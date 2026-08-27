En coordinación con el Ministerio Público, la policía guatemalteca detiene a Mauro Morales Martínez para su extradición a Estados Unidos

Mauro Ismael Morales Martínez fue detenido en Teculután, Zacapa, con fines de extradición a Estados Unidos por un caso de narcotráfico. (Ministerio Público de Guatemala)

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Mauro Ismael Morales Martínez fue detenido este jueves con fines de extradición a Estados Unidos en Teculután, Zacapa, en un caso que lo coloca ante la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida por conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II y que, al mismo tiempo, eleva a 34 el número de capturas de este tipo registradas en Guatemala entre enero y agosto de 2026.

La aprehensión ocurrió en el kilómetro 122 de la carretera al Atlántico, en el parqueo de un supermercado ubicado en esa jurisdicción del nororiente del país.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público.

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De esas 34 personas detenidas con fines de extradición en lo que va de 2026, 23 son requeridas por Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, según datos de la PNC. Ese volumen de capturas marca una secuencia sostenida de operativos en rutas terrestres, zonas aeroportuarias y puntos de tránsito bajo vigilancia de las autoridades guatemaltecas.

De acuerdo con el Ministerio Público, Morales Martínez, conocido como “Melito” o “Melito de Zacapa”, deberá comparecer ante la justicia federal del sur de Florida. La acusación sostiene que actuó con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense.

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Mauro Ismael Morales Martínez fue detenido en Teculután, Zacapa, con fines de extradición a Estados Unidos por un caso de narcotráfico. (Ministerio Público de Guatemala)

La investigación ubica a Morales Martínez en rutas de cocaína desde Sudamérica

Según el MP, las pesquisas revelaron que el señalado participó en la coordinación del transporte terrestre de cargamentos de cocaína provenientes de Venezuela y Colombia con destino a Guatemala. La Policía Nacional Civil también lo identificó con el alias “Ojudo”.

Las autoridades añadieron que mantenía vínculos con estructuras dedicadas al narcotráfico que operan en el nororiente del país. Para la PNC, su captura abre una línea de avance en la identificación de conexiones y capacidades logísticas de esas organizaciones en esa región.

El caso responde de manera directa a la pregunta central sobre quién fue capturado y por qué: se trata de Mauro Ismael Morales Martínez, un presunto operador ligado al traslado de cocaína hacia Guatemala, requerido por Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración relacionados con el tráfico internacional de drogas.

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La detención se inscribe en una cadena de casos recientes que muestran la continuidad de la cooperación judicial entre Guatemala y Estados Unidos. Las autoridades atribuyeron esos resultados al trabajo de inteligencia y a la coordinación interinstitucional en operativos antinarcóticos.

Los casos previos muestran una secuencia sostenida de extraditables en 2026

Entre los antecedentes recientes figura la captura de Wilson Mendoza Barberan, exfuncionario público de Ecuador, detenido el 19 de agosto en la salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala. La PNC lo aprehendió por una orden de extradición hacia Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína.

Mendoza Barberan, de 61 años, también es requerido ante el Distrito Sur de Florida por cargos similares a los que ahora pesan sobre Morales Martínez. La coincidencia en el tribunal requirente y en la naturaleza de la acusación perfila un patrón en las solicitudes que tramitan las autoridades estadounidenses.

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Antes de ese caso, el 20 de mayo, las fuerzas de seguridad capturaron a Eddie Waldemar Pineda Velásquez en las inmediaciones de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. El Ministerio de Gobernación informó entonces que encabezaba una estructura que recibía cocaína oculta en carga contenerizada procedente de Sudamérica, con operaciones en Escuintla y Sacatepéquez.

Pineda Velásquez tenía 48 años y su aprehensión fue registrada como la del extraditable número 25 del año. La publicación había consignado ese expediente como parte de una secuencia que ya mostraba la expansión territorial de los operativos.

El patrón que dejan estos casos dibuja una intervención sostenida de la SGAIA como brazo ejecutor de las capturas. Su presencia se ha extendido desde instalaciones aeroportuarias hasta corredores viales del nororiente y el altiplano central, con acciones enfocadas en estructuras vinculadas al traslado y recepción de cocaína.

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