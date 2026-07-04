Mundo

Durante una conversación telefónica, Putin le comunicó a Trump que Rusia tomará todo la región ucraniana del Donbás

El Kremlin informó que los mandatarios mantuvieron una charla de casi una hora y media con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos

Guardar
Google icon
El diálogo entre Putin y Trump incluyó un repaso de la situación militar en el este de Ucrania (Reuters)
El diálogo entre Putin y Trump incluyó un repaso de la situación militar en el este de Ucrania (Reuters)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, comunicó a Donald Trump en una conversación telefónica su determinación de que Rusia tomará todo el Donbás, al reafirmar la postura de Moscú frente a la resistencia ucraniana y el posicionamiento internacional de Estados Unidos en torno al conflicto.

El contacto, motivado formalmente por el 250 aniversario de la independencia estadounidense, se convirtió en un escenario en el que el mandatario ruso insistió ante su par estadounidense en que la ofensiva militar en el este de Ucrania continuará hasta controlar la totalidad de los territorios reclamados por el Kremlin.

PUBLICIDAD

Durante la llamada, que se extendió por una hora y 25 minutos, Putin remarcó: “Por más que el gobierno de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta”.

Así lo comunicó Yuri Ushakov, asesor del mandatario ruso, al detallar los pormenores del intercambio ante la prensa. Desde el Gobierno ruso se enfatizó que la toma de la ciudad de Kostiantínifca, anunciada recientemente por el Kremlin, marcó una nueva etapa dentro de las operaciones en la autodenominada república popular de Donetsk.

PUBLICIDAD

La conversación, solicitada por la Casa Blanca según Ushakov, incluyó un repaso de la situación en el frente ucraniano. Putin transmitió a Trump que tanto Kiev como la Unión Europea mantienen una “percepción falsa de la situación general en la línea del frente”.

El líder ruso sostuvo que las fuerzas armadas de su país avanzan “con seguridad, liberando una localidad tras otra”, mientras que del lado ucraniano y sus aliados europeos se buscaría prolongar y escalar el conflicto.

El mandatario ruso expresó que prefiere una solución político-diplomática siempre que contemple los principios de Moscú (Reuters)
El mandatario ruso expresó que prefiere una solución político-diplomática siempre que contemple los principios de Moscú (Reuters)

“Kiev y sus patrocinadores europeos apuestan por alargar e incluso escalar el conflicto, echando a mano a métodos terroristas contra la población civil”, expresó el asesor presidencial.

A lo largo del diálogo, Putin remarcó la preferencia del Kremlin por una solución político-diplomática, siempre que contemple los principios rusos.

“Se volvió a acentuar la preferencia de una solución político-diplomática del conflicto que tome en cuenta los conocidos enfoques de principios de la parte rusa”, puntualizó Ushakov, quien describió el contacto como “no solo protocolar, sino enjundioso y extremadamente constructivo”.

Según el asesor, la comunicación permitió abordar sin restricciones temas de la agenda bilateral e internacional, y reforzó la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo entre ambas potencias.

En el transcurso de la conversación, los mandatarios también repasaron el estado de las relaciones entre Moscú y Washington y destacaron la necesidad de mantener contactos en todos los niveles, incluidos los político-militares y económicos.

En paralelo a la llamada, Putin envió un mensaje formal de felicitación a Trump por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, al reconocer el papel histórico de la declaración de 1776 y evocar la cooperación de Rusia con los colonos norteamericanos en la lucha por la libertad frente al dominio británico. El mandatario insistió en la responsabilidad compartida de ambos países como potencias nucleares, al afirmar que deben garantizar la seguridad y la estabilidad global.

Putin transmitió a Trump su visión de que Kiev y la Unión Europea mantienen una percepción equivocada sobre el frente de combate (Reuters)
Putin transmitió a Trump su visión de que Kiev y la Unión Europea mantienen una percepción equivocada sobre el frente de combate (Reuters)

En su mensaje, Putin recordó que en el pasado, Moscú y Washington fueron “aliados en dos guerras mundiales” y que “juntos liberaron a la humanidad de los horrores del nazismo”, y destacó además el papel vital en la construcción del orden mundial moderno. El presidente ruso transmitió su confianza en el restablecimiento de lazos constructivos y equitativos entre ambas naciones, y deseó “salud, bienestar y éxito” a Trump, además de felicidad a los ciudadanos estadounidenses.

Mientras Putin mantenía su postura sobre el avance militar en el este ucraniano, Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, anunció que las fuerzas de defensa de su país lanzaron una nueva ofensiva contra infraestructura petrolera portuaria en territorio ruso.

Zelensky confirmó impactos exitosos en Kronstadt, cerca de San Petersburgo, y calificó la operación como un golpe relevante contra el suministro de recursos para el esfuerzo bélico ruso. El mandatario agradeció a quienes contribuyeron a la precisión de la ofensiva y subrayó la importancia de las sanciones de largo alcance implementadas por Kiev.

