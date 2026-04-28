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Por primera vez desde que empezó la guerra, un buque cisterna cargado con gas natural licuado abandonó el Golfo Pérsico

El tránsito marítimo por la zona había estado prácticamente interrumpido desde finales de febrero por el conflicto en Medio Oriente

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Un gran buque metanero negro llamado Mubaraz con cuatro tanques esféricos blancos y la inscripción "LNG" flota en aguas azules
El Mubaraz fue el primer buque cargado de GNL en cruzar el estrecho de Ormuz tras el bloqueo (Facebook)

Un buque cargado con gas natural licuado (GNL) ha logrado salir del Golfo Pérsico y atravesar el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial que permanecía prácticamente cerrada desde el estallido del conflicto en Medio Oriente a fines de febrero.

El barco, identificado como Mubaraz y operado por la compañía nacional de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, Adnoc, partió de la isla Das el 2 de marzo con 132.890 metros cúbicos de GNL a bordo, según datos recopilados por firmas especializadas en rastreo marítimo.

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Durante las últimas semanas, la navegación en el estrecho de Ormuz se vio fuertemente restringida. La escalada de tensiones comenzó tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que llevó tiempo después a Teherán a responder con medidas que incluyeron la casi total interrupción del tránsito marítimo por este paso estratégico.

Las operaciones militares en la región han impactado el flujo de mercancías energéticas a nivel global (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)
Las operaciones militares en la región han impactado el flujo de mercancías energéticas a nivel global (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)

Las conversaciones de paz entre Irán y sus adversarios no lograron avances y, a mediados de abril, Washington implementó un contrabloqueo, interceptando buques procedentes de puertos iraníes y abordando embarcaciones en Asia, entre ellas dos petroleros.

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El cruce del Mubaraz representa el primer traslado confirmado de GNL completamente cargado a través de Ormuz desde el inicio de la crisis. Hasta el momento, solo el Sohar LNG, un buque procedente de Omán, había cruzado esta ruta, pero lo hizo vacío o con carga mínima.

El mercado de GNL, en el que Qatar es un actor central, ha sido uno de los más afectados por las restricciones, ya que cerca del 20% del comercio global de gas natural licuado depende del paso por este estrecho.

Cerca del 20% del comercio global de gas natural licuado depende del paso por el estrecho de Ormuz (Reuters)
Cerca del 20% del comercio global de gas natural licuado depende del paso por el estrecho de Ormuz (Reuters)

La navegación permanece bajo constantes amenazas. Los barcos que operan en el Golfo han adoptado maniobras evasivas, como la desactivación de sus sistemas de rastreo o el uso de identificaciones falsas, para evitar ser detectados o interceptados.

Sin embargo, en este caso particular, los analistas no han observado signos evidentes de manipulación en los registros del Mubaraz.

La posibilidad de que un buque cargado de GNL haya superado el bloqueo representa un indicio alentador para la industria del gas, aunque los especialistas advierten que se trata de un hecho aislado y que la situación general sigue siendo muy volátil.

Mientras tanto, otros buques cisterna de bandera catarí intentaron sin éxito cruzar el estrecho en dos ocasiones durante abril, según registros de movimientos marítimos. Únicamente un metanero omaní vacío consiguió atravesar la zona a principios de mes.

Buques cisterna cataríes intentaron sin éxito atravesar la zona en abril (Reuters)
Buques cisterna cataríes intentaron sin éxito atravesar la zona en abril (Reuters)

Entre los tanqueros identificados figura el Nasha, un viejo superpetrolero iraní que fue reincorporado al servicio y que permanece inmóvil en el Golfo, cargado con dos millones de barriles de petróleo.

Otras embarcaciones se concentran en las inmediaciones del puerto de Chabahar, al oeste del estrecho y en las cercanías de la línea de bloqueo estadounidense, mientras plataformas especializadas como TankerTrackers contabilizan una veintena de tanqueros iraníes sin carga a la espera de instrucciones, aunque la cifra total podría ser mayor.

(Con información de Reuters y AFP)

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