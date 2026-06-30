El Sistema Penitenciario de Guatemala iniciará en julio la formación de 600 nuevos guardias

Agentes del Sistema Penitenciario de Guatemala asisten a una jornada de formación visualizando una proyección de video en una sala de capacitación. (Sistema Penitenciario de Guatemala)

El Sistema Penitenciario de Guatemala iniciará en julio el curso de formación para nuevos guardias carcelarios, una etapa central de la convocatoria con la que busca incorporar 600 agentes para reforzar la seguridad y la custodia en los centros de privación de libertad del país, en medio de una reforma orientada a recuperar el control de las cárceles y limitar la influencia de estructuras criminales.

La institución recibió al menos mil expedientes en la convocatoria reciente, cuyo periodo de recepción de solicitudes se desarrolló entre el 6 y el 17 de abril. De ese total, la meta oficial es contratar 600 nuevos guardias, divididos en dos grupos de 300 agentes cada uno.

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El curso durará tres meses e incluirá un programa académico de 19 asignaturas orientadas al desarrollo de competencias técnicas, operativas, jurídicas y físicas. Entre las materias figuran organización y funcionamiento penitenciario, seguridad en prisiones, armamento y tiro, acondicionamiento físico y defensa personal.

El Sistema Penitenciario informó que el proceso de selección de aspirantes sigue en desarrollo y atraviesa sus etapas finales de evaluación y verificación de requisitos. Por esa razón, todavía no se ha definido cuántos hombres y mujeres serán admitidos para integrar la nueva promoción.

Agentes del Sistema Penitenciario Guatemala, equipados con uniformes de camuflaje y chalecos tácticos, transitan por un pasillo interior durante un procedimiento de supervisión. (Sistema Penitenciario de Guatemala)

La convocatoria prevé 600 plazas tras una recepción de más de mil expedientes

La respuesta central del proceso es esta: el Estado guatemalteco busca llenar 600 plazas de guardias penitenciarios y los seleccionados comenzarán su formación en julio. La incorporación forma parte de un plan para fortalecer las capacidades del personal encargado de la seguridad y la custodia en las cárceles.

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Según información oficial de la Dirección General del Sistema Penitenciario, los aspirantes deben superar pruebas físicas, exámenes psicológicos y evaluaciones académicas. Esos filtros, de acuerdo con la institución, buscan asegurar que el personal cumpla los estándares requeridos para la función.

La formación también incluye contenidos sobre procedimientos técnicos, normativos y operativos, además de módulos de derechos humanos, manejo de crisis y protocolos de actuación. El objetivo declarado por las autoridades es preparar personal capaz de sostener el orden institucional bajo estándares de respeto a los derechos humanos y transparencia.

La Dirección General del Sistema Penitenciario presentó esta convocatoria como parte de un esfuerzo para mejorar la seguridad interna de los centros de detención y cubrir vacantes estatales. El proceso también fue planteado como una vía de acceso al empleo formal para quienes buscan incorporarse a una carrera en el ámbito de la seguridad pública.

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El Ministerio de Gobernación vincula la contratación con la reforma del sistema carcelario

El ministro de Gobernación de Guatemala Marco Antonio Villeda sostuvo en su momento que la convocatoria para incorporar a 600 nuevos agentes responde a la necesidad de reforzar la seguridad y recuperar el control de las cárceles. También la enmarcó en una reforma integral del sistema penitenciario posterior al relevo de autoridades en la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Villeda describió el problema en estos términos: “El sistema penitenciario ha estado siendo permeado por la corrupción, no de ahorita, desde hace mucho tiempo y estamos en esos pasos que nos llevan a atacar este problema”.

Las autoridades explicaron que los futuros guardias asumirán una función central en el cumplimiento de la ley y en la preservación del orden dentro de las prisiones. La ampliación del cuerpo de custodios forma parte de la estrategia estatal para consolidar la institucionalidad y mejorar la respuesta frente a los desafíos internos del sistema carcelario.

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El proceso, orientado a elevar los estándares de seguridad en los centros de privación de libertad del país, destaca por la implementación de controles anticorrupción y la gratuidad total del trámite, aspectos que según la entidad buscan garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los postulantes.