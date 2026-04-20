El Salvador

FMI prevé un crecimiento económico del 3.7% en 2026 y 4.0% en 2027 para Centroamérica y República Dominicana

Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional muestran que la región mantendrá su dinamismo económico en los próximos años, con Guatemala y Panamá entre las economías con mayores avances y un entorno de inflación moderada pese a los desafíos globales

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional auguran un crecimiento económico sostenido en Centroamérica y República Dominicana hasta 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las economías de Centroamérica y República Dominicana (CAPDR) han mantenido un ritmo de crecimiento económico estable en los últimos años, según las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional.

El Producto Interno Bruto (PIB), que mide el valor total de todo lo que producen los países en bienes y servicios, creció un 3.7% en 2025. Para este año, 2026, se espera que la región mantenga ese mismo ritmo, con un crecimiento promedio de 3.7%.

Para 2027, la proyección es aún más optimista: el FMI anticipa que la CAPRD alcanzará un crecimiento promedio del 4,0%.

En el detalle por país, Guatemala lidera las proyecciones para 2026 con un crecimiento estimado de 3.9%, seguida de cerca por Panamá y Nicaragua, ambos con 3.8%.

República Dominicana se mantiene fuerte con 3.7%, mientras que El Salvador y Honduras presentan un crecimiento de 3.3% cada uno, y Costa Rica se sitúa en 3.6%.

Para 2027, todas las economías de la subregión muestran perspectivas de avance: Guatemala 4.0%, República Dominicana 4.4%, Panamá 4.5%, Nicaragua 3.8%, Costa Rica 3.6%, Honduras 3.7% y El Salvador 3.0%.

Proyecciones de inflación en Centroamérica y República Dominicana

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional indican que la inflación en la subregión CAPRD se mantendrá contenida en los próximos años. El promedio regional de inflación para CAPRD es de 3.3% en 2026 y de 3.2% en 2027, lo que sugiere un entorno de precios relativamente estable que acompaña el crecimiento económico.

En el desglose de 2026, Honduras registra la inflación más elevada de la subregión, con 4.8%, seguida de República Dominicana con 4.5%. Guatemala reporta 3.9%, Nicaragua 3.5%, Costa Rica 1.0%, Panamá 2.5% y El Salvador 2.5%.

La inflación en Centroamérica y República Dominicana permanecerá alrededor del 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, reflejando estabilidad de precios. (Foto:cortesía)
La inflación en Centroamérica y República Dominicana permanecerá alrededor del 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, reflejando estabilidad de precios. (Foto:cortesía)

Para 2027, República Dominicana y Honduras mantienen cifras de inflación por encima del promedio, con 4.0% cada una. Guatemala proyecta 3.7%, Nicaragua 3.0%, Costa Rica 2.4%, Panamá 2.0% y El Salvador 2.0%.

Estas cifras reflejan que, a pesar de los desafíos globales, la mayoría de los países de la subregión lograrán mantener la inflación bajo control, favoreciendo un entorno macroeconómico estable y propicio para el crecimiento sostenido.

Contexto regional: desafíos y resiliencia ante un escenario internacional complejo

De acuerdo a la información del FMI, al comenzar 2026, la región de las Américas presentaba una economía en condiciones favorables: el crecimiento se acercaba a su potencial, las diferencias entre la producción real y la posible se habían reducido y la inflación se encontraba en niveles cercanos a las metas previstas en la mayoría de los países.

No obstante, el conflicto en Oriente Medio representa un desafío externo que afecta de manera desigual a los países del continente. Los grandes exportadores de petróleo obtienen beneficios por los altos precios de la energía, mientras que las economías que dependen de la importación de combustibles y alimentos —sobre todo aquellas con altos niveles de deuda, pocas reservas internacionales o dependencia del financiamiento externo— enfrentan impactos económicos negativos.

Las políticas monetarias fortalecidas en años recientes contribuyen a limitar las presiones inflacionarias, pero la capacidad de respuesta fiscal sigue siendo restringida en la mayoría de los países.

