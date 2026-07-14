Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo inaugura la primera sede policial en el departamento de Petén

La apertura de la estación y subestación de la Policía Nacional Civil fue presentada por el Gobierno como un refuerzo de la presencia estatal en el mayor departamento del país frente a redes criminales

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Díptico muestra una subestación de policía con su logo y motocicletas, oficiales, vehículos en la calle, casas, árboles y cielo azul.
La subestación de la Policía Nacional Civil, con su distintivo logo y motocicletas de patrulla, se muestra junto a un área residencial y vegetación desde una perspectiva elevada y a nivel del suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente Bernardo Arévalo inauguró en San Benito una nueva estación y subestación de la Policía Nacional Civil en Petén, una obra que el Gobierno de Guatemala presentó como refuerzo de la presencia estatal en el departamento más grande del país, constituyéndose en la primera que se instala en el distrito, como parte de una estrategia para mejorar la capacidad operativa policial frente al crimen organizado transnacional y la delincuencia común.

La inauguración se produjo dos días después de la conmemoración del 29 aniversario de la Policía Nacional Civil, un marco que las autoridades usaron para vincular la apertura de la sede con el proceso de modernización institucional y con la mejora de las condiciones de servicio para los agentes.

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Durante el acto, el director general de la Policía Nacional Civil, David Estuardo Custodio Boteo, sostuvo que el nuevo edificio fortalece la capacidad operativa de la institución, amplía la presencia del Estado y ofrece condiciones más dignas para que el personal cumpla su misión con mayor eficiencia, cercanía con la ciudadanía y capacidad de respuesta preventiva y operativa.

El jefe policial situó además la obra dentro del aniversario de la institución y afirmó que estos 29 años representan una oportunidad para revisar el camino recorrido y renovar el compromiso de construir una policía más profesional, moderna y eficiente.

Edificio de varios pisos crema y azul con emblema circular, dos banderas, motocicletas estacionadas, personas, dos carpas blancas y árboles
Bernardo Arévalo inauguró en San Benito una nueva estación y subestación de la Policía Nacional Civil para reforzar la presencia del Estado en Petén. (Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia)

El Gobierno presentó la sede como una base de acción permanente en Petén

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval planteó que la nueva comisaría deberá ser evaluada por su desempeño con el paso del tiempo y no por el acto de apertura. En su intervención, dijo: “Las obras públicas no se juzgan el día que se inauguran, se juzgan con el tiempo”.

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Villeda insistió en que la instalación no fue concebida como un edificio estático, sino como una base de acción para patrullajes, atención de llamadas, recepción de denuncias, operativos y contacto con los vecinos. “No un edificio inmóvil, sino una base de acción”, afirmó.

El ministro también vinculó la obra con una política de presencia sostenida del Estado en territorios alejados de la capital. Según explicó, Petén necesita una respuesta pública permanente, capaz de conocer las rutas, las distancias y las comunidades del departamento.

En ese punto, recordó que asumió hace siete meses y aseguró que desde entonces se había comprometido a mejorar las condiciones en que presta servicio la Policía Nacional Civil. Presentó la nueva comisaría como una prueba de que ese compromiso se está ejecutando.

Dormitorio con literas de dos pisos y colchones azules. Fila de taquillas metálicas negras con cerraduras y ventilación. Piso de baldosas claras, paredes beige, ventanas
Bernardo Arévalo inauguró en San Benito una nueva estación y subestación de la Policía Nacional Civil para reforzar la presencia del Estado en Petén. (Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia)

Arévalo vinculó la apertura con la lucha contra el crimen y la depuración policial

Arévalo definió a Petén como un territorio estratégico para la seguridad de todo el país y señaló que la subestación reforzará la presencia de la Policía Nacional Civil para resguardar a las personas, a las familias y a los recursos naturales de la zona. También describió al departamento como el más grande de Guatemala.

El presidente afirmó que su Gobierno busca evitar que la confrontación entre las fuerzas del Estado y el crimen organizado transnacional siga siendo desigual. Sostuvo que solo una policía con equipo moderno, instalaciones dignas y efectivos suficientes puede ampliar los avances obtenidos en los últimos años.

En el mismo discurso, anunció una línea de actuación interna contra agentes involucrados en delitos. “He ordenado al ministro de Gobernación separar de la institución y procesar penalmente a todo policía que cobardemente traiciona la honra y la nobleza de esta institución, colaborando, facilitando o tolerando el crimen”, dijo Arévalo.

El mandatario añadió que los policías “decentes y honestos” tienen respaldo oficial, mientras que para los agentes corruptos habrá “tolerancia cero”. También ratificó su confianza en el ministro Villeda para mantener a la institución al servicio de la gente, de las comunidades y de la ley.

Custodio Boteo, por su parte, destacó el papel de los agentes destacados en Petén y señaló que su labor diaria exige valor, disciplina, capacidad técnica y vocación de servicio. Añadió que cada patrullaje, procedimiento y acción preventiva contribuye a preservar la paz social, fortalecer el Estado de derecho y sostener la confianza ciudadana en la policía.

La ceremonia cerró con un reconocimiento de las autoridades a los policías que murieron en cumplimiento del deber y con un mensaje dirigido al personal que operará en la nueva sede, a quienes el Gobierno prometió recursos y mejores condiciones para cumplir sus tareas en esta zona del norte de Guatemala.

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