El S&P 500 cerró con una leve suba y el Nasdaq retrocedió por las pérdidas en semiconductores

Fotografía de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

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El S&P 500 cerró el martes con una ganancia moderada de 0,23%, hasta las 7.430,25 unidades, en una jornada marcada por fuertes contrastes sectoriales: mientras Boeing y Coca-Cola impulsaron al Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) un 1,05% —hasta las 52.756,69 unidades—, las acciones de fabricantes de chips arrastraron al Nasdaq Composite a una pérdida de 0,24%, cerrando en 24.873,20 puntos.

Apple Inc. alcanzó por primera vez una capitalización bursátil de USD 5 billones, impulsada por la expectativa de sus resultados trimestrales previstos para el jueves. La compañía presentará sus cifras en la misma jornada que Amazon, mientras que Microsoft y Meta Platforms lo harán el miércoles.

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Coca-Cola trepó un 5% tras revisar al alza sus previsiones anuales de ingresos y ganancias. Su director ejecutivo, Henrique Braun, atribuyó el crecimiento del 7% en los ingresos a la capacidad de la empresa para navegar “un entorno de consumo dinámico”. Sherwin-Williams avanzó un 8,3% e Illinois Tool Works subió un 3,6%, ambas tras superar las estimaciones de analistas para el trimestre más reciente.

Boeing registró un flujo de caja libre positivo al cobrar impulso sus planes de reestructuración, lo que le valió un alza destacada en la sesión. Las ganancias en los sectores de salud y productos básicos de consumo del S&P 500 también contribuyeron a sostener al índice en terreno positivo.

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Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Justin Lane

Las pérdidas del sector de semiconductores fueron el contrapeso más pesado de la jornada. Micron Technology cayó un 8,9% y fue el mayor lastre individual del S&P 500, pese a haber más que triplicado su cotización en el año: sus ingresos se cuadruplicaron en los tres meses hasta el 28 de mayo respecto al año anterior. Advanced Micro Devices retrocedió un 8,1% y Applied Materials perdió un 7,8%.

El analista de renta variable Jing Jie Yu, de Morningstar, señaló que “el mercado probablemente se asustó por el avance de las capacidades de equipos de fabricación de chips de China, y le preocupaba que ese avance amenazara la posición competitiva de los líderes mundiales”. Yu calificó la caída como “una reacción instintiva y exagerada” y sostuvo que la posición dominante de esos líderes no está amenazada de forma significativa.

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Las pérdidas en semiconductores fueron aún más pronunciadas en los mercados internacionales. Las fuertes caídas de SK Hynix y Samsung Electronics arrastraron al índice Kospi de Corea del Sur un 10,8%, con suspensiones temporales de la negociación en Seúl durante la sesión. La preocupación central del mercado apunta a si el ritmo de crecimiento del sector es sostenible ante la posibilidad de que los modelos de inteligencia artificial de bajo costo desarrollados en China reduzcan la demanda de memoria y capacidad de cómputo.

La Reserva Federal (Fed) anunciará este miércoles su decisión sobre las tasas de interés. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores asignan una probabilidad del 71% a que el banco central las mantenga sin cambios, frente a un 29% de posibilidades de un alza de 25 puntos básicos —cifra que bajó desde más del 36% registrado el lunes. Una eventual suba podría presionar a las empresas de inteligencia artificial, que se financian cada vez más con deuda.

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En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 4,60% desde el 4,65% del lunes, favorecido por el retroceso del petróleo y una lectura de confianza del consumidor estadounidense más débil de lo esperado, según la encuesta publicada por el Conference Board. El precio del barril de crudo Brent para entrega en octubre cayó un 4,4%, hasta USD 82,08, luego de que a fines de la semana pasada llegara a cotizar hasta USD 102 para entrega en septiembre.

La baja del crudo refleja las expectativas de que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un acuerdo que permita el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz, contrarrestando las presiones alcistas derivadas del agravamiento del conflicto en Medio Oriente.

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