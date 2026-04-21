Guatemala

Al menos cinco muertos y un menor de edad herido tras un tiroteo dentro de una cevichería en Ciudad de Guatemala

Un tiroteo ocurrido la tarde del lunes en un establecimiento comercial ocasionó la muerte de varias personas y lesiones a otras, entre ellas un menor de edad, según informes del personal de emergencias

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Cinco personas pierden la vida y otras resultan lesionadas tras un ataque ocurrido al interior de un establecimiento comercial (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)
Cinco personas pierden la vida y otras resultan lesionadas tras un ataque ocurrido al interior de un establecimiento comercial (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

Una balacera registrada la tarde del lunes 20 de abril en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala dejó cinco personas fallecidas y tres heridas, entre ellas un niño de cinco años. El hecho ocurrió en la 18 avenida entre 8a. y 9a. calle, según informaron los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con el reporte divulgado por el cuerpo de socorro en redes sociales, el ataque armado ocurrió dentro de una cevichería situada en la dirección mencionada, donde las víctimas mortales presentaban múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. El saldo del incidente es de dos mujeres y tres hombres sin vida. Los detalles sobre el motivo del ataque no fueron precisados por las autoridades.

Una racha activa

Un ataque armado registrado el 19 de abril en la 4 calle “A” y 15 avenida de la Colonia Mario Alioto, zona 04 de Villa Nueva, dejó a un hombre muerto por heridas de bala, según informaron los Bomberos Voluntarios de Guatemala.

Las primeras versiones sobre este suceso apuntan a un evento inesperado que despierta preocupación local (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)
Las primeras versiones sobre este suceso apuntan a un evento inesperado que despierta preocupación local (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

Horas antes, los Bomberos Voluntarios 29 Cía informaron sobre otro incidente con arma de fuego en la 0 avenida y 4 calle del barrio La Cruz, Amatitlán, donde tres personas murieron y una cuarta resultó herida. Esta persona fue trasladada a un centro asistencial. La participación de los equipos de emergencia permitió brindar atención inmediata en ambos lugares de los ataques.

Un promedio diario de diez asesinatos en Guatemala

Diez asesinatos cada día han convertido a Guatemala en el país más violento de su historia reciente durante 2025, según datos del Ministerio de Gobernación y el informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentado el 18 de diciembre. Este repunte de violencia supera todos los registros anteriores y anticipa una crisis sostenida de seguridad que puede modificar a largo plazo la vida cotidiana y los mecanismos de respuesta estatal.

Durante 2025, se produjeron 3.512 homicidios en Guatemala, lo que equivale a una tasa de 42 por cada cien mil habitantes, el índice más elevado desde que existen registros comparativos, según el GAM. La cifra representa un aumento considerable respecto a los años anteriores: en 2020 hubo 1.332 muertes violentas, 1.809 en 2021, 1.815 en 2022, 1.908 en 2023 y 2.814 en 2024, cifras todas reunidas por Expediente Público.

El incremento en 2025 —698 homicidios más en tan solo un año— revela la incapacidad de las instituciones para frenar una tendencia ascendente, iniciada tras el fin de las restricciones sanitarias por la pandemia.

na integrante del Ministerio Público (MP) de Guatemala pone una cinta de seguridad en los alrededores de una cevichería, donde ocurrió un tiroteo que dejó a 5 personas asesinadas, este lunes en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz
na integrante del Ministerio Público (MP) de Guatemala pone una cinta de seguridad en los alrededores de una cevichería, donde ocurrió un tiroteo que dejó a 5 personas asesinadas, este lunes en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

Las cifras oficiales y los informes civiles sitúan a Guatemala entre los países con mayores índices de violencia en Latinoamérica. El GAM señala que la violencia afecta a todos los sectores sociales: en 2025, el promedio fue de 10 muertes violentas por día a lo largo del año, con picos notables en julio (400 asesinatos), agosto (346) y junio (345). El Instituto Nacional de Estadística (INE) establece que el 60% de las víctimas fueron hombres, un patrón que se mantiene desde hace veinte años.

Esta situación no se limita a los grandes centros urbanos. El informe del GAM difundido por Expediente Público señala que la violencia se ha expandido hacia zonas rurales, donde históricamente los indicadores eran mucho menores. Esto extiende la crisis y reduce la capacidad de respuesta de las autoridades.

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