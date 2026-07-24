Presidente del poder judicial de Honduras sostiene reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo Paredes, desarrolla una agenda oficial de alto nivel en Washington D. C. (Foto: Poder Judicial)

Vallecillo Paredes, acompañado por la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Isbela Bustillo, desarrolla una agenda oficial de alto nivel en la capital de Estados Unidos, como parte de los esfuerzos orientados a fortalecer los vínculos de cooperación entre los sistemas de justicia de ambos países.

Durante su visita a Washington D. C., los representantes del Poder Judicial hondureño sostienen reuniones con autoridades del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como con miembros del Congreso estadounidense y representantes de reconocidos centros de pensamiento y organismos especializados en asuntos hemisféricos.

La agenda contempla diferentes encuentros destinados a abordar temas relacionados con el funcionamiento de los sistemas judiciales, el fortalecimiento institucional y la cooperación entre Honduras y Estados Unidos.

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De acuerdo con la información proporcionada, el propósito principal de estas reuniones es promover un mayor intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de administración de justicia, así como identificar mecanismos de colaboración que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones hondureñas.

Wagner Vallecillo Paredes y la magistrada Isbela Bustillo mantienen reuniones con miembros del Congreso de Estados Unidos. (Foto: Poder Judicial)

Uno de los principales objetivos de la agenda oficial es contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad jurídica, considerados elementos fundamentales para el desarrollo institucional y democrático de Honduras.

En los encuentros con funcionarios y representantes de instituciones estadounidenses también se abordan mecanismos de colaboración que permitan impulsar mejores prácticas en la administración de justicia y fortalecer las capacidades institucionales del Poder Judicial hondureño.

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La agenda también busca promover un intercambio de experiencias sobre los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales de la región y las herramientas que pueden implementarse para mejorar su funcionamiento.

Asimismo, la visita pretende consolidar canales de comunicación y cooperación permanente entre las instituciones judiciales hondureñas y diferentes entidades estratégicas de Estados Unidos.

El magistrado presidente de la CSJ está acompañado durante su visita por la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Isbela Bustillo. (Foto: Poder Judicial)

Como parte de la agenda, el presidente de la CSJ y la magistrada de la Sala de lo Constitucional mantienen encuentros con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y representantes del Congreso de ese país.

Asimismo, se contempla el acercamiento con centros de pensamiento y organismos especializados en asuntos hemisféricos, con el objetivo de ampliar el diálogo sobre temas relacionados con la justicia, la institucionalidad y la gobernanza democrática.

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Estos espacios permiten abordar diferentes perspectivas sobre los retos que enfrentan las instituciones judiciales en la región y analizar oportunidades para fortalecer la cooperación internacional.

La agenda desarrollada por Wagner Vallecillo Paredes en Estados Unidos es considerada por el Poder Judicial hondureño como un importante voto de confianza del Gobierno estadounidense hacia la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la actual administración de ese poder del Estado.

La agenda oficial también incluye encuentros con representantes del Departamento de Justicia estadounidense. (Foto: Poder Judicial)

De acuerdo con la información divulgada, el acercamiento reafirma el interés de ambos países en mantener una relación de cooperación sólida y permanente en áreas relacionadas con la justicia, el fortalecimiento institucional y la gobernanza democrática.

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La visita también busca consolidar los vínculos existentes entre Honduras y Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con la seguridad jurídica y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de administrar justicia.

La cooperación con Estados Unidos representa uno de los principales ejes de esta estrategia, debido a la importancia de los vínculos bilaterales y a la experiencia que ambas naciones pueden compartir en diferentes áreas relacionadas con la administración de justicia.

El intercambio de buenas prácticas y conocimientos especializados podría contribuir al desarrollo de nuevas herramientas y metodologías para fortalecer el sistema judicial hondureño.

La delegación del Poder Judicial hondureño sostiene reuniones con autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos. (Foto: Poder Judicial)

Asimismo, el establecimiento de relaciones con centros de pensamiento y organismos internacionales permitirá ampliar los espacios de discusión sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia y las posibles soluciones que pueden implementarse.

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De esta manera, la visita de Wagner Vallecillo Paredes e Isbela Bustillo a Estados Unidos representa un nuevo acercamiento entre las instituciones de ambos países y abre la posibilidad de establecer nuevos mecanismos de colaboración en materia judicial, fortalecimiento institucional y gobernanza democrática.