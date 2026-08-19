Medjugorje, una ruta marcada por la tragedia: los accidentes que conmocionaron a Polonia

Doce personas murieron en un accidente en la autopista Budapest-Split, a 50 km al norte de Zagreb, Croacia, cuando un autobús que transportaba peregrinos desde Polonia, con destino a Medjugorje, Bosnia-Herzegovina (Captura de video, archivo)

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La madrugada del domingo, un micro con peregrinos polacos que regresaba de Medjugorje, localidad de Bosnia y Herzegovina convertida en destino de peregrinación católica, volcó en la autopista M3 a la altura de Mezőkeresztes, en Hungría. En el vehículo viajaban 57 pasajeros y dos conductores. El accidente dejó doce muertos y decenas de heridos, según informó Euronews.

El siniestro volvió a poner bajo atención la serie de tragedias registradas en la ruta que miles de fieles polacos recorren cada año para llegar a Medjugorje o regresar desde ese santuario. De acuerdo con el medio, la Policía abrió diligencias por causar de forma imprudente un accidente mortal y analiza si el conductor se quedó dormido.

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En los últimos años, los viajes entre Polonia y Medjugorje quedaron asociados a varios accidentes graves en carreteras de Hungría y Croacia. A partir de esa secuencia, parte de la prensa empezó a referirse a ese recorrido como la llamada “ruta maldita de Medjugorje”, una fórmula ligada a la repetición de siniestros y al número de víctimas.

El último accidente volvió a poner la ruta bajo atención

Una infografía detalla los cuatro accidentes fatales de peregrinos polacos en el corredor entre Polonia y Medjugorje que dejaron 45 muertos desde 2002 en Hungría y Croacia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho más reciente ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando el micro ya emprendía el regreso desde el santuario. Según publicó Euronews, el vehículo se salió de la autopista M3 en la zona de Mezőkeresztes y terminó volcado en una cuneta junto a la carretera. Entre los ocupantes había peregrinos polacos que volvían de una visita religiosa a Bosnia y Herzegovina.

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La investigación quedó a cargo de la Policía húngara, que abrió actuaciones para determinar las causas. Los primeros indicios apuntan a que el conductor podría haberse dormido, aunque esa hipótesis todavía forma parte de la etapa inicial del expediente.

El episodio reactivó la preocupación sobre un trayecto extenso que atraviesa varios países y suele completarse tras muchas horas de viaje. Para los fieles polacos, Medjugorje ocupa un lugar central dentro del calendario de peregrinaciones, lo que explica la frecuencia de estos traslados por carretera.

Tras el accidente, el presidente de la Asociación Polaca de Transportistas en Autocar resolvió formar un grupo de trabajo con representantes del sector para analizar lo ocurrido y estudiar medidas vinculadas con la seguridad de estos traslados, de acuerdo con otro reporte de Euronews.

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Los antecedentes más graves en el camino al santuario

El expediente se abrió por la presunta causación imprudente de un hecho mortal, luego de que un ómnibus con fieles de Polonia se saliera de la autopista cerca de Mezőkeresztes - via REUTERS

El antecedente más grave ocurrió el 1 de julio de 2002, también en Hungría. Un micro con peregrinos polacos que se dirigía a Medjugorje sufrió un accidente en Balatonszentgyörgy, cerca del lago Balaton, después de salirse de la ruta, volcar y caer en una zanja.

Ese siniestro dejó 20 muertos y 31 heridos. La peregrinación estaba organizada por los franciscanos de Stoczek. Más tarde, en el lugar se instaló un monumento con 20 campanas y una copia de la imagen de la Virgen de Medjugorje en memoria de las víctimas.

La secuencia continuó en junio de 2007, otra vez en Hungría. En esa oportunidad, un micro polaco que regresaba del santuario sufrió otro accidente. El balance fue de un muerto y 28 heridos, según el repaso publicado por Euronews.

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El 6 de agosto de 2022, la ruta sumó otro hecho grave en Croacia. Un micro con peregrinos polacos que viajaba hacia Medjugorje se salió de la autopista A4, al norte de Zagreb, y cayó en una cuneta. Murieron 12 personas y otras 32 resultaron heridas. Todas las víctimas fatales eran ciudadanos polacos.

Un corredor de peregrinación bajo revisión

El recuento citado reúne varios siniestros graves ocurridos en Hungría y Croacia desde 2002 - REUTERS/Bernadett Szabo

Con estos antecedentes, en 26 años murieron 45 peregrinos polacos en accidentes vinculados con viajes de ida o de regreso a Medjugorje, según el recuento citado por Euronews. Ese dato explica por qué el último vuelco volvió a instalar la discusión sobre las condiciones de seguridad en este corredor de peregrinación.

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El medio europeo también señaló que miles de personas realizaron trayectos similares sin incidentes, por lo que la estadística de accidentes no alcanza por sí sola para definir al camino como una ruta peligrosa por naturaleza. Aun así, la repetición de siniestros graves en un mismo circuito mantuvo el tema bajo observación.

Los viajes en micro de larga distancia hacia el santuario suelen extenderse durante muchas horas y, en algunos casos, a lo largo de varios días. Los recorridos cruzan fronteras, incluyen tramos nocturnos y exigen largos períodos de conducción, una combinación que vuelve determinantes el descanso, la atención y el cumplimiento de las normas de manejo.

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En ese marco, el cansancio, la concentración y el respeto de los tiempos de conducción quedaron otra vez en el centro del debate tras el último accidente en Hungría. El grupo de trabajo anunciado por la asociación de transportistas deberá revisar ese patrón y elaborar propuestas para futuros viajes de peregrinación.