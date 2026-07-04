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El Ejército de Israel abatió a un terrorista que operaba en la Zona de Seguridad en el sur de Líbano

Las FDI indicaron que el individuo armado se encontraba cerca de sus soldados, en la zona de Majdal Zoun, “en una flagrante violación del acuerdo” de cese al fuego

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Israel abatió a un terrorista libanés en el área de seguridad de Majdal Zoun

En el sur de Líbano, la tensión escaló hoy, cuando el ejército de Israel abatió a un terrorista de Hezbollah cerca de la localidad de Majdal Zoun, en un contexto de confrontación constante entre las fuerzas israelíes y el grupo proiraní.

Los soldados israelíes identificaron a un combatiente dentro de la denominada zona de seguridad, “en una violación flagrante del acuerdo, y, tras una inspección, abrieron fuego y neutralizaron al terrorista, de acuerdo a lo detallado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

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El hecho se sumó a una serie de operaciones militares que incrementaron la presión en la frontera norte de Israel, foco de enfrentamientos desde el inicio de la escalada regional en octubre de 2023.

La agencia oficial libanesa ANI detalló que un helicóptero israelí realizó maniobras de rastreo en los alrededores de Majdal Zoun, desde donde disparó cinco misiles hacia la aldea. De igual manera, no hubo información inmediata sobre víctimas tras ese ataque, aunque un bombardeo aéreo posterior sobre Mansouri, otra localidad del sur del país, provocó al menos un herido.

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La ofensiva israelí incluyó también fuego de artillería en varios puntos de la región, lo que amplió el alcance de la operación militar más allá del lugar inicial del incidente.

Esto se suma a otros ataques en Medio Oriente, en esta semana. El miércoles pasado, drones israelíes lanzaron dos ataques consecutivos en Nabatiyé al Fauqa, una localidad situada en el sur de Líbano.

El Ejército de Israel ejecutó el miercoles dos ataques contra una localidad del sur de Líbano (Europa Press)
El Ejército de Israel ejecutó el miercoles dos ataques contra una localidad del sur de Líbano (Europa Press)

El primer bombardeo tuvo como blanco un automóvil estacionado. Poco después, un segundo ataque impactó en un equipo de la Defensa Civil de la Autoridad Islámica de Salud, vinculado a Hezbollah, cuando los socorristas se acercaron a inspeccionar el lugar afectado por el primer impacto. Tras el segundo bombardeo, el personal de emergencias se retiró de la zona.

Por otro lado, la jornada del hoy, además registró un repunte de ataques israelíes en la Franja de Gaza. Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en 10 ataques aéreos, bombardeos de artillería y demoliciones perpetrados durante el día, pese a que rige un alto el fuego desde el 11 de octubre de 2025.

Un avión de combate israelí bombardeó el barrio de Zeitún, en el sureste de la ciudad de Gaza, donde se produjo la víctima mortal. El Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control del grupo terrorista Hamas, contabilizó 16 nuevos cadáveres ingresados en hospitales durante la jornada previa: seis muertos en ataques recientes, un herido fallecido y nueve cuerpos recuperados tras operaciones anteriores.

(Con información de AFP)

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