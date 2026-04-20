El Salvador

El Salvador: choque entre dos camiones deja cinco heridos en la autopista Comalapa

Una colisión registrada a la altura del Instituto Simón Bolívar, en Santo Tomás, provocó que uno de los vehículos saliera de la vía y complicó durante horas el paso vehicular en dirección a San Salvador

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Las víctimas recibieron atención inicial en la zona tras el percance, siendo necesarias labores coordinadas entre testigos y personal de salud, quienes evacuaron a los afectados hacia distintos centros asistenciales (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Las víctimas recibieron atención inicial en la zona tras el percance, siendo necesarias labores coordinadas entre testigos y personal de salud, quienes evacuaron a los afectados hacia distintos centros asistenciales (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Cinco personas sufrieron heridas en un choque entre dos camiones en la autopista Comalapa, a la altura del Instituto Simón Bolívar, en Santo Tomás. El percance obligó a uno de los vehículos a salir de la vía y dificultó el acceso de los equipos de rescate, lo que aumentó la tensión entre quienes circulaban por la zona.

Entre los lesionados identificados figuran Pedro Antonio Flores y Carlos Alberto Guzmán, quienes viajaban en un camión con placas C61-584. En el otro vehículo, un pickup con placas P 545-382, se trasladaban Marcelino Alejandro Sánchez y Fredy Esaú Mejía Elías. La colisión dejó a uno de los afectados atrapado entre los restos del camión, lo que requirió la intervención de testigos y vecinos para liberarlo y poder brindarle atención inicial.

El accidente ocurrió en el kilómetro 17 de la carretera a Comalapa, en el sentido que conduce hacia San Salvador. Las causas del impacto permanecen bajo investigación, mientras que las autoridades han recordado la necesidad de extremar las medidas de precaución en este tramo, donde la circulación resultó afectada durante varias horas.

Por la magnitud del siniestro, trabajaron en conjunto tanto rescatistas y voluntarios como ciudadanos. Comandos de Salvamento, Cruz Verde Salvadoreña, Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y Cruz Roja Salvadoreña apoyaron en conjunto.

Accionar de los equipos de rescate y traslado de heridos

Una emergencia vial se registró cerca del Instituto Simón Bolívar, donde varias personas requirieron asistencia de equipos de rescate y fueron estabilizadas en el lugar antes de ser trasladadas por servicios de socorro (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Una emergencia vial se registró cerca del Instituto Simón Bolívar, donde varias personas requirieron asistencia de equipos de rescate y fueron estabilizadas en el lugar antes de ser trasladadas por servicios de socorro (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

La reacción de los socorristas fue inmediata: equipos de Cruz Verde Santa Anita y Cruz Verde Antiguo Cuscatlán acudieron de manera coordinada, organizando el traslado de los heridos a centros asistenciales. Uno de los lesionados recibió atención especializada antes de ser movilizado debido a la gravedad de su estado y a que quedó atrapado en el vehículo.

El operativo demostró la cooperación entre los equipos de rescate y la comunidad, reforzando la importancia de la coordinación ante incidentes de este tipo.

Usuarios de la autopista experimentaron momentos de alarma y retrasos a raíz de la congestión provocada por el siniestro, mientras los equipos de rescate y tránsito realizaban la remoción de los vehículos y la asistencia a los afectados.

Datos de siniestralidad y contexto vial

Según el Observatorio Vial, solo en lo que va del año se han contabilizado 7,214 accidentes y 447 fallecidos hasta el 19 de abril de 2026, cifras que superan los registros del periodo anterior. Estos datos resaltan la urgencia de revisar y reforzar los protocolos de tránsito en las principales rutas del país.

Las autoridades respondieron a la colisión ocurrida este miércoles, en la que ciudadanos y miembros de Cruz Verde colaboraron para rescatar y atender a las víctimas involucradas en el hecho vial (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)
Las autoridades respondieron a la colisión ocurrida este miércoles, en la que ciudadanos y miembros de Cruz Verde colaboraron para rescatar y atender a las víctimas involucradas en el hecho vial (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

El accidente en la autopista Comalapa se suma a una serie de hechos similares que ponen en evidencia la vulnerabilidad de conductores y pasajeros ante colisiones graves, especialmente en tramos de alta circulación.

Las autoridades indicaron que la investigación sobre las circunstancias del choque sigue en curso. Además, insisten en los llamados a la prudencia, en particular en los sectores donde la siniestralidad ha mostrado un incremento sostenido.

Según las mismas estadísticas, El Salvador mantiene como promedio diario de accidentes viales un total de 66, once más que hace un año. Igualmente, el promedio diario de personas lesionadas a causa de siniestros viales es de 44.

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