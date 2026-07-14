Guatemala

Detectaron permisos falsificados que habilitaban buses y camiones fuera de norma en Guatemala

La Dirección General de Transportes busca reducir la discrecionalidad con formularios, listas de verificación y seguimiento electrónico de expedientes, con la promesa de blindar autorizaciones y recuperar credibilidad institucional, mientras se pide a la ciudadanía denunciar anomalías

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Accidentes de tránsito por el transporte público y pesado en Guatemala.
El transporte público es uno de los que se ve constantemente involucrado en hechos de tránsito de gran magnitud en Guatemala. (Prensa Libre) (Prensa Libre)

Las autoridades guatemaltecas enfrentan un desafío crítico en las carreteras debido a las redes de ilegalidad que amenazan la seguridad vial. Auditorías recientes e investigaciones institucionales confirmaron que una red de permisos falsificados rodea la operación del transporte público y de carga en el Guatemala, permitiendo que unidades circulen evadiendo las normativas legales vigentes.

Este flagelo debilita la confianza institucional y tiene un impacto directo en las carreteras. El Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset) reportó un incremento del 13% en los accidentes de tránsito que involucran al transporte colectivo, registrándose al menos 80 sucesos en rutas clave como la CA-1 Occidente y la CA-9 Norte.

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En sintonía, la Dirección General de Protección y Vialidad (Provial) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) advirtió que el transporte pesado de carga lidera las emergencias en las principales autopistas del comercio.

Accidentes de tránsito por el transporte público y pesado en Guatemala.
Los accidentes de tránsito en Guatemala en 2025 superaron los 8,800 percances y las 2,400 muertes. (Bomberos Voluntarios) (Bomberos Voluntarios)

Hallazgos y fiscalización en la DGT

Frente a esta problemática, las acciones desarrolladas por las unidades de control interno y auditoría institucional han sido clave para revisar periódicamente los procesos administrativos.

Estas revisiones, sumadas a las auditorías externas efectuadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP), arrojaron entre sus principales hallazgos la detección de permisos falsificados utilizados por transportistas para burlar la ley.

Para contrarrestar la crisis, la Dirección General de Transportes (DGT) implementa procedimientos establecidos que buscan reducir la discrecionalidad en la autorización de rutas y frecuencias.

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Accidentes de tránsito por el transporte público y pesado en Guatemala.
Alrededor de 1,191 transportes de carga se vieron involucrados en incidentes sólo en 2025. (Bomberos Voluntarios de Guatemala) (Bomberos Voluntarios)

El uso de formularios oficiales, listas de verificación y criterios técnicos definidos busca garantizar que cada expediente se evalúe conforme al marco legal, cerrando el paso a las falsificaciones que ponen en riesgo a los usuarios.

El vínculo con la crisis vial

La circulación de autobuses y camiones mediante documentación fraudulenta agrava los factores de riesgo en las autopistas. Al operar al margen de las autorizaciones legítimas, muchos transportistas evaden las revisiones técnicas, lo que se traduce en unidades con severas fallas mecánicas, exceso de velocidad y choferes sometidos a jornadas laborales inhumanas. Estos elementos figuran como las causas principales de la actual siniestralidad.

La presencia de unidades con papelería ilegal no solo compite de forma desleal con el sector regulado, sino que despoja al pasajero de las garantías mínimas de seguridad e indemnización ante cualquier percance en la red vial.

Apuesta por la digitalización y denuncia

Como respuesta inmediata para fortalecer la transparencia, la DGT impulsa procesos de digitalización y seguimiento electrónico de expedientes. Estas herramientas tecnológicas buscan mejorar la trazabilidad de cada solicitud, blindar los documentos contra la alteración y consolidar mecanismos que aseguren que cada autorización responda estrictamente al interés público.

Accidentes de tránsito por el transporte público y pesado en Guatemala.
La siniestralidad vial en el país mantiene en alerta a las autoridades guatemaltecas. (Bomberos Voluntarios) (Bomberos Voluntarios)

Finalmente, las autoridades instan a los ciudadanos y transportistas a denunciar cualquier anomalía directamente ante la Dirección General de Transportes o el Ministerio Público, consolidando un frente común contra las mafias de la falsificación vial, que contribuirá al fortalecimiento de la transparencia institucional.

“La consolidación de estos mecanismos busca asegurar que cada autorización responda al interés público y fortalezca la confianza de la población en los procesos administrativos”, detalla un comunicado emitido por la DGT.

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