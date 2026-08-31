Hombre muere tras caer del puente Belice, uno de los más grandes de la Ciudad de Guatemala

Un hombre murió este domingo tras una caída bajo el Puente Belice, en la colonia Jesús de la Buena Esperanza, sector 4. (Bomberos Voluntarios)

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Un hombre falleció este domingo bajo el Puente Belice, en la colonia Jesús de la Buena Esperanza, sector 4, tras sufrir una caída desde la estructura.

Bomberos Voluntarios confirmaron en el lugar que la víctima, de aproximadamente 50 años, ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

El cuerpo fue localizado sobre el techo de lámina de una vivienda situada en la parte baja del puente. Según los rescatistas, el hombre vestía pantalón rojo, camisa negra y zapatos blancos. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no han logrado identificar a la persona fallecida.

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La emergencia movilizó a los equipos de la cuarta compañía de Bomberos Voluntarios, quienes se encargaron de asegurar la zona y solicitar el apoyo del Ministerio Público (MP) para iniciar las primeras investigaciones.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que la víctima, de unos 50 años, ya no presentaba signos vitales al llegar al lugar. (Bomberos Voluntarios)

Las causas del incidente aún no se han esclarecido, y será el ente investigador el encargado de determinar los detalles precisos de lo ocurrido. Sin embargo, se habla de un posible accidente.

Impacto en la movilidad y operativo vial

Como consecuencia del hallazgo, se registraron complicaciones en la circulación vehicular sobre el Puente Belice, trayecto importante, porque conecta la Ciudad de Guatemala con el Atlántico del país.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre largas filas de vehículos en la ruta que conecta las zonas 17 y 18 hacia la zona 6 capitalina. El congestionamiento se agravó porque los agentes y peritos del MP debieron ocupar parte de la vía para realizar sus diligencias.

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El incidente provocó que solo dos carriles permanecieran habilitados en dirección al norte. La PMT desplegó a su personal en el área para regular el paso de los automovilistas y recomendó utilizar rutas alternas, como la Calzada La Paz, para evitar la zona afectada mientras continuaban las labores de investigación.

La PMT reportó largas filas entre las zonas 17 y 18 hacia la zona 6, porque las diligencias del Ministerio Público ocuparon parte de la vía. (Bomberos Voluntarios)

¿Qué ocurrió bajo el Puente Belice?

La víctima fue encontrada sin vida bajo la estructura, según relataron los Bomberos Voluntarios a través de sus canales oficiales. E

l hecho ocurrió la tarde del 30 de agosto, cuando los socorristas recibieron la alerta sobre una posible caída. Al llegar, confirmaron el deceso y gestionaron el resguardo del área hasta la llegada de las autoridades judiciales.

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La presencia de ambulancias y efectivos de emergencia fue documentada en imágenes difundidas por las autoridades viales, donde se observa la magnitud del operativo desplegado en el sector. El tráfico intenso y la presencia de vehículos de socorro caracterizaron la escena durante varias horas.

Bomberos Voluntarios llevan a cabo una operación de rescate bajo la estructura del puente Belice, ubicado en el final de la Ciudad de Guatemala con rumbo al Atlántico; luego de que un hombre, aparentemente sufriera un accidente y cayera sobre el techo de lámina de una vivienda.

Acciones de las autoridades y recomendaciones

Las autoridades mantienen un operativo de vigilancia en el sector para apoyar la circulación y garantizar la seguridad de los transeúntes. “Utilice rutas alternas como Calzada La Paz”, recomendaron los agentes de tránsito a los conductores, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y reducir el impacto del congestionamiento.

Hasta el momento, la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del incidente permanecen bajo investigación. Los voceros de la PMT subrayaron que es fundamental atender las indicaciones de los agentes y conducir con precaución al transitar por el área.

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La situación ha generado preocupación entre los vecinos del sector y usuarios habituales del Puente Belice, quienes han expresado inquietud por la seguridad en la estructura y la necesidad de esclarecer pronto las causas del suceso.

El tránsito continúa bajo monitoreo de las autoridades, mientras el Ministerio Público avanza en la recopilación de información y pruebas en el lugar. La comunidad permanece atenta a los avances de la investigación y a la normalización del flujo vehicular en uno de los principales accesos a la Ciudad de Guatemala.