Golpe al narcotráfico: capturan a “La Barby del Sur” durante operativo en Escuintla, Guatemala

La Policía Nacional Civil capturó a Jennifer Dinora Bachez Bolaños, alias 'Barby del Sur', por delitos de narcotráfico en Escuintla. (Cortesía: PNC Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de Jennifer Dinora Bachez Bolaños, alias “Barby del Sur”, por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas en Escuintla. La joven de 24 años fue capturada en un centro comercial sobre la autopista Palín-Escuintla, en cumplimiento de una orden judicial emitida el 15 de diciembre de 2025.

Según información oficial, Jennifer Dinora Bachez Bolaños fue aprehendida por agentes de la División de Investigación y Policía Nacional Civil (DIP-PNC), quienes realizaron tareas de localización y seguimiento para dar con su paradero. La detención obedece a una orden girada por un juzgado de Escuintla, luego de que la sindicada quedara en libertad tras un operativo anterior.

La PNC detalló que la joven ya había sido detenida el 11 de octubre de 2025 durante una fiesta en la avenida Centro América, zona 3 de Escuintla, donde también fueron capturados trece hombres. En ese operativo, las autoridades incautaron diez pistolas, cinco carabinas, varios cargadores con municiones y 393 paquetes con cocaína. “Barby del Sur” obtuvo ese alias debido a su participación en certámenes de belleza en el departamento, lo que la hizo reconocida a nivel local.

Jennifer Bachez Bolaños ya había sido aprehendida junto a trece personas durante un operativo en una fiesta donde se incautaron armas y cocaína. (Cortesía: PNC Guatemala)

Durante el procedimiento de octubre, la droga, las armas y los cargadores decomisados vincularon a los detenidos con actividades del crimen organizado. Pese a la gravedad de los hallazgos, la joven recuperó su libertad en esa ocasión, una decisión que generó cuestionamientos en el ámbito judicial y social. Ahora, la nueva orden de captura responde a la acusación formal por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de estupefacientes, delitos que forman parte de la investigación en curso.

La PNC informó que la aprehensión se realizó sin incidentes al interior del centro comercial y que Jennifer Dinora Bachez Bolaños fue puesta a disposición del juzgado correspondiente en Escuintla. La investigación permanece abierta para determinar la posible relación de la sindicada con estructuras dedicadas al narcotráfico en la región.

La notoriedad de la joven, sumada a sus antecedentes y a la reciente detención, ha puesto nuevamente el foco sobre la operación de redes de narcotráfico en Escuintla y el papel de algunas figuras públicas en estos hechos.

La lucha contra el narcotráfico

En el contexto de la lucha contra el narcotráfico, autoridades guatemaltecas han capturado al menos nueve presuntos narcotraficantes con órdenes de extradición hacia Estados Unidos en lo que va de 2026. El caso más reciente corresponde a alias “Chepio”, señalado como líder de una red de tráfico de drogas, cuya extradición ocurrió el 5 de marzo, según información oficial.

La detención de 'Barby del Sur' fue realizada en un centro comercial, tras un seguimiento de la DIP-PNC y una orden judicial emitida en diciembre de 2025. (Cortesía: PNC Guatemala)

De acuerdo con los reportes divulgados por el Ministerio de Gobernación, las acciones contra el crimen organizado han incluido incautaciones de más de Q310 mil durante los primeros meses de 2025. En enero de 2026, un operativo permitió el decomiso de más de una tonelada de cocaína, lo que representa uno de los golpes más contundentes registrados en este periodo.

Las fuerzas de seguridad han reforzado los operativos en zonas rurales, donde persiste la producción de drogas ilícitas. Más de 22.000 matas de marihuana fueron destruidas recientemente en el departamento de Petén, según datos oficiales. Las autoridades mantienen vigilancia sobre los mecanismos de cultivo y distribución en distintas regiones del país.

El Ministerio de Gobernación ha reiterado el compromiso de Guatemala con los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad y combate al narcotráfico, destacando la coordinación con agencias estadounidenses. El seguimiento a las extradiciones y los operativos de erradicación se mantiene como una prioridad para las entidades responsables.