La FILGUA 2026 abre sus puertas con Rigoberta Menchú como protagonista y Alemania como país invitado de honor

Guatemala celebra sus libros, su Nobel y sus treinta años de paz en la inauguración de la FILGUA 2026 (Diario de Centroamérica de Guatemala)

Guatemala inauguró la XXIII edición de FILGUA 2026 con un acto encabezado por el presidente Bernardo Arévalo de León, ministros, la embajadora de Alemania y Rigoberta Menchú Tum, en una apertura que convirtió a la feria en un espacio de debate sobre lectura, identidad, paz y memoria y que dio inicio a 12 días de actividades hasta el 19 de julio en Forum Majadas.

La ceremonia se desarrolló bajo el lema Un puente hacia un país de lectores. Alemania participa como país invitado de honor y Menchú ocupa el centro del homenaje institucional de esta edición.

La ministra de Educación Anabella Giracca abrió los discursos con una imagen de la feria como una ciudad poblada de “luces, espejos y laberintos”. Desde esa metáfora enlazó el mundo editorial con la política pública y presentó uno de los datos centrales de su intervención: al inicio de su gestión, hace más de dos años, solo tres de cada diez estudiantes de primaria leían con fluidez. La ministra definió la lectura como una práctica inseparable de “belleza, bondad, verdad”.

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Guatemala celebra sus libros, su Nobel y sus treinta años de paz en la inauguración de la FILGUA 2026 (Diario de Centroamerica)

FILGUA 2026 se articula entre la política de lectura y el homenaje a Rigoberta Menchú

La Premio Nobel de la Paz de 1992 inició su intervención con un saludo en maya kiché a los pueblos de “Iximulew Guatemala”. Su discurso giró sobre el peso personal y político de publicar Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia.

Menchú recordó el temor que sintió al hacer público ese testimonio: “Quizá lo que a mí me traumó en este mundo es justamente el qué dirán. ¿Qué dirán los pensadores de Guatemala? ¿Qué dirán mis compatriotas?”. A ese miedo lo contrapuso con una convicción sobre la identidad: “La dignidad es profundamente incrustada en la identidad.

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A sus 66 años, subrayó el valor de recibir reconocimiento en su propio país. “Yo creo que hay una palabra tan importante para nosotros que es la dignificación, en vida también. Qué hermoso recibir un homenaje en vida”, afirmó.

La embajadora designada de la República Federal de Alemania en Guatemala, Friedrich Jenna, explicó que su presencia tenía además un sentido personal. Contó que hace casi medio siglo sus padres visitaron Antigua, el lago de Atitlán y Tikal, mientras ella y su hermana se quedaron con sus abuelos, y resumió ese recuerdo así: “Ahora, por fin, puedo corregir esa deuda pendiente”.

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Alemania llevará a la feria un programa cultural inspirado en una frase de Menchú

El programa del país invitado se presenta con el nombre Historias que construyen puentes. La embajadora explicó que se inspira en esta frase de Menchú: “La paz es hija de la convivencia, de la educación y del diálogo”.

La agenda alemana incluye a la filósofa Carolin Emcke, la autora Helene Bukowski, la ilustradora Mia Ubalenda y el profesor Stefan Peters. También anunció actividades de tono más informal: “Los invito cordialmente a nuestra noche de DJ y al concierto de la cantautora alemana Charlotte Brandi”.

El ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez Salinas asumió su turno con ironía y dijo que no era habitual hablar después de una Nobel y antes de un presidente. Antes de desarrollar su mensaje, informó al público que Argentina había derrotado a Egipto en el partido que se jugaba en paralelo.

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Méndez Salinas habló de FILGUA desde una trayectoria personal que incluyó tareas como editor, librero, escritor y cargador de cajas en otras ediciones. “Hoy me siento en una casa, porque esto es lo que ha sido FILGUA, lo que ha sido la Gremial de Editores para mí y para muchas personas más”, dijo.

Arévalo equiparó la inauguración de la feria con la de hospitales y carreteras

El cierre estuvo a cargo de Bernardo Arévalo, que desarrolló una reflexión sobre el libro desde la antigüedad hasta la era digital. “No hay conocimiento sin pregunta, y el conocimiento hemos aprendido a capturarlo en estos depósitos de nuestras angustias, de nuestros anhelos, de nuestras felicidades, de nuestros sueños, que son los libros en cualquiera de sus expresiones”, afirmó.

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El presidente describió además su relación personal con la feria como lector y asistente de larga data. “He venido a buscar libros. A veces me ha tocado participar en algún evento, a veces presentar alguno inclusive. He traído a mis hijos, he traído a mis nietos y ahora me ha tocado el enorme privilegio de inaugurarlas cada año”.

Sobre Menchú, el mandatario dijo: “Su vida es un libro que el mundo lee, no solo en Guatemala. Si no la tuviéramos a usted, estoy convencido, sabríamos menos, pero sobre todo sentiríamos menos”. Luego vinculó la feria con los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala: “La paz no es un himno, la paz es un esfuerzo cotidiano que además se nutre especialmente de la cultura, se nutre de los libros, se nutre del diálogo”.

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La XXIII edición de FILGUA se extiende hasta el 19 de julio de 2026 en Forum Majadas, con presentaciones, conversatorios, actividades para escolares y la agenda cultural preparada por Alemania como país invitado de honor.