Construir un edificio ya no toma meses: esta tecnología promete tenerlo listo en siete días

La nueva tecnología de construcción que permite acabar edificios en pocos días. EFE / Edgar Sapiña Manchado

La industria de la construcción atraviesa una transformación impulsada por la tecnología y nuevas soluciones prometen reducir drásticamente los tiempos de edificación. Una de las más llamativas proviene de Alemania, donde una startup desarrolló un sistema basado en bloques de madera maciza que permite levantar la estructura de una vivienda en apenas siete días, una alternativa que busca reemplazar métodos tradicionales que suelen requerir semanas o incluso meses de trabajo.

La innovación fue desarrollada por la empresa alemana NiTO Holzstein y se inspira en un concepto similar al de los bloques LEGO. En lugar de utilizar ladrillos, cemento y complejos sistemas de fijación, el método emplea piezas de madera diseñadas con precisión para encajar entre sí, agilizando el montaje y reduciendo considerablemente los tiempos de construcción.

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La propuesta surge en un momento en el que la tecnología está modificando sectores que históricamente dependieron del trabajo manual. La construcción es uno de ellos y, en los últimos años, ha incorporado herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial con el objetivo de aumentar la productividad y mejorar la seguridad en las obras.

La construcción en seco sería la nueva tecnología que reemplazaría al material actual. (Foto: NiTO Holzstein)

Una tecnología que promete acelerar las construcciones

La principal característica de este sistema es la velocidad con la que permite levantar estructuras. Mientras que las técnicas convencionales requieren múltiples etapas y tiempos de espera para el secado de materiales como el cemento, este método apuesta por una construcción en seco.

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Los bloques están fabricados con madera estructural C24, un material reconocido por su resistencia y durabilidad. Cada pieza ha sido diseñada para ensamblarse de forma exacta con las demás, lo que hace posible construir paredes y otras estructuras sin necesidad de adhesivos, tornillos o cemento.

Gracias a este diseño, una sola persona puede encargarse de gran parte del proceso de montaje, reduciendo los costos y simplificando las tareas en la obra.

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Esta nueva modalidad de construcción ha sido comparada con la de LEGO. (Foto: NiTO Holzstein)

Cómo funcionan los bloques inspirados en LEGO

El sistema desarrollado por la startup alemana se basa en módulos de madera que se conectan entre sí con gran precisión. El ensamblaje permite crear estructuras sólidas sin recurrir a técnicas tradicionales de albañilería.

Al eliminar el uso de cemento, también desaparecen los tiempos asociados al fraguado, uno de los factores que más retrasan las construcciones convencionales. Esto se traduce en obras más rápidas y en una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

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La facilidad de instalación es otro de los aspectos destacados por la empresa, que asegura que las piezas pueden colocarse de manera sencilla y ordenada, favoreciendo procesos de construcción más ágiles.

Nueva tecnología de construcción que reemplaza el material noble. (Foto: NiTO Holzstein)

La sostenibilidad es otra de las ventajas

Más allá de la velocidad, el sistema busca reducir el impacto ambiental de las edificaciones.

La producción de cemento y ladrillos representa una parte importante de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO₂). Por ello, sustituir estos materiales por bloques de madera podría contribuir a disminuir la huella ambiental de las nuevas construcciones.

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Otro aspecto relevante es que las piezas pueden desmontarse una vez que el edificio llega al final de su vida útil y reutilizarse posteriormente en nuevas obras.

Este enfoque se alinea con los principios de la economía circular, que promueve el aprovechamiento de los materiales y la reducción de residuos.

La nueva forma de construcción fue desarrollada por una empresa alemana. (Foto: NiTO Holzstein)

La tecnología transforma una industria tradicional

La construcción se encuentra entre los sectores que más cambios han experimentado gracias a la digitalización. El uso de inteligencia artificial, sistemas automatizados y nuevos materiales ha permitido optimizar procesos y mejorar la eficiencia en diferentes etapas de las obras.

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En este contexto, soluciones como la desarrollada por NiTO Holzstein reflejan cómo la innovación comienza a modificar una actividad que durante décadas dependió casi exclusivamente del trabajo manual y de materiales tradicionales.

Este nuevo tipo de construcción solo tomaría siete días en realizarse y no varios meses. (Foto: NiTO Holzstein)

Una alternativa con respaldo técnico

La empresa señala que el sistema cuenta con certificaciones y evaluaciones técnicas que avalan el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigidos para este tipo de soluciones constructivas.

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Aunque todavía se trata de una tecnología emergente, la propuesta despierta interés por su capacidad para reducir tiempos de construcción, disminuir el impacto ambiental y ofrecer una alternativa diferente frente a los métodos tradicionales.

Si este tipo de sistemas logra expandirse a mayor escala, la idea de esperar varios meses para levantar una vivienda o un edificio podría comenzar a cambiar, dando paso a una nueva generación de construcciones más rápidas, eficientes y sostenibles.

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