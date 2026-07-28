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República Dominicana: Seis personas murieron en Peravia en un accidente en La Neverita y en un choque de motocicletas

Cuatro jóvenes quedaron atrapados cuando una SUV cayó a un charco del río Nizao, y otros dos fallecieron tras una colisión frontal en la vía hacia Villa Güera, cerca de Baní

Seis personas murieron en Peravia por la caída de una Chevrolet Tahoe en La Neverita y por un choque frontal de motocicletas hacia Villa Güera. (Imagen de cortesía)
Seis personas murieron en Peravia por la caída de una Chevrolet Tahoe en La Neverita y por un choque frontal de motocicletas hacia Villa Güera. (Imagen de cortesía)
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Seis personas murieron este lunes en la provincia de Peravia: cuatro quedaron atrapadas cuando una Chevrolet Tahoe cayó en un charco del balneario La Neverita, en el río Nizao, y otras dos fallecieron en un choque frontal de motocicletas en la carretera hacia Villa Güera.

La seguidilla volvió a poner el foco sobre un punto que las autoridades suelen clausurar en Semana Santa por su historial de muertes y por las condiciones peligrosas de sus accesos y de sus aguas.

El episodio más grave ocurrió entrada la noche en La Neverita, donde, de acuerdo con el reporte forense, murieron cuatro jóvenes que se retiraban del lugar junto a un grupo de amigos. Según las versiones recogidas en el informe policial, el vehículo perdió el control, cayó al fondo de uno de los charcos y sus ocupantes quedaron atrapados en el interior.

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Las víctimas fueron Karlos Jamil Lorenzo Gilarranz, de 34 años; Gabriel Rafael Joa Rondón, de 31; Aldy Chamir Royer Frías, de 34; y Ginneudy Alcántara Suero, de 23. El reporte policial indicó que todos residían en Santo Domingo.

En el otro hecho, los jóvenes Alexander Mojica y Jhoan Ángel Germán, de 17 y 18 años, murieron al chocar de frente las motocicletas en las que viajaban. El accidente ocurrió en la carretera que conduce a la comunidad de Villa Güera, al norte de la ciudad de Baní.

Las víctimas del accidente en La Neverita residían en Santo Domingo, según el reporte policial sobre el hecho ocurrido en Peravia. (Imagen de cortesía)
Las víctimas del accidente en La Neverita residían en Santo Domingo, según el reporte policial sobre el hecho ocurrido en Peravia. (Imagen de cortesía)

En ambos casos intervinieron unidades del Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 911, la Policía Nacional, médicos forenses y el Ministerio Público en el levantamiento de los cadáveres.

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La Neverita arrastra muertes reiteradas por pozas profundas y accesos deficientes

La Neverita acumula antecedentes de tragedias que las autoridades y la prensa local vinculan con la profundidad irregular de sus aguas y con las malas condiciones de acceso.

En ese tramo del río Nizao, la extracción de arena y grava alteró el cauce y dejó hoyos artificiales con profundidades verticales que, según advertencias de la Defensa Civil y denuncias comunitarias, elevan el riesgo para los bañistas.

Las autoridades suelen clausurar La Neverita en Semana Santa por la falta de señalización, la ausencia de supervisión permanente y la repetición de muertes. (Imagen de cortesía)
Las autoridades suelen clausurar La Neverita en Semana Santa por la falta de señalización, la ausencia de supervisión permanente y la repetición de muertes. (Imagen de cortesía)

Esa peligrosidad ya había quedado expuesta durante un fin de semana largo de mayo de 2025, cuando el lugar registró dos ahogamientos en días consecutivos.

El sábado 3 de mayo murió Héctor Napoleón Moreta Alcántara, de 58 años, procedente de Santo Domingo Este, después de avanzar desde un área de baja profundidad hacia una zona honda creada por las granceras.

Un día después, el domingo 4 de mayo de 2025, también murió ahogado Diego Soriano, un joven residente de Haina, en San Cristóbal. Su cuerpo fue rescatado tras varias horas de búsqueda por los organismos de socorro.

Las advertencias oficiales sobre La Neverita no se limitan a la profundidad del agua. Las autoridades de emergencias suelen incluir ese balneario en la lista de puntos clausurados durante operativos de asueto, entre ellos Semana Santa, ante la falta de supervisión permanente, la ausencia de señalización adecuada y la repetición de pérdidas humanas en la zona.

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