Esto obligará a gobiernos a tomar decisiones difíciles, como recortar gastos en otras áreas o aumentar ingresos de quienes puedan afrontar el costo.

Frente al aumento de precios en combustibles y alimentos, los expertos recomiendan evitar controles artificiales y, en cambio, enfocar la asistencia de manera estratégica hacia los sectores más vulnerables de la población.

Temas Relacionados

Centroamérica y República DominicanaFondo Monetario InternacionalInflaciónCrecimiento EconómicoEl Salvador

Últimas Noticias

Managua retira la cima de la estatua de Cristo Rey

La estructura fue movilizada como parte de los preparativos para la ampliación vial en la capital, de acuerdo con información oficial, mientras se anunció un proceso de restauración liderado por el creador de la obra

Managua retira la cima de la estatua de Cristo Rey

“La cámara al hombro en todo momento”: La travesía profesional del salvadoreño Yuri Cortez en el fotoperiodismo

El recorrido de un fotoperiodista salvadoreño muestra cómo la perseverancia y la ética profesional abrieron puertas en medios internacionales y permitieron cubrir momentos clave de la memoria colectiva

“La cámara al hombro en todo momento”: La travesía profesional del salvadoreño Yuri Cortez en el fotoperiodismo

El mandatario guatemalteco confirma que divulgará criterios para elegir al fiscal tras recibir la nómina

La postura del jefe de Estado es mantener en reserva el procedimiento de designación hasta disponer del listado completo, reiterando su promesa de velar por un Ministerio Público orientado a la justicia y la transparencia

El mandatario guatemalteco confirma que divulgará criterios para elegir al fiscal tras recibir la nómina

La nueva emergencia del Hospital La Victoria amplía servicios esenciales para la comunidad dominicana

El renovado Hospital Municipal La Victoria ahora dispone de quirófano, rayos X y áreas críticas, con una inversión pública que beneficia a más de 80,000 habitantes y promete mayor atención médica en Santo Domingo Norte

La nueva emergencia del Hospital La Victoria amplía servicios esenciales para la comunidad dominicana

Accidentes de tránsito siguen en aumento en Honduras y golpea con fuerza a motociclistas

Los motociclistas representan el 46.5 por ciento de los fallecimientos totales

Accidentes de tránsito siguen en aumento en Honduras y golpea con fuerza a motociclistas

TECNO

El legado de Tim Cook en Apple contado a través de cada iPhone lanzado

El legado de Tim Cook en Apple contado a través de cada iPhone lanzado

El nuevo logotipo de Meta llega a WhatsApp: qué cambia para los usuarios

Tim Cook deja Apple: John Ternus será el nuevo CEO de la compañía

Quién es John Ternus, el hombre que reemplazará a Tim Cook en Apple

Así cambió Apple con Tim Cook: de la sombra de Steve Jobs al desafío de la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

La impactante historia detrás de la amistad entre Hugh Jackman, Ryan Reynolds y Blake Lively

La impactante historia detrás de la amistad entre Hugh Jackman, Ryan Reynolds y Blake Lively

¿Por qué Los Simpson eliminaron casi por completo la apertura con el clásico gag del sofá?

Jisoo se deslinda de la investigación contra su hermano por agresión sexual

Ryan Reynolds revela detalles sobre el futuro de Deadpool dentro del Universo Cinematográfico de Marvel

Christina Applegate se pronuncia tras ser hospitalizada: “Cada día estoy mejor”

MUNDO

La ONU alertó sobre el estancamiento diplomático frente a la invasión rusa en Ucrania y exigió un alto el fuego inmediato

La ONU alertó sobre el estancamiento diplomático frente a la invasión rusa en Ucrania y exigió un alto el fuego inmediato

Rafael Grossi advirtió que hasta 20 países podrían buscar desarrollar una bomba atómica

La Armada de Estados Unidos interceptó 27 embarcaciones desde el inicio del bloqueo naval a Irán

La administración de Péter Magyar amplía el número de ministerios en Hungría

Un turista argentino perdió su pasaporte y un iPhone en un taxi en Dubái y los recuperó en horas gracias a la policía