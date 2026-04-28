La caída de Wall Street se intensifica frente al alza del petróleo y la tensión en Medio Oriente

Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 27 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Wall Street cerró el martes con caídas en sus principales índices, arrastrado por el retroceso de las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial y un nuevo repunte en los precios del petróleo, impulsados por la persistente crisis en el estrecho de Ormuz y la guerra en Irán. El S&P 500 perdió un 0,5% hasta 7.138,80 puntos, el Dow Jones Industrial Average retrocedió 25,86 unidades para cerrar en 49.141,93 y el Nasdaq cayó un 0,9% hasta 24.663,80.

El barril de Brent para entrega en junio subió un 2,8% y cerró en 111,26 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para el mismo mes alcanzó los 99,93 dólares, situándose cerca del umbral simbólico de los 100 dólares. Se trata de niveles no observados desde la tregua anunciada entre Estados Unidos e Irán a principios de abril, según datos del Intercontinental Exchange (ICE) y reportes de Commerzbank. La tendencia alcista se mantiene pese a la reciente salida de Emiratos árabes Unidos de la OPEP y la OPEP+, una noticia que en circunstancias normales habría presionado los precios a la baja, indicó John Kilduff, socio de Again Capital.

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La escalada en los precios del petróleo se explica por la persistente incertidumbre respecto al desbloqueo del estrecho de Ormuz, cuyo cierre efectivo mantiene a varios petroleros varados en el Golfo Pérsico. Antes de la guerra, por esta vía circulaba cerca del 20% de los suministros mundiales de petróleo y gas, según estimaciones de analistas de Rystad Energy. El bloqueo estadounidense, vigente desde hace dos semanas, impide la reanudación del tráfico marítimo pese a la presentación de una nueva propuesta de Irán para reabrir el paso si Estados Unidos levanta su bloqueo, informó la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump rechazó la última oferta iraní, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio descartó posponer las discusiones sobre el programa nuclear, según declaraciones recogidas en Fox News. Las negociaciones entre ambas partes avanzan con dificultad y Catar ha advertido sobre el riesgo de un “conflicto congelado”. Analistas como Carsten Fritsch, de Commerzbank, señalan que la situación se ha agravado y la expectativa del mercado es una interrupción prolongada en una arteria crítica del suministro global.

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El retroceso de Wall Street estuvo liderado por compañías del sector de inteligencia artificial. Broadcom cayó un 4,4%, siendo el mayor lastre para el S&P 500, mientras que Nvidia y Micron Technology retrocedieron un 1,6% y un 3,9%, respectivamente. La debilidad del sector se acentuó tras un reporte de The Wall Street Journal que apunta a la preocupación de algunos directivos de OpenAI sobre la viabilidad de sostener su gasto en centros de datos, ante el incumplimiento de metas de usuarios y facturación.

Wall Street cierra con pérdidas y destaca el impacto de la caída en acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial y la subida del petróleo. (REUTERS/Stringer)

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los 4,18 dólares por galón, el máximo desde 2022 según la AAA. Esta alza impactó negativamente en los resultados de JetBlue Airways, que reportó una pérdida superior a la esperada para el inicio de 2026. No obstante, las acciones de la aerolínea subieron un 1,2% tras anunciar medidas de recorte de costos y una mejora en la demanda, informó la directora ejecutiva Joanna Geraghty.

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La excepción positiva fue Coca-Cola, cuyas acciones avanzaron un 3,9% luego de reportar beneficios y ventas superiores a los previstos, impulsados por la fortaleza en mercados como China, Estados Unidos e India.

En el mercado de bonos, los rendimientos se mantuvieron estables. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cerró en 4,35% tras conocerse que la confianza del consumidor se mantuvo ligeramente por encima de lo pronosticado. El miércoles, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre las tasas de interés, con el consenso anticipando que mantendrá los tipos sin cambios ante el riesgo de que una rebaja incentive la inflación en un contexto de combustibles caros y tensiones comerciales.

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En paralelo, el Senado de Estados Unidos votará la confirmación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal, en reemplazo de Jerome Powell, propuesta impulsada por Donald Trump. Las bolsas europeas y asiáticas también registraron pérdidas, destacando una caída del 1% en el Nikkei 225 de Japón tras la decisión del Banco de Japón de mantener su tasa clave sin cambios. La entidad advirtió sobre los riesgos derivados de la evolución de la situación en Oriente Medio, recomendando especial atención al posible impacto en el futuro próximo. (Con información de AP, AFP, EFE y Reuters)