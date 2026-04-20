Obras Públicas inaugura un nuevo acceso vial clave para los destinos turísticos de la costa salvadoreña

El Ministerio de Obras Públicas inaugura un nuevo acceso vial que conecta la carretera al puerto de La Libertad con Nuevo Cuscatlán, mejorando la movilidad en El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó un nuevo proyecto de acceso vial que conecta la carretera al puerto de La Libertad con Nuevo Cuscatlán, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en la zona en El Salvador.

Según datos del Ministerio de Obras Públicas, la obra representa una respuesta a la sobrecarga vehicular que afecta a más de 33,000 vehículos diarios que circulan por la zona.

La estrategia se enfoca en reducir los tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre Nuevo Cuscatlán y el Puerto de La Libertad, una demanda histórica de la comunidad local.

“El proyecto está terminado. Son dos carriles habilitados a partir de este día (20 de abril). La vía tiene un ancho más o menos de 9 metros. Se hicieron una serie de drenajes y cunetas, se colocó también una tubería de aguas lluvias para controlar las correntías, se hizo una isleta y se arborizó todo este sector”, explicó el titular del MOP, Romeo Herrera, durante una conferencia de prensa.

La nueva infraestructura permite reducir hasta en 20 minutos los tiempos de traslado entre La Libertad Sur y La Libertad Este durante las horas pico. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Gracias a esta nueva infraestructura, los tiempos de traslado entre La Libertad Sur y La Libertad Este pueden reducirse hasta en 20 minutos durante las horas de mayor tráfico.

Además, la obra permitirá descongestionar el redondel Utila y facilitar el acceso a destinos clave como el puerto de La Libertad.

El nuevo acceso abarca aproximadamente 200 metros, representa una inversión de más de 300,000 dólares y mejora la conectividad para quienes transitan por la zona.

Herrera informó que se construyó una acera de 2.5 metros de ancho, incluyendo el arriate. También se señalizó la vía y el proyecto brinda un acceso directo para las familias que se trasladan hacia o desde Nuevo Cuscatlán en La Libertad.

El acceso directo beneficia a familias y conductores de Nuevo Cuscatlán, Santa Tecla y Vía del Mar, permitiendo una conexión más ágil a destinos clave. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

“Empezamos esta obra el 11 de marzo, es decir, el mes pasado venimos a poner la primera piedra y 41 días después, para ser exactos, estamos ya inaugurando este proyecto”, indicó el funcionario durante la entrega de la obra la mañana de este lunes.

Antes de esta intervención, las personas que vivían en Nuevo Cuscatlán debían movilizarse hasta el redondel Utila para incorporarse a diferentes destinos, lo que provocaba mayor carga vehicular y aumentaba el tiempo de traslado.

Con la nueva vía, los conductores que se desplazan desde Vía del Mar, Santa Tecla y la carretera al puerto de La Libertad serán los primeros beneficiados, ya que ahora contarán con una circulación más ágil.

La conexión directa entre la carretera al Puerto de La Libertad y Nuevo Cuscatlán eliminará trayectos extendidos y maniobras complejas, mejorando la seguridad y la eficiencia del tránsito local. El resultado más visible será la reducción de la congestión en puntos neurálgicos y una mayor fluidez en ambos sentidos.

El MOP inicia el retiro de mupis en la zona y anuncia trabajos con FOVIAL para optimizar los flujos vehiculares en los retornos cercanos. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Herrera añadió que se han realizado pruebas en algunos retornos de la carretera al puerto de La Libertad. “En un tramo hay que inhabilitar un carril. Vamos a empezar con la obra a través de FOVIAL para agilizar los flujos vehiculares”.

A partir de este día, el MOP inicia con el retiro de mupis en la zona. “Es una obra pequeña, pero tendrá un impacto positivo”, concluyó el funcionario.