Zelensky calificó de exitoso el ataque contra Kronstadt, considerado un objetivo militar relevante por Kiev (Europa Press)
Zelensky calificó de exitoso el ataque contra Kronstadt, considerado un objetivo militar relevante por Kiev (Europa Press)

El Estado Mayor General ucraniano precisó que, como resultado de las recientes ofensivas, cerca del 43 % de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia quedó inhabilitada, con afectación sobre la maquinaria bélica del Kremlin. El reporte ucraniano remarcó que desde agosto de 2025 las pérdidas acumuladas para la industria petrolera rusa alcanzaron los 13.500 millones de dólares, con crisis de combustible, reducción de la producción y demoras en la reparación de las instalaciones.

La administración rusa, en respuesta, advirtió que los ataques ucranianos contra infraestructuras en San Petersburgo y otras regiones “no quedarán impunes”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Vladímir PutinDonald TrumpRusiaEstados UnidosGuerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump confirmó que mantendrá un encuentro con Netanyahu en los próximos días, y afirmó: “Sabe quién es el jefe”

En meido de la incertidumbre sobre las negociaciones con Irán, el presidente de Estados Unidos sostuvo que mantienen una muy buena relación con el premier israelí. La reunión se podría realizar luego de la Cumbre de la OTAN

Trump confirmó que mantendrá un encuentro con Netanyahu en los próximos días, y afirmó: “Sabe quién es el jefe”

Netanyahu felicitó a EEUU por sus 250 años: “Israel se enorgullece de estar a su lado”

En un video dirigido a Trump y al pueblo norteamericano, el premier destacó que el vínculo entre ambos países se fundamenta en valores compartidos, no solo en intereses comunes

Netanyahu felicitó a EEUU por sus 250 años: “Israel se enorgullece de estar a su lado”

El régimen de Irán prometió “concesiones especiales” a China cuando termine de establecer su sistema de “peaje” en Ormuz

“Gozará de consideraciones especiales a la hora del pago por ser un país amigo”, indicó el embajador iraní en el gigante asiático, Abdolreza Rahmani Fazli

El régimen de Irán prometió “concesiones especiales” a China cuando termine de establecer su sistema de “peaje” en Ormuz

Rusia amenazó con responder a los ataques ucranianos contra una terminal petrolera en San Petersburgo: “No quedarán impunes”

El Ministerio de Defensa prometió nuevas ofensivas contra su vecino país. Además, indicó que derribó más de 500 objetivos aéreos, en su mayoría drones, y también 10 misiles Flamingo

Rusia amenazó con responder a los ataques ucranianos contra una terminal petrolera en San Petersburgo: “No quedarán impunes”

El régimen de Irán nombró a un nuevo jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria en plena tensión por el estrecho de Ormuz

Se trata del almirante Ali Ozmaei, quien asumió el puesto luego de liderar la Quinta Región Naval. Declaró que la “venganza divina” contra Estados Unidos e Israel “no está lejos”

El régimen de Irán nombró a un nuevo jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria en plena tensión por el estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Credencial del Servicio Universal de Salud: quién se registra del 6 al 11 de julio

Credencial del Servicio Universal de Salud: quién se registra del 6 al 11 de julio

Una más de los hijos de AMLO: captan a José Ramón López Beltrán de vacaciones en Disney

Conoce los nuevos Trolebuses de CDMX: así son las unidades eléctricas que modernizan el transporte público

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 4 de julio: fuerte caída de granizo en esta zona de la CDMX

¿Las menestras te caen “bomba”?: especialista explica cuándo los gases e hinchazón son señal de un problema digestivo

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: El operativo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA detiene a González en el cerro de la muerte

Costa Rica: El operativo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA detiene a González en el cerro de la muerte

Incrementa 44% las muertes de motociclistas en El Salvador, principalmente por distracción al volante

Histórico golpe al narcotráfico: Costa Rica decomisa cocaína líquida en alta mar por primera vez

República Dominicana: Autoridades arrestan a dos hombres tras decomiso de cocaína en aeropuerto

Una niña muere en un deslizamiento mientras las lluvias golpean a Bocas del Toro y otras regiones de Panamá

ENTRETENIMIENTO

El obsequio único para los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un pañuelo con mensaje especial y diseño exclusivo

El obsequio único para los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un pañuelo con mensaje especial y diseño exclusivo

Taylor Swift y Karlie Kloss: la historia de una amistad que renació gracias a una boda de ensueño

Oasis revela el primer adelanto del documental que narra su histórico regreso a los escenarios: todo sobre 'Don't Look Back in Anger'

Idris Elba habla sin filtro sobre su cuerpo después de los 50 años y cómo combate el aumento de peso

Blake Lively sorprende al quedar fuera de la boda de Taylor Swift en Nueva York: “Le dolió ser excluida así”