundidad. Hasta ahora, los registros más hondos de vida de organismos en embalses neozelandeses llegaban solo a 90 metros.

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El trabajo partió de una pregunta que, según Stuart, aún permanecía abierta en los lagos de Aotearoa: qué organismos habitan allí. Al recordar cómo surgió la investigación, lo resumió así: “Simplemente me preguntaba qué habría ahí abajo”.

Los lagos no habían sido estudiados a esa profundidad

Usaron Marmite como carnada y hallaron peces a profundidades inéditas en lagos de Nueva Zelanda
El equipo de Roe Stuart instaló trampas a distintas profundidades con 2 kilómetros de cuerda y encontró peces en todas al revisar el material (Universidad de Otago)

Una ecosonda determinó que el lago Manapōuri alcanza los 467 metros de profundidad, mientras que el lago Te Anau llega a 430 metros. El texto compara esa dimensión con la altura de Saddle Hill, una colina de Dunedin.

Para explorar esas zonas, el equipo necesitó 2 kilómetros de cuerda, varias trampas colocadas a distintas profundidades y un cebo poco habitual. “Preparamos las trampas con Marmite”, explicó Stuart. Además, añadió: “Varias personas me han preguntado si el Vegemite también funciona, pero ¿para qué arriesgarse?”.

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Al día siguiente, cuando regresaron para revisar el material, encontraron peces en todas las trampas instaladas y destacó la singularidad del hallazgo, ya que esto no ocurre muy seguido.

Animales acuáticos con rasgos inusuales

Stuart encontró bullies nativos y galáxidos, peces pequeños de unos 12 centímetros de largo, con brillo tornasolado y capacidad de trepar. Estos animales a veces son capturados como whitebait, un término usado para referirse a organismos juveniles de pequeño tamaño que se consumen en algunos lugares.

La investigadora sostuvo que sospechan que los ejemplares hallados pertenecen al grupo de los kōaro o a una forma cercana. Sin embargo, aclaró que presentan rasgos distintos de los que suelen asociarse con esa especie.

Fotografía lateral de un pez alargado con manchas oscuras y dieciséis puntos rojos numerados en su cuerpo
El análisis describió que los peces de ambientes lacustres presentaban pedúnculos caudales más robustos (Crédito: Gentileza, estudio Divergencia débil, pero paralela, entre ejemplares de kōaro (Galaxias brevipinnis) de hábitats adyacentes de lago y arroyo, publicado en Evolutionary Ecology Research)

“Son muy diferentes de nuestra idea estándar de lo que es un kōaro, así que o son una adaptación o son una nueva especie”, dijo. Esa diferencia abre 2 posibilidades: que se trate de una adaptación a las condiciones extremas del entorno o de una especie aún no identificada.

Un antecedente útil para interpretar el hallazgo es un estudio publicado en Evolutionary Ecology Research sobre los kōaro realizado en el país, que encontró diferencias de forma corporal entre ejemplares de lagos y de arroyos cercanos.

Esa investigación señaló que los peces de ambientes lacustres tendían a presentar cuerpos más profundos, cabezas más grandes y pedúnculos caudales más cortos y robustos, aunque con poca o ninguna diferenciación genética marcada entre hábitats.

Rasgos adaptados a la oscuridad

Usaron Marmite como carnada y hallaron peces a profundidades inéditas en lagos de Nueva Zelanda
Entre los peces hallados en Nueva Zelanda aparecieron bullies nativos y galáxidos pequeños que podrían pertenecer al grupo de los kōaro o a una forma cercana (Universidad de Otago)

Entre las características descritas, la investigadora mencionó que estos peces tienen ojos mucho más grandes que los kōaro comunes y poros sensoriales de gran tamaño en la parte superior de la cabeza.

“En el fondo de los lagos no hay luz, y es probable que estos poros sensoriales les ayuden a orientarse en su hábitat”, indicó Stuart. Serán las pruebas genéticas las que determinen si corresponden efectivamente a una nueva especie.

Por ahora, la especialista subrayó la importancia de haber comprobado que existe vida en esas profundidades, un terreno que hasta ahora no había sido explorado de esa manera en la región.

El hallazgo plantea preguntas sobre la conservación

Un banco de peces nada en aguas claras sobre un lecho de rocas iluminado por rayos de luz solar que ingresan desde la superficie.
El hallazgo en los lagos profundos de Nueva Zelanda abrió preguntas sobre la conservación, el oxígeno hasta el fondo y el impacto humano en estas cuencas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stuart afirmó que “nadie había trabajado antes en los lagos profundos de Nueva Zelanda, y todos con los que hablé se mostraban algo escépticos de que pudiera encontrar algo”. Por eso, señaló que detectar ejemplares en ambos sitios fue un resultado muy relevante.

También vinculó el descubrimiento con la necesidad de proteger ecosistemas poco conocidos: “Es difícil proteger y cuidar algo si no sabes que existe”. Otra observación que surgió durante la expedición es “el hecho de que los lagos tengan oxígeno hasta el fondo”.

Y añadió que “esto plantea interrogantes sobre el impacto humano en la superficie. No solemos pensar en esas cuencas realmente profundas, por lo que la forma en que nuestros impactos se transfieren es algo que deberíamos considerar para la gestión futura”.

“Los peces son sorprendentemente carismáticos. Son fascinantes, tienen comportamientos muy complejos, existe una gran diversidad de especies y aún hay mucho que desconocemos. Alguien tiene que alzar la voz por ellos”, sentenció.

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