El Ministerio de Gobernación de Guatemala define una hoja de ruta de ciberseguridad

Una mesa interinstitucional acordó medidas inmediatas, nombró a un grupo especializado y busca mejorar la prevención, la reacción y la recuperación ante incidentes que afectan a las instituciones públicas. (Imagen retomada de AGN)

El Ministerio de Gobernación de Guatemala avanzó en una nueva hoja de ruta de ciberseguridad para proteger la infraestructura tecnológica del Estado y sostener la transformación digital del Organismo Ejecutivo, un proceso que el Gobierno impulsa desde hace cerca de un año y medio y que ahora busca reforzar la prevención, la respuesta y la recuperación ante ataques informáticos.

Uno de los acuerdos centrales fue la designación de un equipo técnico encargado del análisis, seguimiento y ejecución de la hoja de ruta, además de dar continuidad a las acciones definidas por las entidades que integran el Sistema Nacional de Ciberseguridad.

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La medida se adoptó en una mesa de trabajo interinstitucional realizada el 3 de julio en la sede de la cartera del Interior, según la Agencia Guatemalteca de Noticias, AGN.

La reunión fue organizada por el Viceministerio de Tecnología y las Comunicaciones y sirvió para definir acciones orientadas a consolidar una estrategia nacional frente a amenazas cibernéticas.

Las instituciones participantes también acordaron coordinar medidas inmediatas que serán impulsadas por el Comité Técnico Estratégico.

Ese esquema apunta a fortalecer la capacidad estatal para prevenir, responder y recuperarse de incidentes de seguridad informática.

El objetivo operativo es asegurar entornos digitales más seguros para las instituciones públicas y resguardar la continuidad de los servicios del Estado.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala avanzó en una hoja de ruta de ciberseguridad para proteger la infraestructura tecnológica del Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala busca coordinar una respuesta estatal frente a los ataques informáticos

La mesa de trabajo fue presidida por la viceministra de Tecnología y las Comunicaciones Karen Ortiz, quien advirtió que Guatemala ha enfrentado diversos ataques cibernéticos en los últimos meses.

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Para la funcionaria, ese escenario expone la necesidad de reforzar las capacidades institucionales para responder con eficacia a este tipo de amenazas.

Ortiz también explicó, citada por AGN, que el espacio interinstitucional permitirá intercambiar experiencias, conocimientos y herramientas entre los equipos especializados en tecnología del Organismo Ejecutivo. La meta es elevar los estándares de seguridad digital dentro de las instituciones estatales.

El bloque de coordinación reunió a representantes de áreas vinculadas con seguridad, tecnología y gestión pública. Participaron el secretario de Inteligencia Estratégica Otto Argueta, la directora ejecutiva del Comité Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) Wendy Miranda, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) Claudinne Ogaldes y la secretaria privada de la Presidencia Wendy Pérez.

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Las autoridades coincidieron en que la articulación entre dependencias del Ejecutivo es un paso para consolidar una política nacional de ciberseguridad. Esa política busca proteger los servicios digitales del Estado y respaldar el proceso de modernización tecnológica que promueve el Gobierno.

Una hacker profesional utiliza múltiples pantallas para infiltrarse en la plataforma de retransmisión de un partido de fútbol en vivo, evidenciando un acceso no autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia incluye prevención, detección y continuidad de los servicios públicos

La hoja de ruta contempla acciones específicas para prevenir, detectar y responder a nuevos riesgos cibernéticos que enfrentan las entidades estatales. También está diseñada para fortalecer la resiliencia institucional y garantizar la continuidad de los servicios públicos ante eventuales incidentes de seguridad informática.

De acuerdo con la publicación oficial, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciberseguridad forma parte de un proceso de modernización del Organismo Ejecutivo iniciado hace aproximadamente un año y medio. Dentro de ese plan, la transformación digital fue definida como uno de los principales ejes estratégicos del Gobierno.

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Ese proceso incluye además la primera iniciativa nacional enfocada en desarrollar capacidades estatales para enfrentar amenazas cibernéticas y proteger la infraestructura tecnológica gubernamental. En paralelo, el Gobierno trabaja en el fortalecimiento del marco normativo y en el desarrollo de capacidades técnicas mínimas para las instituciones públicas.

Con esa hoja de ruta, el Sistema Nacional de Ciberseguridad busca consolidar una estrategia nacional para reforzar la protección de la infraestructura tecnológica del Estado, impulsar la transformación digital y mejorar la seguridad de los servicios públicos digitales para la población guatemalteca.