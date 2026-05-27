Guatemala

El Ejército y la PNC de Guatemala localizan laboratorio clandestino de drogas en San Marcos

Una vivienda de Ayutla fue inspeccionada durante un operativo en el que se encontraron insumos, paquetes de presunta cocaína, armas de fuego y municiones en un área considerada estratégica para el tráfico ilícito hacia el norte

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El Ejército de Guatemala y la PNC localizaron un laboratorio improvisado para fabricación de drogas en Ayutla, San Marcos, durante un operativo antinarcótico. (Cortesía: Ejército de Guatemala)
El Ejército de Guatemala y la PNC localizaron un laboratorio improvisado para fabricación de drogas en Ayutla, San Marcos, durante un operativo antinarcótico. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala y el Comando de Operaciones Antinarcóticas de la PNC localizaron este 26 de mayo un laboratorio improvisado para fabricar drogas en una vivienda de Zanjón San Lorenzo, en Ayutla, San Marcos, durante un operativo que seguía en desarrollo, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. El hallazgo expone la presencia de infraestructura del narcotráfico en una zona fronteriza que, de acuerdo con los reportes más recientes de las fuerzas de seguridad citados por la misma agencia, concentra parte de la actividad criminal por su cercanía con las rutas hacia México.

Dentro del inmueble, las fuerzas de seguridad encontraron recipientes, moldes y al menos 30 paquetes con presunta cocaína, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. También hallaron pesas digitales, brochas, cuchillas y otros instrumentos que, de acuerdo con el reporte oficial, serían usados para empaquetar el estupefaciente.

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El operativo dejó la captura de al menos siete personas, quienes deberán responder ante la justicia por estas actividades, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. En la misma inspección, las autoridades localizaron decenas de cargadores y municiones, además de alrededor de 10 fusiles de grueso calibre.

El hallazgo del narcolaboratorio en San Marcos revela la infraestructura del narcotráfico en una zona fronteriza clave para el tráfico hacia México. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

San Marcos integra una franja fronteriza donde las fuerzas de seguridad ubican actividad narco

La información difundida por la Agencia Guatemalteca de Noticias sitúa el procedimiento en Ayutla, municipio de San Marcos, dentro de una región occidental que las fuerzas de seguridad identifican entre las de mayor actividad por su proximidad a las rutas de trasiego hacia el norte. Esa referencia explica por qué el hallazgo no aparece como un episodio aislado dentro del mapa reciente de operaciones antinarcóticas en Guatemala.

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Según esos reportes citados por la agencia oficial, los laboratorios de narcotráfico en Guatemala suelen localizarse en regiones fronterizas, áreas boscosas de difícil acceso y municipios cercanos a la capital. La distribución geográfica combina puntos de paso internacional, zonas de ocultamiento y enclaves logísticos para procesamiento y distribución.

En Huehuetenango, el 26 de mayo de 2026 se registró un enfrentamiento armado entre el Ejército y presuntos integrantes de carteles internacionales en el sector de Agua Zarca, Santa Ana Huista, una ruta que el reporte describe como clave para el trasiego fronterizo, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. El mismo día, en Quiché, en la zona Reina de Uspantán, una incursión militar de madrugada permitió localizar un laboratorio clandestino completamente enterrado, enfocado en la producción de drogas sintéticas, de acuerdo con la misma fuente.

Las fuerzas de seguridad incautaron al menos 30 paquetes de presunta cocaína, recipientes, moldes, pesas digitales y otros instrumentos de procesamiento de drogas. (Cortesía: Ejército de Guatemala)
Las fuerzas de seguridad incautaron al menos 30 paquetes de presunta cocaína, recipientes, moldes, pesas digitales y otros instrumentos de procesamiento de drogas. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Los antecedentes recientes muestran operaciones en el Caribe, Petén y el área metropolitana

En Izabal, en el municipio de Livingston, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica destruyeron el 13 de febrero de 2026 instalaciones de procesamiento de cocaína en áreas montañosas de difícil acceso, cercanas a plantaciones ilícitas previamente erradicadas, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. En Petén, en el municipio de Las Cruces, un operativo ejecutado el 19 de marzo de 2026 en el caserío Ixcoch permitió asegurar infraestructura logística y destruir más de 65,000 plantas ilícitas, de acuerdo con el mismo reporte.

Los antecedentes también alcanzan la región central. En San José Pinula, la PNC desmanteló el 17 de mayo de 2025 un narcolaboratorio en una residencia de la Lotificación Lo de Valdes, capturó a cuatro personas, entre ellas un ciudadano mexicano, y confiscó 132 recipientes de precursores químicos y ollas industriales, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

En Amatitlán, el 26 de mayo de 2026 se reportaron allanamientos preventivos y capturas en las colonias San Jorge y El Ingenio para desarticular células criminales dedicadas a la distribución, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. Ese encadenamiento de operativos en occidente, el norte, el Caribe, Petén y el área metropolitana es el marco en el que las autoridades sitúan el hallazgo del laboratorio y del armamento en San Marcos.

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