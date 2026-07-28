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Las expectativas de un acercamiento entre Estados Unidos e Irán empujan a la baja al petróleo

Una pausa en los ataques alimentó apuestas de distensión, después de que Donald Trump dijera que veía opciones de pacto y Teherán lo negara, en una sesión que llevó a los principales contratos a mínimos quincenales

Vista general de la "Refinería de Petróleo Mozyr", a unos 300 kilómetros de Minsk (Bielorrusia). EFE/TATYANA ZENKOVICH
Vista general de la "Refinería de Petróleo Mozyr", a unos 300 kilómetros de Minsk (Bielorrusia). EFE/TATYANA ZENKOVICH
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El precio del barril de Brent cayó un 4,83% este martes hasta los USD 84,09, acumulando una pérdida superior al 17% desde el máximo de USD 102 que tocó a finales de la semana pasada, el nivel más alto desde mayo. El West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 4,06% hasta los USD 79,26, por debajo del umbral de los 80 dólares. Ambos contratos cerraron en mínimos de dos semanas.

La caída se produce en un contexto de expectativas diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, tras una pausa en los ataques que los mercados interpretaron como señal de un posible acercamiento. El presidente Donald Trump afirmó el lunes que había “buenas probabilidades” de alcanzar un acuerdo, aunque Teherán desmintió estar buscando retomar conversaciones, contradiciendo directamente esas declaraciones.

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“Este mercado ya no se basa en principios fundamentales”, afirmó Stephen Schork, de The Schork Group, en declaraciones a la AFP. “Evoluciona al ritmo de las declaraciones de Donald Trump”. En la misma línea, Carsten Fritsch, analista de Commerzbank, advirtió que “probablemente la magnitud de la caída de los precios sea exagerada y esté motivada únicamente por la esperanza” de una tregua.

Matt Weller, analista de StoneX, señaló a EFE que el mercado está “desesperado por aferrarse a cualquier señal de avance hacia la paz en Oriente Medio” y que los operadores priorizan las noticias sobre negociación por encima de las “nuevas amenazas sobre el suministro”. Weller advirtió que si Irán no respalda la propuesta de Omán para establecer un mecanismo regional de gestión del estrecho de Ormuz, los precios “podrían volver a subir rápidamente” tras las caídas de comienzos de semana.

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Irán rechazó ese plan —respaldado por los estados del Golfo— y propuso un arreglo temporal bajo el cual el tráfico en ambos sentidos discurriría parcialmente por aguas iraníes, según declaró el viceministro de Exteriores iraní Kazem Gharibabadi a la televisión estatal. Teherán advirtió además de que podría bloquear el acceso al estrecho a los buques de empresas o países que utilicen activos iraníes congelados para compensar daños derivados del conflicto.

EFE/TATYANA ZENKOVICH
EFE/TATYANA ZENKOVICH

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz —por el que transitaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes del conflicto— ha caído a niveles comparables a los registrados al inicio de las hostilidades, según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence. Bob Yawger, director de futuros de energía de Mizuho, apuntó en un informe que el mercado “entiende que la situación es un desastre” y opera a la baja únicamente porque las dos partes no se han atacado en los últimos días.

La presión sobre la infraestructura energética regional se intensificó con el cierre de la refinería de Saudi Aramco en Jizan, Arabia Saudita, con capacidad de 400.000 barriles diarios, tras un ataque de los hutíes el sábado 26 de julio, según una nota de la consultora IIR revisada por Reuters. La milicia respaldada por Irán también perturbó el tráfico en el estrecho de Bab al Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, generando un segundo punto de estrangulamiento para los flujos de crudo. El lunes pasaron 28 buques por esa vía, el máximo en cuatro días, según datos de la firma Kpler.

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Los hutíes afirmaron el martes haber lanzado misiles balísticos contra un buque petrolero saudí. Weller también citó los ataques recientes contra las instalaciones de Abqaiq y los ataques con drones en Jordania e Irak como factores de riesgo latentes. Saudi Aramco estudia un nuevo mecanismo de fijación de precios para los cargamentos con salida desde el puerto egipcio de Sidi Kerir con destino a Asia, con el fin de reflejar los mayores costes de transporte derivados del desvío de exportaciones a través del oleoducto Sumed.

Un factor adicional de presión a la baja fue la reanudación de los cargamentos desde el mar Negro, tanto a través del oleoducto entre el mar Caspio y esa cuenca como en la terminal rusa de Sheskharis, tras una interrupción causada por “ataques repetidos de drones ucranianos contra las infraestructuras energéticas rusas”, según los analistas de ING. El presidente ucraniano Volodimir Zelenski indicó haber conversado con Trump sobre la reactivación de las negociaciones de paz con Rusia, un eventual acuerdo que podría derivar en el levantamiento de sanciones a Moscú y permitirle incrementar sus exportaciones de crudo.

Fuentes citadas por Reuters indicaron que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados —el bloque conocido como OPEP+— pausarían probablemente los aumentos de producción durante tres meses a partir de octubre, una vez concluida la reincorporación programada de los barriles retenidos por recortes voluntarios.

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