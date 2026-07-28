Un descubrimiento inesperado reveló que los grandes entierros en barco existían antes de los vikingos

Arqueólogos confirmaron que Herlaugshaugen, en la isla Leka de Noruega, contiene el entierro en barco más antiguo conocido del país, con unos 1.300 años de antigüedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de arqueólogos confirmó que el túmulo funerario Herlaugshaugen, en la isla Leka de Noruega, alberga el entierro en barco más antiguo conocido del país, con una antigüedad de aproximadamente 1.300 años. La datación por radiocarbono de fragmentos de madera y material orgánico extraído del sitio sitúa el entierro alrededor del año 700 d.C., casi un siglo antes del inicio de la Era Vikinga, según informó National Geographic.

El hallazgo surgió de una expedición realizada en junio de 2023 por Geir Grønnesby, arqueólogo de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), y su equipo. Con detectores de metales, los investigadores extrajeron 29 clavos de hierro de gran tamaño junto con fragmentos de madera, evidencia suficiente para confirmar la presencia de un barco largo en el interior del túmulo. El estudio fue publicado en abril en la revista Antiquity.

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Herlaugshaugen es una estructura: se extiende 60 metros de largo y alcanza casi la altura de un edificio de cuatro pisos. Durante siglos, los historiadores creyeron que era la tumba del rey vikingo Herlaug, quien según la literatura islandesa medieval habría elegido ser enterrado vivo junto a sus hombres en el año 871 d.C., antes que rendirse ante un rival. La nueva datación descarta esa hipótesis y desplaza el entierro casi dos siglos hacia atrás.

El barco en cuestión medía aproximadamente 20 metros (65 pies) o más, y habría requerido una tripulación de remeros para su operación. Los investigadores estiman que pudo haber navegado durante varias décadas antes de ser usado como objeto funerario, aunque no hay certeza sobre si contaba con vela.

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El hallazgo en Herlaugshaugen se apoyó en 29 clavos de hierro de gran tamaño y fragmentos de madera que confirmaron la presencia de un barco largo dentro del túmulo funerario (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los remaches de ese tamaño solo podían pertenecer a un barco muy grande. Es un entierro masivo”, afirmó el arqueólogo John Ljungkvist, de la Universidad de Uppsala, en declaraciones recogidas por National Geographic.

La identidad de la persona enterrada en Herlaugshaugen permanece sin resolver. Para Grønnesby, la magnitud de la obra implica que se trataba de alguien con un estatus social excepcional: “Debió ser una persona de posición especial, porque construir un túmulo de esa dimensión requería un esfuerzo enorme”, dijo a National Geographic.

Christina Lee, especialista en estudios vikingos de la Universidad de Nottingham, reforzó esa interpretación: “Se necesita una comunidad entera para construirlo. No se hace un entierro en barco a menos que seas alguien de muy alto rango”, sostuvo en declaraciones a National Geographic.

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Qué cambia en la cronología vikinga

El descubrimiento redefine la cronología de los entierros en barco en Escandinavia. Hasta ahora, los arqueólogos no habían hallado grandes entierros de este tipo anteriores al año 780 d.C. en la región, aunque sí conocían ejemplos de embarcaciones menores. Los casos siguen siendo el barco de Oseberg, sepultado alrededor del año 834 d.C., y el de Gokstad, de hacia el 900 d.C.; ambos se conservan en el Museo de la Era Vikinga de Oslo.

El descubrimiento en Noruega redefine la cronología de los entierros en barco en Escandinavia, donde no se habían hallado grandes sepulturas de este tipo anteriores al año 780 d.C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El antecedente más próximo fuera de Escandinavia es Sutton Hoo, en la costa este de Inglaterra, datado hacia el año 630 d.C. y vinculado al rey anglosajón Rædwald de Anglia Oriental.

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Para Matthias Toplak, director del Museo Vikingo de Hedeby en Alemania, el hallazgo en Sutton Hoo “cierra la brecha” entre Sutton Hoo y los posteriores entierros de la Era Vikinga, y apunta a una “conexión cultural sólida y sostenida” entre Escandinavia e Inglaterra en el siglo previo a las incursiones noruegas.

“Todo lo que resultó tan formativo para la Era Vikinga —contactos comerciales, viajes, conexiones culturales— comienza antes”, señaló Toplak en declaraciones reproducidas por National Geographic.

Para Howard Williams, arqueólogo de la Universidad de Chester, el hallazgo derrumba un mito: “Es un error creer que estos entierros elaborados pertenecen únicamente a la Era Vikinga”, afirmó.

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El simbolismo del barco en la tradición nórdica

En la cosmovisión nórdica, el barco funcionaba como símbolo del tránsito hacia el más allá. Según la literatura islandesa del siglo XIII —una de las principales fuentes sobre mitología nórdica—, el destino de los guerreros en el más allá dependía tanto de su rango en vida como de la manera en que morían.

Especialistas vinculan Herlaugshaugen con una tradición previa a la Era Vikinga y destacan que el barco tenía en la cosmovisión nórdica un sentido funerario asociado al viaje al más allá (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mitad de los caídos en batalla iban al Valhalla, el salón del dios Odín. Ljungkvist apuntó que el barco en los entierros de élite “puede ser el símbolo del navío que transporta al difunto al reino de los muertos”, aunque reconoció que la tradición es compleja y no permite certezas.

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El equipo de Grønnesby prevé continuar las investigaciones en Herlaugshaugen para determinar la extensión completa del barco y obtener más información sobre quien fue sepultado en ese lugar hace más de 13 siglos.