Estados Unidos

Trump confirmó que mantendrá un encuentro con Netanyahu en los próximos días, y afirmó: “Sabe quién es el jefe”

En meido de la incertidumbre sobre las negociaciones con Irán, el presidente de Estados Unidos sostuvo que mantienen una muy buena relación con el premier israelí. La reunión se podría realizar luego de la Cumbre de la OTAN

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Donald Trump dio una entrevista con el medio Axios, en el que conversó sobre su relación con el primer ministro israelí (Reuters)
Donald Trump dio una entrevista con el medio Axios, en el que conversó sobre su relación con el primer ministro israelí (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista con Axios que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “sabe quién es el jefe”, y confirmó que ambos mantendrán un encuentro en los próximos días en la Casa Blanca

“Nos llevamos muy bien. Sabe quién es el jefe”, afirmó Trump, quien precisó que Netanyahu solicitó personalmente la reunión, la primera cara a cara entre ambos desde febrero, cuando el mandatario israelí presentó a Trump su plan para lanzar la guerra contra Irán.

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Trump consideró que Irán “suplicó llegar a un acuerdo” tras el inicio de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel. Se refirió a la muerte de Ali Khamenei, en el primer día de los bombardeos israelíes-estadounidenses y relató que todos los dirigentes iraníes se reunieron para su funeral.

“Están todos allí. Un disparo y acabaría con todos, pero no lo vamos a hacer porque entonces no tendríamos a nadie con quien negociar”, expresó. También manifestó una sorpresa al observar a la gente llorando en el funeral, ya que pensaba que “la gente odiaba a Khamenei”. “Quizás fueran lágrimas falsas”, agregó.

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La reunión con Netanyahu podría realizarse después de la cumbre de la OTAN prevista en Turquía para los días 7 y 8 de julio. En esta jornada, la oficina del primer ministro israelí difundió un video en X en el que transmitió una felicitación a la Casa Blanca por el 250º aniversario de la Declaración de Independencia.

Netanyahu felicitó a Estados Unidos por el 250º aniversario de su independencia (Reuters)
Netanyahu felicitó a Estados Unidos por el 250º aniversario de su independencia (Reuters)

“Hay momentos en los que la historia nos habla. Este es uno de ellos. Presidente Trump y pueblo de Estados Unidos, hoy celebran 250 años de independencia, 250 años de libertad, 250 años defendiendo la libertad. En nombre del pueblo de Israel, les deseo a todos un feliz y alegre Día de la Independencia”, expresó.

El primer ministro israelí destacó que, aunque ambos países se encuentran en continentes distintos, comparten un destino común porque la libertad debe defenderse de manera constante. “Estados Unidos ha sido la mayor fuerza por la libertad que ha conocido el mundo moderno. Israel se enorgullece de estar a su lado”, aseguró Netanyahu.

Durante su discurso, el primer ministro advirtió que los valores democráticos de ambas naciones se encuentran bajo ataque y que los enemigos gritan “Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel”. Afirmó que estos adversarios subestiman la fortaleza de la libertad y de las democracias. “Se equivocan respecto a nuestras dos democracias porque cuando Estados Unidos e Israel están juntos, la libertad es más fuerte”, insistió.

El líder israelí afirmó que la alianza con EE.UU. se basa en valores y un destino compartidos (Reuters)
El líder israelí afirmó que la alianza con EE.UU. se basa en valores y un destino compartidos (Reuters)

Netanyahu concluyó su mensaje con palabras de unidad y de confianza en la alianza bilateral: “Juntos defendemos la libertad, juntos defendemos nuestra civilización común. Juntos, con la ayuda de Dios, la libertad triunfará sobre la tiranía. Que Dios bendiga a Estados Unidos de América, que Dios bendiga a Israel y que Dios bendiga nuestra gran alianza. Feliz cumpleaños. Feliz Día de la Independencia, Estados Unidos”.

La reunión entre Trump y Netanyahu genera expectativa en medio de la reciente ofensiva militar conjunta contra el régimen de Irán y el funeral del líder supremo iraní, mientras Estados Unidos e Israel buscan reforzar su alianza estratégica y definir una postura común ante sus adversarios en Oriente Medio.

(Con información de Europa Press)

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