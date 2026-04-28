Guatemala

Un grupo de ciberdelincuentes pone a la venta datos robados del Ministerio de Trabajo de Guatemala

La filtración ocurre mientras continúan pesquisas oficiales y ajustes técnicos en dependencias estatales, en medio de una emergencia digital nacional que deja expuestos registros personales y laborales de usuarios, según análisis recientes

Guardar
Cuatro personas encapuchadas en una sala de servidores. Monitores muestran código, una tablet exhibe una base de datos y hay dinero en efectivo sobre el escritorio.
Hackers encapuchados operan en una sala de servidores, con uno de ellos mostrando una base de datos del Ministerio de Trabajo de Guatemala en una tablet, mientras hay dinero en efectivo sobre el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de hackers identificado como Izanagi, GordonFreeman y cantpwn ofreció a la venta la base de datos robada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala (Mintrab), mientras persisten las investigaciones oficiales y se implementan ajustes técnicos en los sistemas del gobierno.

De forma paralela, se han registrado ataques contra otras entidades estatales, lo que ha establecido un inédito estado de emergencia digital en el país, según reportó el sitio especializado Vecert Analyzer y replicado por el Diario LaHora.

PUBLICIDAD

La magnitud del incidente se refleja en el pedido explícito del grupo atacante, que solicitó el pago de dos Bitcoin (equivalentes a aproximadamente Q1 millón 163 mil) para detener las intrusiones cibernéticas dirigidas al Estado, según información de Vecert Analyzer y publicado por el Diario LaHora.

Además, se han identificado demandas semejantes en foros restringidos donde circulan datos extraídos ilícitamente, como registros personales y laborales de usuarios de la plataforma Tu Empleo del Mintrab.

PUBLICIDAD

Según el presidente Bernardo Arévalo, en declaraciones recientes el acceso no autorizado se produjo a través de una API desactualizada, que ya fue removida. Arévalo manifestó que, aunque los esfuerzos de respuesta han comenzado por el Mintranb, la amenaza obliga a extender medidas reforzadas en toda la infraestructura digital estatal, tal como declaró el mandatario en los comunicados oficiales.

El volumen de datos afectados: números sin precedentes en Guatemala

La exposición de los datos superó en las primeras horas los 2 mil registros individuales en el caso del Ministerio de Trabajo, según confirmó la institución la noche del 26 de abril. En ese lote se encontraban informes confidenciales como números de DPI, direcciones, teléfonos y hojas de vida de los usuarios inscritos en la plataforma. La preocupación pública incrementó tras conocerse el método empleado: un segmento de código vulnerable que hizo posible la descarga masiva sin restricciones.

El episodio del Mintrab forma parte de un ciclo de ofensivas más amplio observado en 2026. Según Vecert Threat Intelligence, el país vive el año con más incidentes de ciberseguridad registrados en su historia reciente, superando cualquier previsión previa del sector.

En solo una semana de abril se documentaron cuatro incidentes críticos que comprometieron la integridad de nueve dominios estatales y educativos. El volumen de información exfiltrada supera las 172 mil líneas de datos, incluyendo archivos financieros, información personal identificable y registros asociados a la seguridad nacional, según reportó la unidad de alerta de Vecert.

El ataque al Mintrab ocurrió días después de la Feria Nacional del Empleo 2026, contexto en el cual crecieron las inscripciones ciudadanas en la plataforma ahora filtrada. El incidente agrava la preocupación por la potencial reutilización de los datos y el riesgo de extorsiones u otros delitos informáticos.

Comunicado de la SAT con fondo azul de ciberseguridad: un escudo, un candado y pantallas de monitoreo. Informa sobre la seguridad de sus sistemas
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) asegura que sus sistemas institucionales mantienen un monitoreo permanente y no presentan incidencias ante publicaciones sobre ciberataques. (Superintendencia de Administración Tributaria)

El contexto de las amenazas: más allá del Mintrab, una ofensiva coordinada

La alerta se ha extendido a entidades como el Registro Nacional de Personas (RENAP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde actores como GordonFreeman y el grupo Team L4TAMFUCKERS aseguraron en foros especializados haber comprometido el acceso a la totalidad de la base de datos de identidad civil y a 5,6 millones de registros de vehículos, aunque tanto RENAP como SAT han rechazado oficialmente haber sufrido robos de información.

Póster informativo oficial de RENAP sobre fondo blanco, desmintiendo rumores de hackeo con un gran signo de advertencia y texto en rojo
El Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala informa que los rumores sobre un supuesto hackeo o vulneración de sus sistemas son falsos, asegurando la protección de los datos de los ciudadanos. (Registro Nacional de las Personas en Guatemala)

Vecert Analyzer aporta que los atacantes reclaman haber exfiltrado los registros civiles de más de 18 millones de personas, incluidos certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, así como datos biométricos. En el caso de los vehículos, los datos comprendían nombres, NIT, direcciones tributarias, números de chasis y de motor, matrículas y certificados electrónicos de propiedad.

