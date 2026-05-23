El Gobierno de Bolivia anunció una nueva operación para levantar los bloqueos en La Paz y llamó a negociar a campesinos

El ministro de Desarrollo Productivo, Asuntos Rurales y Aguas, Óscar Justiniano, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, y el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, participan en una conferencia de prensa en La Paz, Bolivia, el 22 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

El Gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Rodrigo Paz, anunció el viernes una nueva operación “humanitaria” destinada a levantar los bloqueos en la principal carretera del país e invitó a dialogar a la federación de campesinos del departamento de La Paz, que mantiene la medida de presión desde hace 17 días para exigir la renuncia del mandatario nacional.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, junto a los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de Exteriores, Fernando Aramayo; y de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, brindaron detalles sobre la iniciativa en una rueda de prensa conjunta.

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Oviedo explicó que la operación, prevista para este sábado, llevará el nombre de “Corredor humanitario de las banderas blancas” y tiene como objetivo “despejar” la carretera que conecta La Paz con Oruro, una vía clave hacia el centro y este del país.

“El objetivo de este operativo es permitir que a El Alto y La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades”, afirmó e indicó que estas zonas son las más afectadas por los bloqueos. A su vez, señaló que la misión será “normalizar la vida de ciudadanos alteños y paceños que estamos sufriendo los rigores de la falta de oxígeno y alimentos”.

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La operación estará a cargo de la Policía, con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que utilizará maquinaria pesada para retirar el material empleado por los manifestantes en los cortes de ruta.

Una persona camina junto a montones de basura acumulados debido a los bloqueos y protestas que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en El Alto, Bolivia, el 21 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la operación contará con el acompañamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia católica, y aseguró que la intervención “no está yendo a buscar ningún enfrentamiento”.

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El pasado sábado, una primera operación policial y militar intentó despejar las principales carreteras de La Paz, pero encontró resistencia de los manifestantes en el sur de la ciudad y en una zona de El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita ante los gases lacrimógenos utilizados por los uniformados.

Por lo tanto, el desbloqueo fue parcial y transitorio, ya que posteriormente se ordenó el repliegue de fuerzas para evitar un “derramamiento de sangre”, lo que permitió que los manifestantes retomaran las protestas.

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El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, invitó a los dirigentes de la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ a dialogar y negociar el domingo para buscar “soluciones a los problemas que son legítimos”.

Una persona camina por una carretera bloqueada con escombros en Achica Arriba (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Justiniano también anunció que el Consejo Económico y Social, presentado días atrás por Rodrigo Paz, tendrá una sesión constitutiva el próximo miércoles para definir su metodología de trabajo y una agenda inicial con las principales prioridades nacionales. Las invitaciones para esa reunión se están enviando a distintos sectores y organizaciones sociales.

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“Yo personalmente, como productor, sé cuánto se sufre cuando su producción de uno termina fregada en el camino, sé cuánto se sufre y también nuestros hermanos lo saben en el campo, meses de trabajo terminan arruinados por nada más que días de bloqueo. Esto es lo que tenemos que superar, porque al final del día todos somos productores”, sostuvo el funcionario.

Las protestas, iniciadas en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, reúnen a campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores de Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz. En los últimos días, los bloqueos se extendieron a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

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En paralelo, Gálvez enalteció las movilizaciones celebradas en distintos puntos del país en respaldo al sistema democrático, el orden constitucional y el Gobierno de Paz. “Hemos sido testigos de manifestaciones en todos los departamentos, incluidos La Paz, que muestran que la inmensa mayoría de los bolivianos repudia toda forma de violencia y apuesta por el ejercicio pleno de la democracia”,

Personas atraviesan barricadas durante protestas que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mientras la crisis económica y energética del país se agrava debido a la escasez de dólares estadounidenses y la caída de la producción nacional de energía, en El Alto, Bolivia, 21 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

El viernes, Bolivia vivió una nueva jornada de protestas masivas en La Paz, marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antimotines, con uso de gases lacrimógenos, piedras y cartuchos de dinamita.

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Las protestas congregaron a campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros, muchos de ellos portando cascos, ponchos y banderas indígenas.

Los manifestantes partieron desde El Alto hacia el centro de la capital, donde los accesos a la Plaza Murillo, frente al Palacio Quemado, sede de gobierno, permanecen resguardados con rejas y un fuerte despliegue policial. La agencia AFP reportó al menos tres detenidos durante las jornadas.

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Los bolivianos exigen la renuncia del presidente en una nueva protesta masiva (Reuters)

El país atraviesa una de sus peores crisis económicas en cuatro décadas, con una inflación interanual del 14% en abril, según cifras oficiales. Los reclamos iniciales, enfocados en aumentos salariales, combustibles de calidad y estabilización de precios, se radicalizaron hasta transformarse en una exigencia de dimisión.

“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, expresó Melina Apaza, de 50 años, residente de la región minera de Oruro.

(Con información de EFE y AFP)