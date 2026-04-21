Valeria González, la joven estudiante que cayó en plena exposición, el dolor inesperado en la Universidad de Managua

Primer plano de una mujer adulta sentada en el sofá, tomándose el pecho con ambas manos, mientras una intensa luz roja ilumina el área, simulando un accidente cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valeria Alexandra González Zapata, de 24 años, falleció el 19 de abril de 2026 mientras realizaba una exposición en el aula de clases de la Universidad de Managua (UdeM), informó el medio nicaragüense La Prensa. Cursaba el cuarto año de la carrera de Administración Turística y Hotelera. Era originaria de Estelí y residía en Managua.

Según una fuente cercana, la causa aparente del fallecimiento fue un infarto. La joven se encontraba presentando un proyecto de investigación cuando comenzó a sentirse mal y se desplomó frente a sus compañeros. Estudiantes y docentes intentaron reanimarla y luego fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales.

Mortalidad por infarto en Nicaragua

El infarto agudo de miocardio representa la principal causa de muerte en Nicaragua. En 2024, de acuerdo con datos de la entidad oficial Ministerio de Salud (Minsa), se registraron 5,323 muertes por infarto, lo que equivale a una tasa de 7.7 fallecimientos por cada 10,000 habitantes. Entre 2019 y 2024, esta enfermedad se mantuvo como la causa de muerte más frecuente en el país. El año con mayor número de decesos fue 2021, con 6,481 muertes. Las autoridades sanitarias vinculan el aumento de mortalidad por infarto a la prevalencia de hipertensión arterial y diabetes en la población, así como al agravamiento de enfermedades crónicas durante la pandemia de covid-19.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil y antecedentes médicos de la joven

La fuente consultada señaló que Valeria González residía en Managua desde hace varios años. No se reportan antecedentes de consumo de sustancias ni otros factores de riesgo relevantes en su estilo de vida. Las autoridades de salud han advertido que los infartos no afectan únicamente a personas adultas y que existen eventos cardiovasculares en jóvenes, sobre todo cuando hay factores de riesgo no diagnosticados o mal controlados.

Infartos en mujeres y los síntomas a los que hay que prestar atención

Las manifestaciones de un infarto en las mujeres frecuentemente difieren de las descritas para los hombres y, según advierte la Asociación Americana del Corazón en información citada por Infobae, suelen pasar inadvertidas debido a su sutileza, dificultando una intervención médica rápida y exponiendo a las pacientes a un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Entre las causas que complejizan el diagnóstico temprano se halla la limitada difusión de estas señales y la tendencia tanto de profesionales sanitarios como de quienes presentan síntomas a minimizar o atribuirlos al estrés cotidiano. Un punto señalado por la Asociación Americana del Corazón —citada por Infobae— es que los factores hormonales y biológicos influyen significativamente en cómo se expresa la enfermedad del corazón en el sexo femenino.

El conjunto de síntomas atípicos abarca malestares que muchas veces no incluyen el dolor torácico característico. Según datos de la Asociación Americana del Corazón, los infartos en mujeres pueden manifestarse mediante molestias abdominales, náuseas, dolores en la espalda o mandíbula y sensaciones de fatiga extrema. Este cuadro, en ocasiones, no viene acompañado del dolor en el pecho, lo que retrasa la solicitud de ayuda médica y pone en evidencia el desafío que representa la identificación oportuna en pacientes femeninas.

La Asociación Americana del Corazón remarca que la falta de reconocimiento de estas manifestaciones, sumada a la ausencia de dolor intenso o signos clásicos, contribuye a diagnósticos tardíos y, en consecuencia, a un mayor peligro de desenlaces adversos.