La diversidad de los sectores atacados se refleja en el registro de filtraciones en al menos dos universidades: USAC y Rafael Landívar, donde quedaron expuestos datos personales y académicos de miles de estudiantes y cuerpos docentes. El ataque al sistema de DIGECAM derivó en la publicación de 62 mil números de series de armas de fuego, según los informes recopilados por Vecert Threat Intelligence.

La Hora resalta que hasta la publicación de su artículo, la presidencia de Guatemala no ha emitido comunicado oficial respecto a la exigencia del pago de los Bitcoin solicitados por los grupos atacantes para cesar los incidentes cibernéticos.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaMinisterio de Trabajo y Previsión SocialBernardo ArévaloSATRENAPRobo de datos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la masacre de los jesuitas en El Salvador iniciará el 20 de julio de 2026

La apertura del proceso criminal ha sido fijada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, impulsando la búsqueda de justicia tras décadas de litigios y resoluciones judiciales contradictorias en torno al caso

Juicio por la masacre de los jesuitas en El Salvador iniciará el 20 de julio de 2026

Las autoridades de Guatemala amplían restricciones y recomendaciones ante riesgos por erupción del volcán Santiaguito

La vigilancia sobre la actividad eruptiva ha llevado a fortalecer advertencias por caída de ceniza y materiales incandescentes, afectando a comunidades cercanas y generando recomendaciones específicas para la protección de la población expuesta al fenómeno

Las autoridades de Guatemala amplían restricciones y recomendaciones ante riesgos por erupción del volcán Santiaguito

El Inacif de Guatemala certifica legalidad de incineración de cocaína decomisada en Puerto Quetzal, en enero pasado

La sustentación científica aportada por el laboratorio permitió validar la destrucción de narcóticos en presencia de autoridades, cumpliendo los estándares internacionales para fortalecer la cadena de custodia durante el proceso judicial en Guatemala

El Inacif de Guatemala certifica legalidad de incineración de cocaína decomisada en Puerto Quetzal, en enero pasado

El gobierno de Nicaragua respalda el desarrollo de una vacuna rusa contra el dengue

La estrategia para combatir el dengue en el país sigue enfocada en la prevención, ya que la vacuna presentada no cuenta con certificaciones de organismos globales ni ha sido incorporada oficialmente en el sistema nacional de inmunización.

El gobierno de Nicaragua respalda el desarrollo de una vacuna rusa contra el dengue

Comisión de justicia penal a su primera reunión este miércoles en Honduras

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Wagner Vallecillo, anunció la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, creada bajo el decreto 248-2010, y convocó a su primera reunión este 29 de abril,

Comisión de justicia penal a su primera reunión este miércoles en Honduras

TECNO

¿Comenzó a fallar el Chromecast con Google TV? Revisa estas tres formas de solucionarlo

¿Comenzó a fallar el Chromecast con Google TV? Revisa estas tres formas de solucionarlo

Los dispositivos que están sustituyendo el papel higiénico en 2026: cómo tener uno en casa

La web ya no es humana: un tercio de los sitios nuevos los crea la inteligencia artificial

El aparato que debe estar lejos del router de WiFi para mejorar la velocidad del internet

Elon Musk declara en el juicio decisivo que enfrenta a OpenAI

ENTRETENIMIENTO

Ed Sheeran confirma conciertos en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: precios, fechas y más

Ed Sheeran confirma conciertos en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: precios, fechas y más

Lady Gaga y Doechii lanzan el videoclip de “Runway”, canción de ‘El diablo viste a la moda 2′

Wilson Bethel regresa a Daredevil: Born Again: “Bullseye vuelve con fuerza y no decepcionará a los seguidores”

El mensaje que publicó Channing Tatum tras el compromiso de su exnovia Zoë Kravitz con Harry Styles: “El desastre en el que me he convertido”

Antes de su llegada a Latinoamérica, Ed Sheeran reveló sufrir una rara enfermedad: “No se lo deseo a nadie”

MUNDO

Ucrania derribó 33.000 drones rusos en marzo, el mayor registro mensual desde el inicio de la invasión

Ucrania derribó 33.000 drones rusos en marzo, el mayor registro mensual desde el inicio de la invasión

Israel destruyó un complejo de túneles de Hezbollah construido con apoyo del régimen iraní en el sur del Líbano

Por primera vez desde que empezó la guerra, un buque cisterna cargado con gas natural licuado abandonó el Golfo Pérsico

El choque de dos trenes en Indonesia dejó 15 muertos y decenas de heridos

El testimonio de los niños secuestrados por Rusia: “Nos apuntaron con armas cuando intentamos huir”