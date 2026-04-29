República Dominicana

Presidencia de República Dominicana entrega vehículos a INESPRE para fortalecer distribución alimentaria del país

La nueva flota busca mejorar el acceso a alimentos de consumo básico para comunidades vulnerables en todo el país, optimizando la logística institucional y consolidando un sistema que reduzca la intermediación en la cadena de suministro

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El presidente dominicano encabeza una estrategia enfocada en llevar productos básicos a más comunidades. Una alianza gubernamental que busca hacer visible el cambio en las calles y en la mesa familiar (Foto cortesía Presidencia de la República)
El presidente dominicano encabeza una estrategia enfocada en llevar productos básicos a más comunidades. Una alianza gubernamental que busca hacer visible el cambio en las calles y en la mesa familiar (Foto cortesía Presidencia de la República)

El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 25 vehículos al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), en un esfuerzo por fortalecer la distribución de alimentos a precios asequibles y garantizar la seguridad alimentaria en la República Dominicana.

Esta partida corresponde a la primera fase de una flotilla de 60 unidades. La inversión está destinada a optimizar la capacidad operativa del INESPRE y ampliar su presencia en todo el territorio nacional, informó este martes el INESPRE y la Presidencia de la República.

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El propósito es facilitar el acceso de los sectores más vulnerables a productos de la canasta básica y consolidar un sistema más eficiente y equitativo.

De acuerdo con el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, los 35 vehículos restantes serán entregados durante mayo, completando así la flotilla anunciada por el Gobierno. Bautista detalló durante el acto que estas unidades están adaptadas para operar tanto en frío como a temperatura ambiente, lo que impacta directamente en la cadena comercial principal: “el productor podrá colocar sus productos sin distorsiones y el consumidor accederá a ellos a precio de costo”, afirmó. Esta dotación busca reducir la intermediación abusiva y consolidar un sistema de distribución más justo y humano en la República Dominicana.

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Nuevas herramientas logísticas se suman al esfuerzo contra la volatilidad global de precios. Una red ampliada y la esperanza renovada de acceso a productos esenciales (Foto cortesía Presidencia de la República)
Nuevas herramientas logísticas se suman al esfuerzo contra la volatilidad global de precios. Una red ampliada y la esperanza renovada de acceso a productos esenciales (Foto cortesía Presidencia de la República)

La entrega de la flotilla responde a la estrategia oficial de convertir al INESPRE en un puente directo entre el productor agropecuario y el consumidor final, atendiendo diariamente en la mesa de precios para estabilizar los costos de los alimentos. El jefe de Estado resaltó la importancia de la inversión ante la persistente crisis de precios global, indicando que la expansión logística permitirá “llegar más rápido y ser más eficientes entre el productor y el consumidor”. Además, Abinader destacó que la presencia de los nuevos vehículos en los barrios representará para la ciudadanía la garantía visible de productos a precios justos.

De forma explícita, el presidente Abinader solicitó al director del INESPRE, David Herrera, mantener y ampliar el alcance de la institución: “David, estamos seguros de que seguirás haciendo un gran trabajo en búsqueda de llevar estos precios justos a los barrios y a las diferentes provincias de todo el país”, expresó. La entrega simbólica de las llaves al titular del INESPRE se realizó con la coordinación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, dirigido por Bautista.

Esta primera distribución de vehículos forma parte de una serie de acciones del Gobierno para asegurar el acceso equitativo a la canasta básica y reforzar el bienestar de la población, en especial en las zonas más vulnerables o de difícil acceso. La ampliación de la flota permitirá incrementar la frecuencia y cobertura de las bodegas móviles del INESPRE, optimizando la logística y llevando los productos a más comunidades del país.

Una iniciativa oficial refuerza la logística de alimentos a precios accesibles. Productores ganan acceso y consumidores ven un nuevo horizonte en los mercados locales (Foto cortesía Presidencia de la República)
Una iniciativa oficial refuerza la logística de alimentos a precios accesibles. Productores ganan acceso y consumidores ven un nuevo horizonte en los mercados locales (Foto cortesía Presidencia de la República)

Al acto asistieron junto al presidente Abinader el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme; el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán; y el director de Ganadería, Abel Madera. Con la puesta en servicio de las 60 unidades, el Instituto de Estabilización de Precios se prepara para extender su red de distribución y avanzar en la meta oficial de garantizar que los alimentos lleguen de manera digna, directa y sin sobreprecios a cada hogar vulnerable de la República Dominicana.

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