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Guatemala: Denuncia del periodista José Rubén Zamora implica al expresidente Giammattei y a la exfiscal Consuelo Porras

Las imputaciones atribuyen a diversos exfuncionarios y particulares la realización de actos que, según el escrito, incluyeron la manipulación de pruebas y la restricción de garantías para el periodista guatemalteco desde el año 2022

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ARCHIVO - El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador del periódico El Periódico, llega a su audiencia judicial para decidir si será enviado de regreso a prisión por un caso de lavado de dinero en la Ciudad de Guatemala, el 13 de enero de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo)
ARCHIVO - El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador del periódico El Periódico, llega a su audiencia judicial para decidir si será enviado de regreso a prisión por un caso de lavado de dinero en la Ciudad de Guatemala, el 13 de enero de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo)

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora denunció esta semana ante el Ministerio Público de Guatemala a 10 personas, entre ellas el expresidente Alejandro Giammattei, la exfiscal general Consuelo Porras y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, a quienes acusa de haber impulsado una persecución judicial en su contra desde 2022, según publicaciones de Prensa Libre y la agencia AFP.

La presentación sostiene que hubo maniobras en los procesos penales que derivaron en su detención y posterior encarcelamiento. Zamora permanece bajo arresto domiciliario desde febrero, tras pasar casi dos años en prisión, informó AFP.

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Entre los mencionados también figuran los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer, además de representantes de la Fundación Contra el Terrorismo, de acuerdo con la agencia de noticias. Tras presentar el recurso al fiscal general Gabriel García Luna, que asumió el domingo 17, Zamora habló con periodistas: “Espero que reciban su dosis importante de justicia (…). Es muy sólida la denuncia”, citó AFP.

Los señalados y los delitos que Zamora atribuye

La denuncia alcanza a exfuncionarios, fiscales, jueces y particulares que, según el escrito citado por Prensa Libre, habrían intervenido en decisiones, diligencias y actuaciones ligadas a los casos abiertos contra el periodista.

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Ciudadanos festejaron en las calles el fin de las funciones de Porra como fiscal guatemalteca, hubo quema de pólvora, fuegos artificiales y festejos (Cortesía, archivo Infobae)

En el documento, Zamora plantea una “utilización selectiva” de mecanismos institucionales y una presunta coordinación entre funcionarios y particulares para impulsar investigaciones, restringir medios de defensa y construir hipótesis incriminatorias en su contra, según Prensa Libre.

El periodista afirma que los hechos denunciados podrían encuadrar en delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal y denegación de justicia, entre otros previstos en el Código Penal, de acuerdo con Prensa Libre. El mismo medio agregó que la acusación tiene carácter preliminar y que la eventual responsabilidad penal deberá determinarse durante las investigaciones.

Las actuaciones cuestionadas en el caso iniciado en 2022

Uno de los ejes de la presentación apunta a actuaciones de la FECI durante la recepción de una denuncia inicial presentada en julio de 2022, según Prensa Libre. Zamora cuestiona, siempre de acuerdo con el documento citado por ese medio, la ausencia de diligencias de corroboración inmediata sobre hechos que, sostiene, podían verificarse mediante registros bancarios, vigilancia y otras herramientas de investigación.

El escrito también asegura que hubo una omisión deliberada de pruebas que, a criterio del denunciante, favorecían su defensa, además de una supuesta reconstrucción posterior de hipótesis investigativas con documentación y materiales incorporados después a los expedientes, según Prensa Libre.

El trasfondo político y judicial que el periodista plantea

ARCHIVO - El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei saluda a la fiscal general, Consuelo Porras, tras la entrega de su informe anual en Ciudad de Guatemala, el 17 de mayo de 2023. Porras, que fue inicialmente designada en 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales, fue ratificada por Giammattei en 2022, la primera vez en que Guatemala renueva a un fiscal general para un segundo periodo. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)
ARCHIVO - El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei saluda a la fiscal general, Consuelo Porras, tras la entrega de su informe anual en Ciudad de Guatemala, el 17 de mayo de 2023. Porras, que fue inicialmente designada en 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales, fue ratificada por Giammattei en 2022, la primera vez en que Guatemala renueva a un fiscal general para un segundo periodo. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)

Zamora responsabiliza a Consuelo Porras por las causas judiciales que lo llevaron a prisión en 2022 y señala a Giammattei como responsable político de su arresto. Según la agencia AFP, lo vincula con represalias por la publicación de casos de corrupción del gobierno en el extinto diario El Periódico.

Porras dejó el cargo el sábado 16, después de ocho años de gestión en los que procesó a decenas de exfuncionarios y jueces anticorrupción, líderes indígenas y periodistas, muchos ahora en el exilio, informó AFP. El mismo medio indicó que Porras fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran una figura corrupta y antidemocrática.

Entre los denunciados aparecen además Curruchiche, Orellana, Bremer y representantes de la Fundación Contra el Terrorismo. La agencia AFP señaló que esas personas enfrentan sanciones de Washington y Bruselas. Zamora, por su parte, es considerado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, según el mismo medio.

El documento presentado por el periodista añade que, tras su captura y la prisión preventiva, comenzaron nuevas investigaciones y actuaciones dirigidas contra abogados defensores, periodistas, familiares y personas de su entorno profesional y personal, de acuerdo con Prensa Libre.

Foto de archivo del periodista José Rubén Zamora. EFE/ Mariano Macz
Foto de archivo del periodista José Rubén Zamora. EFE/ Mariano Macz

En junio de 2023, Zamora fue condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero esa sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse, informó la AFP. Además, enfrenta otro expediente por presunta obstrucción a la justicia y está pendiente de que un juez determine si debe ir a juicio, según el mismo medio. En 2024 recibió un reconocimiento a la excelencia de la Fundación Gabo de Colombia por su trayectoria periodística.

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