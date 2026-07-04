Guatemala

El Ministerio de Gobernación de Guatemala define una hoja de ruta de ciberseguridad

La cartera del Interior busca blindar la infraestructura tecnológica gubernamental y sostener la modernización del Ejecutivo con un plan que prioriza la prevención, la respuesta y la recuperación ante incidentes digitales

Guardar
Google icon
Una mesa interinstitucional acordó medidas inmediatas, nombró a un grupo especializado y busca mejorar la prevención, la reacción y la recuperación ante incidentes que afectan a las instituciones públicas. (Imagen retomada de AGN)
Una mesa interinstitucional acordó medidas inmediatas, nombró a un grupo especializado y busca mejorar la prevención, la reacción y la recuperación ante incidentes que afectan a las instituciones públicas. (Imagen retomada de AGN)

El Ministerio de Gobernación de Guatemala avanzó en una nueva hoja de ruta de ciberseguridad para proteger la infraestructura tecnológica del Estado y sostener la transformación digital del Organismo Ejecutivo, un proceso que el Gobierno impulsa desde hace cerca de un año y medio y que ahora busca reforzar la prevención, la respuesta y la recuperación ante ataques informáticos.

Uno de los acuerdos centrales fue la designación de un equipo técnico encargado del análisis, seguimiento y ejecución de la hoja de ruta, además de dar continuidad a las acciones definidas por las entidades que integran el Sistema Nacional de Ciberseguridad.

PUBLICIDAD

La medida se adoptó en una mesa de trabajo interinstitucional realizada el 3 de julio en la sede de la cartera del Interior, según la Agencia Guatemalteca de Noticias, AGN.

La reunión fue organizada por el Viceministerio de Tecnología y las Comunicaciones y sirvió para definir acciones orientadas a consolidar una estrategia nacional frente a amenazas cibernéticas.

Las instituciones participantes también acordaron coordinar medidas inmediatas que serán impulsadas por el Comité Técnico Estratégico.

Ese esquema apunta a fortalecer la capacidad estatal para prevenir, responder y recuperarse de incidentes de seguridad informática.

El objetivo operativo es asegurar entornos digitales más seguros para las instituciones públicas y resguardar la continuidad de los servicios del Estado.

Una laptop gris sobre una mesa blanca muestra una pantalla azul con un candado, el mapa de Guatemala y texto Ciberseguridad Guatemala.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala avanzó en una hoja de ruta de ciberseguridad para proteger la infraestructura tecnológica del Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala busca coordinar una respuesta estatal frente a los ataques informáticos

La mesa de trabajo fue presidida por la viceministra de Tecnología y las Comunicaciones Karen Ortiz, quien advirtió que Guatemala ha enfrentado diversos ataques cibernéticos en los últimos meses.

PUBLICIDAD

Para la funcionaria, ese escenario expone la necesidad de reforzar las capacidades institucionales para responder con eficacia a este tipo de amenazas.

Ortiz también explicó, citada por AGN, que el espacio interinstitucional permitirá intercambiar experiencias, conocimientos y herramientas entre los equipos especializados en tecnología del Organismo Ejecutivo. La meta es elevar los estándares de seguridad digital dentro de las instituciones estatales.

El bloque de coordinación reunió a representantes de áreas vinculadas con seguridad, tecnología y gestión pública. Participaron el secretario de Inteligencia Estratégica Otto Argueta, la directora ejecutiva del Comité Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) Wendy Miranda, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) Claudinne Ogaldes y la secretaria privada de la Presidencia Wendy Pérez.

Las autoridades coincidieron en que la articulación entre dependencias del Ejecutivo es un paso para consolidar una política nacional de ciberseguridad. Esa política busca proteger los servicios digitales del Estado y respaldar el proceso de modernización tecnológica que promueve el Gobierno.

Una mujer joven con camisa de jean sentada frente a seis monitores de computadora, mostrando código, diagramas, un partido de fútbol en vivo y el texto "ACCESS GRANTED".
Una hacker profesional utiliza múltiples pantallas para infiltrarse en la plataforma de retransmisión de un partido de fútbol en vivo, evidenciando un acceso no autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia incluye prevención, detección y continuidad de los servicios públicos

La hoja de ruta contempla acciones específicas para prevenir, detectar y responder a nuevos riesgos cibernéticos que enfrentan las entidades estatales. También está diseñada para fortalecer la resiliencia institucional y garantizar la continuidad de los servicios públicos ante eventuales incidentes de seguridad informática.

