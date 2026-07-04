Netanyahu felicitó a EEUU por sus 250 años: “Israel se enorgullece de estar a su lado”

Benjamín Netanyahu dio un discurso en un video publicado en X

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunció hoy un discurso en el que reivindicó la alianza con Estados Unidos durante la conmemoración del 250 aniversario de la independencia norteamericana, y reafirmó la defensa compartida de la libertad y el compromiso entre ambos países.

“Hay momentos en los que la historia nos habla. Este es uno de ellos. Mis queridos amigos, presidente Trump y pueblo de Estados Unidos, hoy Estados Unidos celebra 250 años de independencia, 250 años de libertad, 250 años defendiendo la libertad. En nombre del pueblo de Israel, les deseo a todos un feliz y alegre Día de la Independencia”, expresó Netanyahu en un video publicado en X.

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En el discurso destacó el orgullo de Israel por su alianza con Estados Unidos y afirmó que el vínculo entre ambos países se fundamenta en valores compartidos, no solo en intereses comunes.

“Puede que vivamos en continentes diferentes, pero hay un lazo fuerte entre nosotros porque compartimos un destino. Sabemos que la libertad nunca es barata. Debe adquirirse constantemente. Debe defenderse constantemente. Estados Unidos ha sido la mayor fuerza por la libertad que ha conocido el mundo moderno. Israel se enorgullece de estar a su lado. Israel se enorgullece de estar al lado de todos ustedes porque nuestra alianza no solo se basa en intereses comunes, sino en valores compartidos”, aseguró el primer ministro israelí.

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Además, recordó hoy que hace 50 años, mientras Estados Unidos celebraba su bicentenario, Israel ejecutó la Operación Jonathan en Entebbe, Uganda, donde más de cien rehenes retornaron a salvo gracias a la intervención de soldados israelíes.

“Amigos, este 4 de julio tiene un significado especial para mí en lo personal. Exactamente hace 50 años, mientras Estados Unidos celebraba su bicentenario, Israel llevó a cabo una de las mayores operaciones de rescate de rehenes de la historia: la Operación Jonathan en Entebbe”, recordó.

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“Más de 100 rehenes inocentes regresaron vivos a casa gracias a nuestros valientes soldados. Un comandante no volvió, mi hermano Yoni. Entregó su vida para que otros pudieran vivir. Eso es lo que los valientes soldados de Israel y Estados Unidos han hecho una y otra vez en estos 50 años. Y, 50 años después, seguimos defendiendo la libertad”, agregó y vinculó ese hecho histórico con la celebración actual.

Netanyahu afirmó que el lazo entre Israel y Estados Unidos se basa en valores compartidos y en la defensa conjunta de la democracia (Reuters)

Netanyahu advirtió que valores como la libertad y la democracia están bajo ataque de quienes buscan debilitarlas, pero sostuvo que la unión entre Israel y Estados Unidos refuerza esos valores y garantiza que la libertad prevalezca sobre la tiranía.

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“Hoy, esos valores están bajo ataque. Los tiranos a los que nos enfrentamos gritan “Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel”. Piensan que la libertad es débil. Piensan que las democracias son débiles. Se equivocan respecto a nuestras dos democracias porque cuando Estados Unidos e Israel están juntos, la libertad es más fuerte. Juntos defendemos la libertad, juntos defendemos nuestra civilización común. Juntos, con la ayuda de Dios, la libertad triunfará sobre la tiranía", mencionó.

En la parte final, el primer ministro israelí dejó un mensaje de unidad: “Que Dios bendiga a Estados Unidos de América, que Dios bendiga a Israel y que Dios bendiga nuestra gran alianza. Feliz cumpleaños. Feliz Día de la Independencia, Estados Unidos”.

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Bajo este contexto, de unión entre ambas naciones, ayer, Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que acordaron celebrar un encuentro en territorio estadounidense “en un futuro próximo”, de acuerdo con un comunicado difundido por la oficina del primer ministro.

Durante la llamada, Netanyahu aseguró que “Estados Unidos es el garante de la libertad en el mundo” y que Israel “valora enormemente” el vínculo estrecho entre ambos países. Hasta el momento, no se confirmó la fecha ni el lugar para ese encuentro.

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Benjamin Netanyahu y Donald Trump acordaron mantener un encuentro en territorio estadounidense en un futuro próximo tras una llamada oficial (Europa Press)

Además de la conversación, el presidente de Israel, Isaac Herzog, acudió el viernes a la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Allí entregó al embajador Mike Huckabee una carta destinada a Donald Trump.

En ese mensaje, con fecha del 1 de julio, Herzog transmitió sus felicitaciones en nombre del pueblo y del Estado de Israel y describió el aniversario estadounidense como una ocasión para reconocer el logro del espíritu estadounidense.

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La jornada de conmemoración estuvo marcada por el clima de tensión en Medio Oriente, la reciente ofensiva israelí contra Hezbollah en el Líbano y el funeral público del líder supremo iraní Ali Khamenei, que estuvo acompañado de consignas contra Estados Unidos e Israel.

Netanyahu eligió centrar su discurso en los valores democráticos y la alianza transatlántica, y evitó referencias directas a los conflictos abiertos.

Por otro lado, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, tambien felicitó este sábado al mandatario estadounidense, Donald Trump, con motivo del 250 aniversario de la independencia de su país, y aprovechó para pedirle “seguir apoyando firmemente” al Gobierno y al Ejército del país mediterráneo tras el acuerdo marco firmado con Israel y mediado por Washington.

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“No cabe duda de que la historia de la relación entre el Líbano y EE.UU es antigua y profundamente arraigada, tan antigua como los principios y valores humanos y sociales que unieron su visión”, dijo Aoun en un mensaje a Trump. Hoy, esta relación se fortalece gracias a su determinación y esfuerzos incansables para restablecer la seguridad en Oriente Medio en general, y en el Líbano en particular”, declaró.

(Con información de EFE)