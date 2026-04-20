La comisión de postulación rechaza en dos rondas la integración de Consuelo Porras en nómina final

foto de archivo: La fiscal general Consuelo Porras comparece ante la comisión que revisa su candidatura para un tercer mandato de cuatro años en Ciudad de Guatemala, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo)

En la sesión de la comisión de postulación celebrada para integrar la nómina de candidatos al cargo de fiscal general, María Consuelo Porras Argueta recibió seis votos favorables y nueve en contra, conforme al conteo oficial expuesto al término de la jornada.

La votación, fundamentada en el análisis de los expedientes y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, definió así el recorrido de la aspirante en el proceso de selección, marcando una consecuencia directa para su postulación en un contexto de debate sobre trayectoria y criterios de idoneidad.

El resultado final —seis votos a favor y nueve en contra— refleja la composición de opiniones dentro del órgano evaluador, donde decanos y comisionados expusieron con detalle los argumentos tras cada decisión, citando tanto méritos profesionales y académicos como elementos cualitativos.

Como indicó Luis Aragón, Decano de la Facultad de Derecho y Justicia de la Universidad San Pablo de Guatemala, el proceso se llevó adelante en “estricto cumplimiento de las fases y etapas establecidas en la Ley de Comisiones de Postulación”, y precisó que los listados de aspirantes se elaboraron con base en puntajes derivados de la evaluación de méritos académicos, profesionales y de proyección humana, además de la valoración de factores éticos y de idoneidad contextualizados en las necesidades institucionales y del país.

El análisis de fondo de la votación y los criterios aplicados

El fundamento jurídico de la votación citó sistemáticamente los artículos 251, 216 y 113 de la Constitución, destacando que la calificación del expediente solo constituye uno de los elementos evaluados.

La ponderación incluyó revisión de impugnaciones, valoración de entrevistas personales y resultados psicométricos, así como consideraciones sobre la honorabilidad, independencia y conocimiento especializado en derecho penal y constitucional.

Institucionalmente, varios decanos, como Luis Ruano de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Mario García de la Universidad Rural de Guatemala y José Andrés Reyes Valenzuela de la Universidad Da Vinci de Guatemala, manifestaron en sus votos en contra la importancia del principio democrático de alternabilidad en el ejercicio del poder, argumentando que el relevo en los cargos resulta saludable para el Ministerio Público.

La Comisión Postuladora de Guatemala, incluyendo a la Magistrada Silvia Valdés, se reúne para elaborar la nómina de seis candidatos a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030. (Organismo Judicial de Guatemala)

El decano Aragón explicó durante la sesión que “el punteo obtenido no es el único elemento que habilita la integración de la nómina de seis candidatos, sino también he considerado otros elementos tales como la trayectoria académica y profesional, incluyendo aquellos aspectos cualitativos que, aun cuando no hayan sido objeto de ponderación numérica, no pueden ser obviados en su trayectoria”.

Aragón subrayó, además, que el análisis integral debía abarcar información contenida en el expediente, señalamientos documentados y resultados de evaluaciones, y agregó que la idoneidad debía entenderse como la correspondencia entre competencias, experiencia y perfil frente a las necesidades actuales de la institución.

Requisitos legales, criterios de idoneidad y alertas de integridad en la evaluación

El protocolo en la sesión estableció que solo los expedientes con historial libre de vínculos con corrupción o intereses políticos indebidos y con pruebas de capacidad para eludir presiones externas serían considerados positivamente.

De hecho, el decano Aragón y la secretaria de la comisión reiteraron como alerta no votar a favor ante señalamientos de organizaciones serias sobre actos proclives a corrupción o la carencia de posturas sólidas en defensa de la democracia y el Estado de derecho.

El resultado de la votación, reportado por la comisión al cierre de la sesión, consignó que Consuelo Porras Argueta consiguió seis votos favorables —emitidos por los decanos Lepe, González, Sánchez, la magistrada Paredes, el decano Arriaga y la presidenta Franco—, frente a nueve votos en contra provenientes de los decanos Aleu, Maldonado, Saravia, Cordón, Aragón, la presidenta Gámez, Ruano, García y Reyes.

En la formulación de los apoyos a la candidatura de Porras Argueta, los miembros favorables enfatizaron su cumplimiento de los requisitos de capacidad, honradez e idoneidad estipulados en la Constitución y destacaron su experiencia en el sistema de justicia guatemalteco.

Entre los aspectos específicos registrados estuvo la evaluación de la transparencia en el ejercicio de las funciones y la disposición a rendir cuentas, así como la capacidad de coordinación institucional y la propuesta de políticas para combatir la impunidad y el crimen organizado en el país.

Con este resultado, Consuelo Porras Argueta no avanzó en la integración de la nómina final para someterse a la decisión presidencial.

En esta primera ronda, con la ampliación de los aspirantes con menos puntaje de lo establecido, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos es la primera aspirante en integrar la nómina de seis candidatos a Fiscal General, al obtener 13 votos a favor y 2 en contra. Los dos únicos comisionados que votaron en contra son: Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y Julio César Cordón Aguilar, decano de la Universidad Rafael Landívar.