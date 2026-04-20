FMI prevé un crecimiento económico del 3.7% en 2026 y 4.0% en 2027 para Centroamérica y República Dominicana

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional auguran un crecimiento económico sostenido en Centroamérica y República Dominicana hasta 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las economías de Centroamérica y República Dominicana (CAPDR) han mantenido un ritmo de crecimiento económico estable en los últimos años, según las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional.

El Producto Interno Bruto (PIB), que mide el valor total de todo lo que producen los países en bienes y servicios, creció un 3.7% en 2025. Para este año, 2026, se espera que la región mantenga ese mismo ritmo, con un crecimiento promedio de 3.7%.

Para 2027, la proyección es aún más optimista: el FMI anticipa que la CAPRD alcanzará un crecimiento promedio del 4,0%.

En el detalle por país, Guatemala lidera las proyecciones para 2026 con un crecimiento estimado de 3.9%, seguida de cerca por Panamá y Nicaragua, ambos con 3.8%.

República Dominicana se mantiene fuerte con 3.7%, mientras que El Salvador y Honduras presentan un crecimiento de 3.3% cada uno, y Costa Rica se sitúa en 3.6%.

Para 2027, todas las economías de la subregión muestran perspectivas de avance: Guatemala 4.0%, República Dominicana 4.4%, Panamá 4.5%, Nicaragua 3.8%, Costa Rica 3.6%, Honduras 3.7% y El Salvador 3.0%.

Proyecciones de inflación en Centroamérica y República Dominicana

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional indican que la inflación en la subregión CAPRD se mantendrá contenida en los próximos años. El promedio regional de inflación para CAPRD es de 3.3% en 2026 y de 3.2% en 2027, lo que sugiere un entorno de precios relativamente estable que acompaña el crecimiento económico.

En el desglose de 2026, Honduras registra la inflación más elevada de la subregión, con 4.8%, seguida de República Dominicana con 4.5%. Guatemala reporta 3.9%, Nicaragua 3.5%, Costa Rica 1.0%, Panamá 2.5% y El Salvador 2.5%.

La inflación en Centroamérica y República Dominicana permanecerá alrededor del 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, reflejando estabilidad de precios. (Foto:cortesía)

Para 2027, República Dominicana y Honduras mantienen cifras de inflación por encima del promedio, con 4.0% cada una. Guatemala proyecta 3.7%, Nicaragua 3.0%, Costa Rica 2.4%, Panamá 2.0% y El Salvador 2.0%.

Estas cifras reflejan que, a pesar de los desafíos globales, la mayoría de los países de la subregión lograrán mantener la inflación bajo control, favoreciendo un entorno macroeconómico estable y propicio para el crecimiento sostenido.

Contexto regional: desafíos y resiliencia ante un escenario internacional complejo

De acuerdo a la información del FMI, al comenzar 2026, la región de las Américas presentaba una economía en condiciones favorables: el crecimiento se acercaba a su potencial, las diferencias entre la producción real y la posible se habían reducido y la inflación se encontraba en niveles cercanos a las metas previstas en la mayoría de los países.

No obstante, el conflicto en Oriente Medio representa un desafío externo que afecta de manera desigual a los países del continente. Los grandes exportadores de petróleo obtienen beneficios por los altos precios de la energía, mientras que las economías que dependen de la importación de combustibles y alimentos —sobre todo aquellas con altos niveles de deuda, pocas reservas internacionales o dependencia del financiamiento externo— enfrentan impactos económicos negativos.

Las políticas monetarias fortalecidas en años recientes contribuyen a limitar las presiones inflacionarias, pero la capacidad de respuesta fiscal sigue siendo restringida en la mayoría de los países.

Esto obligará a gobiernos a tomar decisiones difíciles, como recortar gastos en otras áreas o aumentar ingresos de quienes puedan afrontar el costo.

Frente al aumento de precios en combustibles y alimentos, los expertos recomiendan evitar controles artificiales y, en cambio, enfocar la asistencia de manera estratégica hacia los sectores más vulnerables de la población.