De acuerdo con la publicación oficial, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciberseguridad forma parte de un proceso de modernización del Organismo Ejecutivo iniciado hace aproximadamente un año y medio. Dentro de ese plan, la transformación digital fue definida como uno de los principales ejes estratégicos del Gobierno.

Ese proceso incluye además la primera iniciativa nacional enfocada en desarrollar capacidades estatales para enfrentar amenazas cibernéticas y proteger la infraestructura tecnológica gubernamental. En paralelo, el Gobierno trabaja en el fortalecimiento del marco normativo y en el desarrollo de capacidades técnicas mínimas para las instituciones públicas.

Con esa hoja de ruta, el Sistema Nacional de Ciberseguridad busca consolidar una estrategia nacional para reforzar la protección de la infraestructura tecnológica del Estado, impulsar la transformación digital y mejorar la seguridad de los servicios públicos digitales para la población guatemalteca.

Temas Relacionados

Gobierno de GuatemalaCiberseguridadTransformación digitalGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Secretario de Seguridad en Honduras reporta reducción de homicidios y muertes violentas de mujeres

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, afirmó que el país registra una disminución en los homicidios y las muertes violentas de mujeres al cierre de junio, aunque reconoció que persisten desafíos relacionados con el crimen organizado y la violencia en distintas zonas del territorio nacional.

Secretario de Seguridad en Honduras reporta reducción de homicidios y muertes violentas de mujeres

Crece la presión sobre las costas costarricenses, comunidades advierten riesgos ambientales y sociales

Los más de mil kilómetros de litoral costarricense enfrentan desafíos crecientes por la presión del turismo, la especulación inmobiliaria y el avance de redes criminales, según un informe reciente de la Universidad Nacional que detalla los principales retos para la sostenibilidad y la justicia territorial

Crece la presión sobre las costas costarricenses, comunidades advierten riesgos ambientales y sociales

Capturan a hombre acusado de extorsionar y difundir contenido íntimo de al menos ocho víctimas en El Salvador

Las autoridades incautaron dispositivos electrónicos y material sensible tras allanar el lugar de trabajo y la residencia de un hombre acusado de extorsionar y vulnerar la privacidad de varias personas

Capturan a hombre acusado de extorsionar y difundir contenido íntimo de al menos ocho víctimas en El Salvador

Las ventas de autos nuevos mantienen el acelerador en Panamá y superan las 26 mil unidades hasta mayo

La industria avanza por encima de las proyecciones iniciales y prevé cerrar el año por encima de las 63 mil unidades, con las SUV como el segmento preferido por los compradores.

Las ventas de autos nuevos mantienen el acelerador en Panamá y superan las 26 mil unidades hasta mayo

La embajada de Estados Unidos felicita a Guatemala por el inicio del programa E10

La misión diplomática afirmó que la mezcla con etanol iniciada el 30 de junio ampliará el consumo del biocombustible producido en su país cuando el producto esté disponible en surtidores el 21 de agosto de 2026

La embajada de Estados Unidos felicita a Guatemala por el inicio del programa E10

TECNO

Hay más bots que humanos en internet: por qué es preocupante

Hay más bots que humanos en internet: por qué es preocupante

Nuevos peligros de las las imágenes generadas por IA: ahora se infiltran en las revistas científicas

Octavos de final del Mundial 2026 en Futbol Libre: por qué debes evitar esta búsqueda en internet

Pokemon Go en julio 2026: todos los códigos, eventos, bonificaciones y recompensas

PlayStation le dice adiós a los discos y la reacción es inmediata: jugadores cancelan suscripciones a PS Plus

ENTRETENIMIENTO

Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados

Fans de Taylor Swift se movilizan: confirman carpa y operativo para 1,000 personas en Nueva York

Pese al pedido de los fans, el director de Ratatouille descarta una nueva película: “Esa historia ya está contada”

Anne Hathaway rechazó un papel por una escena de parto que consideró incompatible con su imagen: “Sentía que no era su marca”

MUNDO

La ola xenófoba en Sudáfrica dispara expulsiones y salidas masivas de extranjeros

La ola xenófoba en Sudáfrica dispara expulsiones y salidas masivas de extranjeros

Sigue la purga de Xi Jinping en China: Zhang Shuguang quedó al frente del control disciplinario militar

Rusia aseguró que las fuerzas del Kremlin tomaron la localodad de Kostiantínivka en el este de Ucrania

Ucrania lanza el plan “Drone Deal” para vender aeronaves no tripuladas a países aliados

Reino Unido suspendió una legislación controvertida antes de que Burnham asuma el cargo de primer ministro