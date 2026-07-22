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Detectan en Panamá situaciones de vulnerabilidad que inciden en lograr una educación integral y de calidad en el nivel primario

En premedia y media el escenario presenta mayores desafíos, debido a la complejidad de las situaciones que enfrentan los adolescentes

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Evidencian factores de riesgo que pueden incidir en el bienestar emocional, social, físico y académico de niños, niñas y adolescentes. EFE/Carlos Lemos
Evidencian factores de riesgo que pueden incidir en el bienestar emocional, social, físico y académico de niños, niñas y adolescentes. EFE/Carlos Lemos

En los centros educativos del nivel primario de Panamá, orientadores y especialistas han detectado situaciones de vulnerabilidad vinculadas al entorno familiar, social y escolar de algunos estudiantes, según información recabada durante atenciones, acompañamiento y seguimiento realizados a lo largo del país.

Según documentos de trabajo de la orientación educativa, la identificación de estos factores se ha convertido en un eje prioritario para la comunidad escolar panameña, que busca garantizar una educación integral y de calidad.

De acuerdo con información publicada, los equipos de orientación y psicología de las escuelas han señalado que la vulnerabilidad de los estudiantes no se limita a dificultades de aprendizaje, sino que incluye dimensiones psicosociales y emocionales relacionadas con su entorno.

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Entre los factores detectados figuran la violencia familiar, la inseguridad social, el acoso escolar, el aislamiento, así como el bajo acompañamiento familiar en el proceso educativo. Los especialistas explican que estos elementos pueden incidir directamente en el rendimiento académico y la permanencia de los niños en el sistema escolar.

El trabajo de los orientadores, según los informes consultados, se organiza en cuatro líneas principales: apoyo psicopedagógico y psicoafectivo, prevención de riesgos psicosociales, fomento de la participación estudiantil y formación a las familias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde temprana edad los factores de riesgo permiten activar mecanismos de apoyo y orientación para brindar una respuesta a cada caso detectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es crear ambientes de aprendizaje propicios en términos psicológicos y sociales, fortaleciendo la autoestima y los valores éticos, además de promover una cultura de paz.

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La labor orientadora, según se informó, ofrece a los maestros apoyo para atender la diversidad de necesidades específicas de los estudiantes, que no son solo de aprendizaje, sino también psicosociales.

Uno de los pilares es el apoyo psicopedagógico, que implica la evaluación e intervención oportuna para responder a las necesidades educativas y socioemocionales de los estudiantes.

Estas acciones buscan potenciar las capacidades del centro educativo y crear condiciones favorables para el aprendizaje, estableciendo normas claras, un ambiente de confianza y respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia.

La estrategia pone énfasis en la colaboración entre orientadores, docentes y familias para atender aspectos emocionales y familiares que inciden en el desempeño escolar.

Vulnerabilidad de los estudiantes no se limita a dificultades de aprendizaje. (Meduca)
Vulnerabilidad de los estudiantes no se limita a dificultades de aprendizaje. (Meduca)

En el ámbito de la prevención de riesgos psicosociales, la intervención de los equipos de orientación y psicología se dirige a evitar situaciones como el embarazo adolescente, el abuso y el acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas y la discriminación.

El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género advierte sobre la existencia de conductas de violencia docente que afectan la autoestima de los estudiantes, incluidas discriminaciones por sexo o características físicas, así como situaciones de acoso y hostigamiento sexual en el entorno escolar.

Los orientadores destacan que la formación y orientación a las familias es esencial para reducir la vulnerabilidad de los estudiantes. Según los especialistas, el acompañamiento familiar adecuado puede ser determinante en la superación de barreras para el aprendizaje y en la consolidación de un clima escolar saludable. El desarrollo de habilidades sociales, la mejora de la comunicación familiar y el apoyo emocional son aspectos que se trabajan en talleres y encuentros con padres de familia.

Los hallazgos del Ministerio de Educación evidencian factores de riesgo que pueden incidir en el bienestar emocional, social, físico y académico de niños, niñas y adolescentes, lo que ha permitido activar mecanismos de apoyo y orientación para brindar una respuesta a cada caso detectado.

En los niveles de premedia y media el escenario presenta mayores desafíos, debido a la complejidad de las situaciones que enfrentan los adolescentes, lo que requiere un acompañamiento continuo y estrategias de apoyo integral.

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