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Tokio proyecta un refugio subterráneo antimisiles cerca de su principal estación ferroviaria

El gobierno metropolitano planea adaptar el estacionamiento de Yaesu, junto a la estación de la ciudad, para resguardar a residentes y turistas ante un eventual ataque con misiles balísticos

Peatones con paraguas caminan sobre el asfalto mojado frente a la entrada del metro Yaesu y la Estación de Tokio de ladrillos rojos.
La administración de la capital japonesa prevé adaptar un aparcamiento subterráneo junto a la estación central para proteger a residentes y visitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Gobernación Metropolitana de Tokio planea convertir un estacionamiento subterráneo cercano a la estación de Tokio en refugio ante un eventual ataque con misiles balísticos, según informó el medio local Japan Today. El espacio elegido es el estacionamiento de Yaesu, ubicado entre 2 y 11 metros bajo tierra en una de las áreas con mayor circulación de la capital japonesa.

La gobernadora Yuriko Koike señaló que el relevamiento previo comenzará durante el actual año fiscal, que finaliza en marzo, como paso inicial para adecuar esa instalación. La iniciativa prevé incorporar puertas resistentes a explosiones y estanterías para suministros de emergencia, aunque los detalles técnicos, los costos y el cronograma de obra todavía no fueron definidos.

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Una ubicación estratégica en el centro de la capital

Esquema ilustrado de un estacionamiento subterráneo adaptado como refugio, acompañado de mapas de Japón e indicadores de superficie.
E plan de Tokio para transformar el estacionamiento subterráneo de Yaesu en un refugio antimisiles de 13.000 metros cuadrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección del estacionamiento de Yaesu responde a su cercanía con la estación de Tokio, uno de los principales nodos de transporte del país. Koike definió ese punto como “la puerta de entrada a la capital”, al explicar la prioridad asignada a un área que concentra a diario a residentes, trabajadores y turistas.

El espacio subterráneo cuenta con unos 13.000 metros cuadrados de superficie total. Esa dimensión lo ubica entre las instalaciones que la capital japonesa evalúa adaptar para reforzar su esquema de resguardo civil ante escenarios de emergencia.

Un funcionario del gobierno metropolitano indicó que la reforma incluiría puertas a prueba de explosiones y sectores destinados al almacenamiento de provisiones. Hasta ahora, las autoridades no difundieron la capacidad estimada del refugio ni el tiempo que podría albergar personas en una situación de crisis, de acuerdo con Japan Today.

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Una obra que se suma a otros proyectos de resguardo

Puerta metálica pesada con manivela roja y remaches, junto a un pasillo que conduce a estantes con cajas de suministros y botellas.
La evaluación técnica comenzará en el actual año fiscal, que termina en marzo, como paso previo a una reconversión cerca del mayor nodo ferroviario de la capital japonesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la iniciativa avanza según lo previsto, la instalación sería el segundo refugio subterráneo de emergencia de Tokio. El primero corresponde a la conversión de un depósito para desastres de 1.400 metros cuadrados en la estación de metro Azabu-Juban.

El estudio técnico sobre el estacionamiento de Yaesu continuará hasta el año fiscal 2027. A partir de ese proceso, el gobierno metropolitano definirá las necesidades de obra, el presupuesto y la fecha estimada de finalización. Hasta el momento, no difundió un monto oficial para la intervención.

La medida se inscribe en un movimiento más amplio dentro de Japón. El gobierno central anunció el año pasado planes para habilitar refugios similares en islas remotas de la prefectura sureña de Okinawa, en medio de una atención creciente sobre la seguridad regional.

Entre esos proyectos figura la obra prevista en la isla de Yonaguni, la más occidental del país, situada a unos 110 kilómetros al este de Taiwán. Según el reporte publicado por Japan Today, esos trabajos deberían concluir hacia la primavera de 2028.

El trasfondo regional de la decisión

Cuatro inspectores con cascos amarillos y chalecos reflectantes miden una columna de hormigón en un estacionamiento subterráneo.
La reconversión del aparcamiento de Yaesu se agregaría a la instalación ya habilitada en el metro Azabu-Juban, donde un depósito para desastres fue transformado en área de resguardo con 1.400 metros cuadrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de avanzar con un nuevo refugio en la capital se conoce mientras Corea del Norte repite pruebas de misiles balísticos en aguas de la región, incluido el mar de Japón, en los últimos años. Ese escenario aparece entre los factores que empujan a las autoridades metropolitanas a revisar y ampliar la infraestructura de protección civil.

Koike calificó esos lanzamientos como “una amenaza seria y grave que nunca puede tolerarse”. La gobernadora también sostuvo que es necesario “proteger la vida y la propiedad de los residentes de Tokio” ante un posible ataque.

El anuncio ocurre en un contexto regional caracterizado por el aumento de la presión militar sobre Taiwán, una isla con gobierno propio cuya soberanía es motivo de disputa. Esta situación impulsa el debate sobre medidas de protección para la población civil en áreas sensibles del país.

Con ese escenario de fondo, el gobierno metropolitano buscará adaptar infraestructura ya existente para asignarle una función de emergencia. El relevamiento técnico previsto para este año marcará el próximo paso antes de definir obras, presupuesto y plazos para el estacionamiento de Yaesu.

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