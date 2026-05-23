Una mujer con cáncer de páncreas recibió la eutanasia en Uruguay: murió en el Hospital Policial

Se aplicó la primera eutanasia legal en Uruguay

Una mujer de 69 años con cáncer de páncreas se convirtió en una de las primeras pacientes uruguayas en recibir la eutanasia en Uruguay.

Exactamente un mes después de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) haya presentado el protocolo para aplicar el procedimiento, la mujer firmó el consentimiento en el que expresaba su voluntad de someterse al tratamiento, informó el noticiero Telenoche del Canal 4 uruguayo.

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La eutanasia se realizó en el Hospital Policial. Si bien no necesariamente se trata del primer caso, sí lo fue en cuanto a su repercusión mediática.

La paciente estaba internada hace 10 días en ese centro de salud y cumplió todos los pasos legales para que se le aplique la oficialmente denominada “muerte digna”. La mujer estaba enferma de cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática avanzado.

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La ley de "muerte digna" regula la eutanasia en Uruguay (@DiputadosUY)

En los últimos meses, la paciente oncológica decidió dejar de someterse a estudios y tratamientos debido al avance de la enfermedad. Estuvo internada en los últimos 10 días.

Durante este proceso, la mujer estuvo acompañada por uno de sus seis hijos. Ella resolvió que se le aplique la eutanasia en enero.

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El Parlamento uruguayo aprobó la eutanasia en octubre y, seis meses después, fue reglamentada por el presidente Yamandú Orsi. En abril, el MSP divulgó un protocolo de actuación para que los prestadores de salud comiencen a aplicar la eutanasia y desde el día siguiente quedó habilitada.

Presidente Orsi firma reglamentación de la eutanasia en Uruguay (Presidencia)

La ley de eutanasia estableció que el procedimiento es un derecho para personas mayores de edad “psíquicamente aptas” y que padezcan una patología incurable e irreversible, que les haga padecer “sufrimientos que le resulten insoportables”.

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Las autoridades del Hospital Policial decidieron no dar declaraciones sobre la aplicación de este protocolo para preservar el historial médico de la fallecida.

La organización Muerte Asistida Digna en Uruguay (MADU), uno de los impulsores de la eutanasia, estimó que con el tiempo se estabilizará la cantidad de personas que reciba la eutanasia y habrá en promedio unos 1.000 casos anuales, informó días atrás el semanario Búsqueda.

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Interés de la eutanasia desde el exterior

A la organización Empatía Uruguay –una de las promotoras de la eutanasia en Uruguay– no le sorprendió la rapidez con la que se concretó el primer caso.

“Nosotros sabíamos desde el primer momento que esto se estaba pidiendo, que existiese la ley, se estaba militando porque existió siempre gente atravesando estas situaciones. No diría que es una sorpresa”, dijo Florencia Salgueiro, integrante de este colectivo, al noticiero Telemundo de Canal 12.

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Si bien en esta organización no estaban al tanto de este caso puntual, la organización ha recibido varias consultas de personas interesadas en la eutanasia. Desde el exterior han pedido más información por este procedimiento.

Fotografía de archivo de una paciente que solicitó la eutanasia. EFE/Biel Aliño

“Siempre tratamos de guiar a las personas para que consulten con sus médicos, pero la cuestión es tener a alguien que los escuche, que les pueda sacar alguna de las dudas sobre la ley. También nos está consultando gente que vive en otros países que está pensando en radicarse en Uruguay. O uruguayos que viven en otros países pensando si tienen el derecho o no”, agregó la activista.

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La eutanasia es legal en Uruguay para ciudadanos uruguayos naturales o legales, o quienes acrediten la residencia en el país.

Empatía Uruguay también ha alertado por prestadores de salud que está “evitando aplicar la ley como corresponde”. “Estamos muy atentos del momento de anunciar o alertar si es que vemos que es algo sostenido”, señaló Salgueiro.

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Florencia Salgueiro y otros miembros de Empatía Uruguay celebran la aprobación de un proyecto de ley que legaliza la eutanasia en el Palacio Legislativo (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Esto no está permitido por la normativa. El gobierno dispuso que los prestadores de salud estén obligados a asegurarle a sus pacientes la realización del procedimiento, incluso cuando todos sus médicos expresen objeción de conciencia. En estos casos, la mutualistas deberá contratar el procedimiento en otro prestador.

¿Cómo es el procedimiento?

Los médicos administran lidocaína, un analgésico que lo que hace es evitar que los otros medicamentos generen dolor cuando se dan por la vena. En segundo lugar, el paciente es inducido a un coma con propofol, un fármaco de uso habitual en las cirugías.

Cuando el equipo médico se asegura que la persona ingresó en un coma profundo, se le administra otro fármaco: atracurio. Se trata de un bloqueante neuromuscular, que es el que lleva al paro respiratorio y al posterior paro cardíaco. El paciente que decide que le apliquen la eutanasia debe cumplir con una serie de requisitos.

Además, puede cancelar el proceso en cualquier momento. También se respeta la voluntad si quiere morir en su casa o en un sanatorio, como también por las personas con las que desea estar acompañado.