El Salvador suma triunfos en olimpiadas de química, matemáticas y astronomía con el Programa Jóvenes Talento

El Programa Jóvenes Talento El Salvador obtuvo medallas y menciones honoríficas en la 58ª Olimpiada Internacional de Química IChO 2026 en Taskent, Uzbekistán. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento El Salvador)

El equipo salvadoreño del Programa Jóvenes Talento El Salvador logró una destacada participación en la 58ª Olimpiada Internacional de Química (IChO 2026), donde obtuvo medallas y menciones honoríficas en la competencia científica más reconocida a nivel mundial para estudiantes de secundaria.

La delegación, conformada por jóvenes seleccionados a través de rigurosos procesos académicos, representó a El Salvador en Taskent, Uzbekistán, enfrentando a más de 90 países y confirmando el avance del país en el ámbito científico internacional.

Durante la competición, Roberto Alfredo Díaz Hernández y Saúl Eduardo Morales Barraza recibieron medallas de bronce tras superar exigentes pruebas teóricas y experimentales diseñadas para evaluar conocimientos avanzados en química, capacidad analítica y habilidades de laboratorio.

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A este logro se sumaron Gerardo Andrés Jovel Franco y Diego Joaquín Díaz Peralta, quienes obtuvieron menciones honoríficas por su desempeño sobresaliente, situándose entre los mejores participantes de la región.

Según reportes institucionales, la Olimpiada Internacional de Química reconoce los logros individuales, buscando incentivar el talento y la colaboración científica entre los jóvenes.

El Salvador compitió en la Olimpiada Internacional de Química IChO 2026 junto a delegaciones de más de 90 países. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento El Salvador)

La Olimpiada Internacional de Química (IChO) se realiza anualmente desde 1968 y reúne a cientos de estudiantes que enfrentan sesiones de cinco horas de duración en las que deben resolver problemas complejos y realizar experimentos de laboratorio. La edición de este año se celebró en Taskent, atrayendo a delegaciones de más de 90 países. El evento se erige como un espacio clave para el intercambio de conocimientos y la identificación de jóvenes con alto potencial académico en el área de las ciencias exactas.

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De forma paralela, la 67ª Olimpiada Internacional de Matemática (IMO 2026), Jeremy Matthew Castro Alarcón se hizo acreedor de una mención de honor, reconocimiento reservado para quienes alcanzan resultados notables en una de las competencias académicas más exigentes y con mayor tradición a nivel global. El desempeño de Castro Alarcón pone de relieve la calidad del entrenamiento y la dedicación de los estudiantes salvadoreños. La IMO convoca anualmente a delegaciones de cerca de 120 países, quienes someten a sus mejores representantes a pruebas de alto nivel en teoría de números, álgebra, geometría y combinatoria.

Jeremy Matthew Castro Alarcón recibió una mención de honor en la 67ª Olimpiada Internacional de Matemática IMO 2026. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento El Salvador)

El Programa Jóvenes Talento El Salvador, coordinado por la Universidad de El Salvador (UES), constituye una iniciativa pública orientada a la formación de estudiantes con habilidades excepcionales en áreas científicas y matemáticas. A través de programas de educación avanzada, talleres especializados, el programa busca potenciar el desarrollo académico de jóvenes con alto rendimiento, preparándolos para competencias internacionales y fomentando su integración en redes globales de investigación. El éxito de sus participantes en certámenes internacionales proyecta el trabajo sostenido de la UES y la comunidad docente involucrada.

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En el ámbito de la astronomía y astrofísica, estudiantes también recibieron reconocimientos en la Competencia Internacional de Astronomía y Astrofísica (IAAC). En la categoría youth, Miguel Alejandro Somoza Portillo obtuvo la distinción de Honor Plata y el Primer Lugar a nivel nacional, mientras que Fernanda Fabiola Flamenco Flores recibió Honor Bronce y el Segundo Lugar nacional. En la categoría junior, Diana Lucía Corvera Rivas alcanzó Honor Bronce y el Tercer Lugar nacional, y Carlos Enrique Juárez Polanco fue distinguido con Honor Bronce. La IAAC, vigente desde 2019, ha reunido a más de cuarenta mil estudiantes de diferentes países, promoviendo el aprendizaje científico y el intercambio académico en astronomía y astrofísica.

Estudiantes salvadoreños también lograron reconocimientos en la IAAC de astronomía y astrofísica, con distinciones para Miguel Alejandro Somoza Portillo, Fernanda Fabiola Flamenco Flores, Diana Lucía Corvera Rivas y Carlos Enrique Juárez Polanco. (Foto cortesía Programa Jóvenes Talento El Salvador)

Estos resultados dan cuenta de la participación activa de la juventud salvadoreña en competencias académicas de alto nivel.