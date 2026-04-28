Un grupo de ciberdelincuentes pone a la venta datos robados del Ministerio de Trabajo de Guatemala

Hackers encapuchados operan en una sala de servidores, con uno de ellos mostrando una base de datos del Ministerio de Trabajo de Guatemala en una tablet, mientras hay dinero en efectivo sobre el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de hackers identificado como Izanagi, GordonFreeman y cantpwn ofreció a la venta la base de datos robada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala (Mintrab), mientras persisten las investigaciones oficiales y se implementan ajustes técnicos en los sistemas del gobierno.

De forma paralela, se han registrado ataques contra otras entidades estatales, lo que ha establecido un inédito estado de emergencia digital en el país, según reportó el sitio especializado Vecert Analyzer y replicado por el Diario LaHora.

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La magnitud del incidente se refleja en el pedido explícito del grupo atacante, que solicitó el pago de dos Bitcoin (equivalentes a aproximadamente Q1 millón 163 mil) para detener las intrusiones cibernéticas dirigidas al Estado, según información de Vecert Analyzer y publicado por el Diario LaHora.

Además, se han identificado demandas semejantes en foros restringidos donde circulan datos extraídos ilícitamente, como registros personales y laborales de usuarios de la plataforma Tu Empleo del Mintrab.

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Según el presidente Bernardo Arévalo, en declaraciones recientes el acceso no autorizado se produjo a través de una API desactualizada, que ya fue removida. Arévalo manifestó que, aunque los esfuerzos de respuesta han comenzado por el Mintranb, la amenaza obliga a extender medidas reforzadas en toda la infraestructura digital estatal, tal como declaró el mandatario en los comunicados oficiales.

El volumen de datos afectados: números sin precedentes en Guatemala

La exposición de los datos superó en las primeras horas los 2 mil registros individuales en el caso del Ministerio de Trabajo, según confirmó la institución la noche del 26 de abril. En ese lote se encontraban informes confidenciales como números de DPI, direcciones, teléfonos y hojas de vida de los usuarios inscritos en la plataforma. La preocupación pública incrementó tras conocerse el método empleado: un segmento de código vulnerable que hizo posible la descarga masiva sin restricciones.

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El episodio del Mintrab forma parte de un ciclo de ofensivas más amplio observado en 2026. Según Vecert Threat Intelligence, el país vive el año con más incidentes de ciberseguridad registrados en su historia reciente, superando cualquier previsión previa del sector.

En solo una semana de abril se documentaron cuatro incidentes críticos que comprometieron la integridad de nueve dominios estatales y educativos. El volumen de información exfiltrada supera las 172 mil líneas de datos, incluyendo archivos financieros, información personal identificable y registros asociados a la seguridad nacional, según reportó la unidad de alerta de Vecert.

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El ataque al Mintrab ocurrió días después de la Feria Nacional del Empleo 2026, contexto en el cual crecieron las inscripciones ciudadanas en la plataforma ahora filtrada. El incidente agrava la preocupación por la potencial reutilización de los datos y el riesgo de extorsiones u otros delitos informáticos.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) asegura que sus sistemas institucionales mantienen un monitoreo permanente y no presentan incidencias ante publicaciones sobre ciberataques. (Superintendencia de Administración Tributaria)

El contexto de las amenazas: más allá del Mintrab, una ofensiva coordinada

La alerta se ha extendido a entidades como el Registro Nacional de Personas (RENAP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde actores como GordonFreeman y el grupo Team L4TAMFUCKERS aseguraron en foros especializados haber comprometido el acceso a la totalidad de la base de datos de identidad civil y a 5,6 millones de registros de vehículos, aunque tanto RENAP como SAT han rechazado oficialmente haber sufrido robos de información.

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El Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala informa que los rumores sobre un supuesto hackeo o vulneración de sus sistemas son falsos, asegurando la protección de los datos de los ciudadanos. (Registro Nacional de las Personas en Guatemala)

Vecert Analyzer aporta que los atacantes reclaman haber exfiltrado los registros civiles de más de 18 millones de personas, incluidos certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, así como datos biométricos. En el caso de los vehículos, los datos comprendían nombres, NIT, direcciones tributarias, números de chasis y de motor, matrículas y certificados electrónicos de propiedad.

La diversidad de los sectores atacados se refleja en el registro de filtraciones en al menos dos universidades: USAC y Rafael Landívar, donde quedaron expuestos datos personales y académicos de miles de estudiantes y cuerpos docentes. El ataque al sistema de DIGECAM derivó en la publicación de 62 mil números de series de armas de fuego, según los informes recopilados por Vecert Threat Intelligence.

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La Hora resalta que hasta la publicación de su artículo, la presidencia de Guatemala no ha emitido comunicado oficial respecto a la exigencia del pago de los Bitcoin solicitados por los grupos atacantes para cesar los incidentes cibernéticos.