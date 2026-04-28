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Ucrania derribó 33.000 drones rusos en marzo, el mayor registro mensual desde el inicio de la invasión

El desarrollo de estos aparatos interceptores locales ha sido clave, y la ofensiva permitió a Ucrania atacar hasta 1.750 kilómetros detrás de líneas enemigas

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El uso de drones interceptores ucranianos marcó un récord mensual desde 2022 (EFE)
El uso de drones interceptores ucranianos marcó un récord mensual desde 2022 (EFE)

Las fuerzas armadas de Ucrania derribaron 33.000 drones rusos en marzo, según informó el ministro de Defensa ucraniano, lo que representa la mayor cantidad mensual registrada desde el inicio de la invasión a gran escala lanzada por Rusia.

El ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, resaltó el refuerzo de capacidades y la creación de una estructura de mando dedicada exclusivamente a la defensa aérea.

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El ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, destacó la creación de un mando exclusivo para defensa aérea (Reuters)
El ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, destacó la creación de un mando exclusivo para defensa aérea (Reuters)

El desarrollo de drones interceptores y de ataque de largo alcance es uno de los pilares de la estrategia ucraniana para contener a un ejército ruso numéricamente superior. Las autoridades ucranianas aseguran que esta tecnología, probada en combate, ha despertado el interés de países de Oriente Medio y el Golfo Pérsico, que buscan incorporar sistemas similares ante amenazas regionales vinculadas a la guerra con Irán.

Fedorov comunicó en Telegram que el suministro de drones interceptores se incrementó para responder al aumento de los ataques rusos, mientras la fuerza aérea adapta su estructura para optimizar defensa y ofensiva.

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Las capacidades ofensivas ucranianas también han experimentado avances notables. El Ministerio de Defensa aseguró que, desde la invasión de febrero de 2022, el alcance de ataque de precisión se ha más que duplicado: inicialmente, las fuerzas ucranianas alcanzaban objetivos militares a 630 kilómetros (400 millas); actualmente, la capacidad de ataque llega a 1.750 kilómetros (1.100 millas) detrás de las líneas enemigas, según el comunicado oficial.

Esta evolución permitió ataques directos contra instalaciones clave en territorio ruso, incluidas infraestructuras petroleras y plantas de fabricación vinculadas al esfuerzo bélico de Moscú.

En el terreno de las operaciones, Ucrania ejecutó por tercera vez en el mes un ataque contra una refinería de petróleo rusa en el puerto de Tuapse, en el Mar Negro.

Los ataques sobre Tuapse destruyeron 24 tanques de petróleo y dañaron otros cuatro, según autoridades ucranianas (Reuters)
Los ataques sobre Tuapse destruyeron 24 tanques de petróleo y dañaron otros cuatro, según autoridades ucranianas (Reuters)

La operación involucró la coordinación de distintas ramas de los servicios de defensa y seguridad ucranianos, según las Fuerzas de Sistemas No Tripulados del país.

Los dos ataques previos destruyeron 24 tanques de almacenamiento de petróleo y dañaron otros cuatro, aunque estas cifras no han podido ser verificadas de forma independiente.

Imágenes difundidas por el gobernador regional de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, mostraron columnas de humo negro y derrames de productos petrolíferos en las calles circundantes, lo que llevó a la evacuación de la población local como medida preventiva.

Bajo este contexto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió sobre posibles consecuencias medioambientales derivadas de los ataques a la refinería de Tuapse, aunque su gobierno afirmó que no existían amenazas graves para la población y que la situación estaba bajo control local.

Por su parte, el mandatario de Finlandia, Alexander Stubb, expresó que Europa podría requerir a Ucrania más de lo que Ucrania necesita al continente, dada la magnitud y modernización del ejército ucraniano.

(Con información de AP)

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