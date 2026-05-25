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Niños que acuden a centros de atención de la primera infancia en Panamá mejoran su vocabulario y comprensión verbal, afirma estudio

El análisis corre a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Ministerio de Desarrollo Social

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En Panamá 59 instalaciones han sido construidos, remodelados o equipados en años recientes con apoyo del BID.
En Panamá 59 instalaciones han sido construidos, remodelados o equipados en años recientes con apoyo del BID.

Las niñas y los niños que participan en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en Panamá registran avances significativos en vocabulario y comprensión verbal, una dimensión clave para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje futuro.

Esto lo afirma un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que aporta evidencia rigurosa sobre el impacto de los centros de la primera infancia en Panamá.

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Revela que los hallazgos muestran mejoras significativas en el desarrollo del lenguaje de niñas y niños que asisten a esos centros.

Dado que el lenguaje es fundamental para el desempeño académico, estos avances se traducen en una mejor preparación para la escuela y mayor probabilidad de seguir trayectorias educativas exitosas, dijeron desde el Mides.

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De igual manera, la asistencia a estos centros sustituyó horas de cuidado informal no remunerado.

En los CAIPI se cuida, educa, nutre y se estimula el desarrollo integral de los niños, según el Ministerio de Desarrollo Social.
En los CAIPI se cuida, educa, nutre y se estimula el desarrollo integral de los niños, según el Ministerio de Desarrollo Social.

“Este estudio aporta evidencia clave para fortalecer políticas públicas que aumenten la oferta y mejoren la calidad de los entornos de cuidado, especialmente para las poblaciones más vulnerables”, señaló Carolina Freire, especialista de Protección Social del BID y co-autora del estudio.

Añadió que los hallazgos subrayan que invertir en servicios de atención a la primera infancia de calidad impulsa el desarrollo de capital humano desde etapas tempranas y contribuye al crecimiento económico de largo plazo.

Beatriz Carles de Arango, ministra de Desarrollo Social, sostuvo que los CAIPIs representan el corazón del compromiso de la entidad que dirige con la primera infancia y las familias panameñas.

En todo el país el ministerio administra 95 CAIPIs, con una matrícula aproximada de 2.600 niñas y niños.

Unas 59 instalaciones han sido construidos, remodelados o equipados en años recientes con apoyo del BID.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango (izq) y Carolina Freire, especialista de Protección Social del BID y coautora del estudio.
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango (izq) y Carolina Freire, especialista de Protección Social del BID y coautora del estudio.

“Los CAIPIs son espacios donde no solo se cuida a nuestros niños y niñas, sino donde también se educa, se nutre y se estimula su desarrollo integral, especialmente en aquellos sectores de mayor vulnerabilidad”, afirmó la funcionaria.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social afianzó que están comprometidos con garantizar una atención integral bajo altos estándares de calidad, incorporando además a las familias en este proceso, brindando a madres y cuidadoras herramientas, habilidades y oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida y emprender hacia un mejor futuro.

Se detalló que el estudio utiliza un diseño experimental para medir el impacto de la asistencia a los CAIPI en el desarrollo infantil y en variables del entorno del hogar.

La investigación recolectó datos en 2018 de los centros, así como de niñas y niños, entre 1,5 y 3,5 años, y sus familias, y realizó un seguimiento en 2024 para estimar efectos de mediano plazo. Para evaluar el desarrollo infantil, se aplicaron instrumentos estandarizados de habilidades socioemocionales y de vocabulario.

La Prueba de Vocabulario en Imágenes de Peabody (TVIP) es ampliamente utilizada para evaluar el vocabulario receptivo en niños y niñas, es decir, su capacidad para comprender palabras a partir de estímulos visuales. En el ámbito del desarrollo infantil, constituye un indicador clave del desarrollo cognitivo y lingüístico temprano.

Niñas y niños menores de 4 años reciben una educación integral en los centros de atención.
Niñas y niños menores de 4 años reciben una educación integral en los centros de atención.

Los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia son la principal oferta de atención integral para la primera infancia en el país, dirigida a niñas y niños menores de 4 años.

Estos centros brindan servicios de estimulación temprana, alimentación, seguimiento de salud y desarrollo, y orientación familiar bajo estándares de calidad que abarcan salud y bienestar, prácticas pedagógicas, espacios educativos, y formación del talento humano.

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