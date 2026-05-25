El Salvador

El Salvador: Incendio en mercado de San Salvador Norte deja daños en locales y áreas de tortillerías

La emergencia ocurrida este domingo movilizó a cuerpos de socorro y autoridades locales, quienes actuaron para contener la situación, realizar evacuaciones preventivas y garantizar la seguridad en la zona afectada mientras continuaban las verificaciones necesarias

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El fuego sorprendió a comerciantes y vecinos en plena actividad. Varias instituciones coordinaron esfuerzos para controlar la emergencia y prevenir riesgos. El motivo del siniestro continúa bajo investigación (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos de El Salvador)
El fuego sorprendió a comerciantes y vecinos en plena actividad. Varias instituciones coordinaron esfuerzos para controlar la emergencia y prevenir riesgos. El motivo del siniestro continúa bajo investigación (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos de El Salvador)

Un incendio en el mercado municipal del distrito de Aguilares, en San Salvador Norte, fue controlado la noche de este domingo tras afectar dos puestos y el área de tortillerías. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que, cuando su personal llegó, el fuego ya estaba contenido y se enfocaron en liquidar focos aislados y ventilar para evitar una reignición.

El siniestro no dejó heridos y provocó daños materiales, según la Alcaldía de San Salvador Norte. En el operativo participaron equipos de Protección Civil local, además de organizaciones de socorro que apoyaron en el lugar: Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde.

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Comandos de Salvamento, otro cuerpo de socorro, también colaboró con la evacuación de personas en el sector, de acuerdo con su delegación de Aguilares, mientras se verificaba que no quedaran puntos calientes en el interior del mercado.

¿Qué se sabe del incendio en el mercado de Aguilares?

Autoridades aún no confirman las causas del siniestro ni el monto total de las pérdidas materiales generadas durante la intervención en la zona comercial (Foto cortesía Distrito Aguilares, San Salvador Norte)
Autoridades aún no confirman las causas del siniestro ni el monto total de las pérdidas materiales generadas durante la intervención en la zona comercial (Foto cortesía Distrito Aguilares, San Salvador Norte)

Bomberos detalló que su intervención se concentró en liquidar focos aislados y en la ventilación del área para reducir el riesgo de que el fuego se reactivara. El reporte oficial ubicó la afectación en dos puestos del mercado y en el área de tortillerías.

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La Alcaldía informó que el incidente se resolvió sin víctimas y que los daños fueron únicamente materiales. Las autoridades locales no precisaron de inmediato el origen del fuego ni el monto de las pérdidas.

El operativo de emergencia y las recomendaciones a conductores

Según la Alcaldía de San Salvador Norte, en la atención participaron la Brigada de Emergencia de Protección Civil del municipio, la Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento, la Cruz Verde y Bomberos.

De acuerdo con Comandos de Salvamento de la delegación de Aguilares, sus voluntarios apoyaron con la evacuación y solicitaron precaución al conducir por la zona mientras continuaban las labores de control y verificación en el perímetro del mercado.

Labores especiales de ventilación y verificación fueron necesarias en el operativo en mercados populares, ante la incertidumbre que persiste sobre los motivos del incidente registrado en la localidad (Foto cortesía Distrito Aguilares, San Salvador Norte)
Labores especiales de ventilación y verificación fueron necesarias en el operativo en mercados populares, ante la incertidumbre que persiste sobre los motivos del incidente registrado en la localidad (Foto cortesía Distrito Aguilares, San Salvador Norte)

Mercados en El Salvador frecuentemente sufren de incendios

En diciembre de 2025, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que logró controló un incendio que afectó varios puestos de venta ubicados en el Parque Menéndez, en Santa Ana Centro, en donde se albergan de manera temporal puestos de ventas del mercado central del distrito que sufrió un incendio en 2021. Fueron al rededor de 30 puestos los afectados por el siniestro.

En noviembre de 2025, lo que fue un principio de incendio fue sofocado la en el área de cocinas del Mercado Central de San Salvador Centro gracias a la pronta intervención de vigilantes y socorristas. El Cuerpo de Bomberos informó que, al llegar al lugar, el fuego ya había sido controlado por personal de seguridad y miembros de Comandos de Salvamento utilizando extintores, evitando así que la situación se agravara.

Posteriormente, los bomberos realizaron labores de enfriamiento en la zona afectada para prevenir que las llamas se reactivaran. Por su parte, socorristas de Cruz Verde Salvadoreña indicaron que no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se registraron importantes pérdidas materiales en el sector afectado.

Una jornada marcada por el despliegue de voluntarios y cuerpos de emergencia salvadoreños. El incendio encendió las alarmas, pero la rápida respuesta evitó consecuencias graves. Detalles aún sin aclarar generan incertidumbre (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos de El Salvador)
Una jornada marcada por el despliegue de voluntarios y cuerpos de emergencia salvadoreños. El incendio encendió las alarmas, pero la rápida respuesta evitó consecuencias graves. Detalles aún sin aclarar generan incertidumbre (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos de El Salvador)

Este 22 de mayo de 2026 inició la construcción del nuevo mercado del distrito de San Miguel, pues el anterior lo consumió un incendio también ocurrido en 2021.

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