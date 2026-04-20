Managua retira la cima de la estatua de Cristo Rey

La remoción de la parte superior de la emblemática estatua atrajo la mirada y nostalgia de los vecinos, mientras Managua se prepara para grandes cambios urbanos y promesas de restauración artística cuidadosa (Foto cortesía Alcaldía de Managua)

La parte superior de la estatua Cristo Rey fue retirada la noche del 16 de abril de la rotonda Cristo Rey en Managua, una medida que la Alcaldía de Managua informó como temporal, debido al inicio de un proceso de restauración, según La Prensa.

El maestro Noel Flores, autor de la escultura, dirigirá los trabajos de rehabilitación y la pieza será reubicada como parte del diseño del futuro paso a desnivel en esa zona.

“Cuidamos lo que nos representa. Iniciamos el proceso de desmontaje de la escultura Cristo Rey, como parte de las labores de mantenimiento previamente informadas. Esta emblemática obra será reinstalada en su lugar, una vez finalicen los trabajos de ampliación de la Pista Héroes de la Insurrección, bajo la supervisión de su creador, el maestro Noel Flores. Seguimos trabajando con respeto y compromiso por nuestro patrimonio”, fue el comunicado de la alcaldía.

El desmonte de la estructura responde a las obras de ampliación de la Pista Héroes y Mártires de la Insurrección, proyecto que incluirá 10 carriles y la edificación de cuatro pasos a desnivel en puntos estratégicos de Managua, de acuerdo con información de La Prensa. El desarrollo también impactará otras áreas, entre ellas, las rotondas Rubén Darío, del Periodista y el cruce de Enel Central.

La remoción fue ejecutada mediante una grúa y presenciada por residentes, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales bajo el mensaje “Adiós a la rotonda Cristo Rey”. En declaraciones recogidas por La Prensa, Flores detalló que la restauración combinará dos estilos previos de la imagen, con el objetivo de dotarla de un aspecto “más dulce, más místico y con alto grado de sensibilidad humana”. La municipalidad aseguró mediante un video oficial que “se garantizará el cuidado de esta obra”.

La icónica escultura fue retirada anoche para someterse a una rehabilitación dirigida por el maestro Noel Flores, quien promete una versión renovada y mucho más sensible como parte del nuevo diseño vial en la ciudad (Foto cortesía Alcaldía de Managua)

La Prensa también reportó la realización de la marcha “Juntos somos un volcán”, cuyo trayecto enlazó la Rotonda Cristo Rey con la Rotonda Jean Paul Genie en el sureste de la capital.

Repudio por la fe católica

Miles de feligreses nicaragüenses se congregaron este Viernes Santo para conmemorar la Semana Santa bajo la estricta restricción impuesta por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde hace cuatro años, el Ejecutivo prohíbe toda manifestación pública en el país, incluidas las celebraciones religiosas, lo que ha convertido los atrios y los interiores de las iglesias en los únicos espacios permitidos para el culto.

La magnitud del acatamiento impuesto por Managua quedó evidenciada en el reporte aportado por Leopoldo Brenes, cardenal de Nicaragua, quien estimó que más de 25.000 personas participaron en el viacrucis realizado en la plaza de la Catedral de Managua, un acto que debió desarrollarse entre muros y jardines y bajo vigilancia policial.

Según declaraciones a medios oficialistas, Brenes evitó aludir a las restricciones gubernamentales, manteniendo su silencio habitual frente a la postura del Ejecutivo.

En las celebraciones, algunos asistentes relataron a la AFP cómo la liturgia se concentró en jardines y plazas cerradas, moldeada por la presencia de las fuerzas de seguridad y por la imposibilidad de procesionar por las calles, como dictan las tradiciones católicas. La abogada y experta en asuntos eclesiásticos Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, precisó que la prohibición ha confinado a más de 400 parroquias y a cientos de capillas adicionales, restringiendo el derecho al culto más allá de los templos principales.

Un proceso de renovación, bajo la dirección del escultor original, está en marcha mientras la zona será modificada con nuevas carreteras y pasos a desnivel que implican cambios en diversas áreas urbanas (Foto cortesía Alcaldía de Managua)

La administración de Ortega y Murillo, que consolidó el control absoluto del país tras las protestas de 2018, sostiene que la Iglesia católica participó en un intento de golpe de Estado instigado por Estados Unidos.

El saldo de aquella represión ascendió a más de 300 muertos, según datos de la ONU, y forzó el exilio de cientos de miles de ciudadanos, despojados además de su nacionalidad y bienes. Entre los expulsados figuran políticos, estudiantes, líderes sociales, periodistas y numerosos religiosos.

El impacto de estas políticas en la jerarquía eclesiástica queda reflejado en la expulsión, en los últimos ocho años, de cientos de sacerdotes católicos, incluyendo al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, en 2024, señaló EFE.

Las limitaciones impuestas a la vida religiosa en Nicaragua han transformado el panorama de la Semana Santa y reforzado el aislamiento de la comunidad católica, en un contexto donde toda expresión pública —religiosa o política— permanece bajo vigilancia y autorización exclusiva del gobierno Ortega-Murillo.